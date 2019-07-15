Иглоукалывание для «Краснодара»

сегодня, 11:10

Первый тур продолжает удивлять. В Грозном сюрприз был припасен для «Краснодара». «Соккер.ру» - о неудачной поездке «быков» к «Ахмату».



К «Краснодару» сейчас особенно пристальное внимание, поскольку клуб интригует своей трансферной политикой, устраивает планомерную перестройку, а еще готовится к старту в отборочном турнире Лиги чемпионов. Конечно, интригует формальная смена главного тренера, но это скорее бюрократический процесс. Мало кто и раньше считал Олега Фоменко главным тренером. Все таковым называли старшего по статусу тренера Мурада Мусаева, который исполнял роль главного. Теперь де-юре основной наставник – Сергей Матвеев, а де-факто все тот же Мусаев.

Предсезонные матчи оставили двоякое впечатление, поэтому ответов ждали в первом официальном поединке – с «Ахматом». И легче после просмотра матча не стало – в плане определения того, что из себя представляет «Краснодар» на данном этапе. Кое-что у «быков» осталось из лучших образцов, а некоторые эпизоды насторожили. Например, не удивил никого захват территории краснодарцами.

«Ахмат» тоже был к этому готов и действовал очень собранно и слаженно, организуя плотную оборону, которую «Краснодару» с новыми вкраплениями в лице Намли и Вильены было очень тяжело взламывать. Суета вокруг территории Городова не давала такой остроты, как редкие выпады «Ахмата». Грозненцы показали более качественную готовность к строго контратакующему футболу: надежная стабильная игра в защите и быстрые выпады в атаку.

Причем даже без подключения больших сил – за счет Бериши и Мбенга в основном. Особенно лютовал косовар. Он уже на десятой минуте заработал пенальти своим рывком в чужую штрафную, когда не заметил сопротивления обороны. Но Сафонов его же удар с одиннадцати метров отразил. Спустя почти 20 минут Бериша отомстил голкиперу, нанеся удар в падении – это было красиво, но для вратаря попытка не казалась слишком сложной, тем не менее Сафонов ошибся, пропустив.

Вряд ли в тот момент кто-то думал, что этот гол окажется единственным. Потому что нейтральных зрителей команды порадовали моментами и острыми подходами. Но это был классический случай, когда много владеющая мячом команда, вроде как оказывающая давление, при этом создает меньше реально острых голевых моментов, чем противник, действующий строго на контратаках.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (6) – 18 (3)

По общему числу попыток «Краснодар» опередил грозненцев, у «быков» чаще других били Ари и Вильена, которому удавались фирменные дальние выстрелы. А у «Ахмата» больше других нанес ударов Мбенг – почти половину всех попыток команды. Эффективнее же оказался Бериша. Плюс у «Краснодара» было еще попадание в каркас ворот «Ахмата».

Владение мячом (точность передач): 38,9% (77%) – 61,1% (83%)

Надо отметить высокий процент владения мячом у «Краснодара» - с этим компонентом проблем не было. Если не считать, что «Ахмат» сам отдавал контроль над территорией. Грозненцы вышли на матч, не пытаясь сыграть в его футбол и навязывать бессмысленно битву за инициативу. Рашид Рахимов очень четко рассудил, в чем сила его команды, а в чем сила соперника. Стоит отметить даже высоковатый процент точности передач у «Ахмата» для команды, которая весь матч действовала на вертикальных пасах и контратаках.

Рашид Рахимов (главный тренер «Ахмата»):

Нам помогло то, что мы не теряли концентрацию во время всего матча. У нас было несколько эпизодов. В концовке первого тайма мы вернули «Краснодару» игру, хотя достаточно уверенно всё контролировали. По первому тайму: могли и пенальти реализовать, но всё равно повели в счете. Во втором тайме понимали, что соперник будет атаковать. К сожалению, мы плохо использовали свои контратаки. Естественно, с такой командой нужно играть плотно и вязко в обороне. Все передачи у них отработаны, в инсайдных позициях они заполняли зоны несколькими игроками.

Сергей Матвеев (главный тренер «Краснодара»):

Мы ожидали такого хода развития матча. Но, наверное, если бы мы забили первыми, вероятность нашей победы была бы выше. Но «Ахмат» забил первым… После забитого гола они сыграли в ту игру, которую мы предполагали. Моменты нужно реализовывать. Конечно, неприятно проигрывать первый матч. Будем пытаться всё исправлять в других турах. Взаимодействие новичков? Неплохо. Сложно сказать, насколько они могли бы проявить себя на хорошем уровне. Пока неплохо.

Особые ожидания были связаны с появлением Дениса Глушакова в «Ахмате». За последние годы хавбек стал самостоятельной звездой, медийной персоной, любое действие которой само по себе новостной повод. Но увидеть игру Глушакова, прошедшего очищение, не довелось. Рахимов сказал, что хавбек получил травму перед игрой, поэтому Дениса даже не оказалось в заявке. А было бы любопытно. Но в любом случае игра оставила много вопросов для «Краснодара», что тревожно. Нужно лучше притирать детали. А «Ахмат» выглядит подготовленным как минимум к матчам с соперниками, которые любят и умеют больше контролировать мяч и игру.