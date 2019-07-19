Битва за Африку

сегодня, 10:30

Схватка «Львов Теранги» с «Лисами пустыни» обещает стать упорной. «Соккер.ру» предвкушает финал Кубка Африки.

На протяжении большей части турнира идет противостояние между двумя разными стилями, двумя глобальными африканскими школами и направлениями, не похожими друг на друга. Это футбол стран северной Африки и так называемой «черной» Африки. Это по многим параметрам словно два разных континента. И в футбольном плане тоже. В матче за третье место Нигерия с большим трудом выцарапала победу у Туниса (1:0), противостояние севера и запада продолжится и в финале, где Алжир встретится с Сенегалом.

Обе команды сложно назвать титулованными, хотя они всегда ходят в списке претендентов на победу на континентальных первенствах. Эти сборные всегда поставляют звезд в европейский футбол, поэтому многие футболисты из состава Алжира и Сенегала известны широкому кругу. Нынешнее противостояние может стать битвой двух мегазвезд английского футбола.

Садио Мане защищает честь Сенегала, а Рияд Марез – Алжира. Возвращаясь к титулам, стоит отметить, что у Алжира всего одна победа на Кубке Африки. Случилось это в 1990 году, есть и одно второе место – в 1980-м. Для Сенегала же нынешний Кубок Африки уже может быть повторением лучшего достижения в истории – второе место в 2002 году.

Побед, как ни странно, у сенегальцев не было. Так что поколение Мане может вписать свое имя в историю страны. Это будет наверняка мотивировать Сенегал еще больше. Как и то, что эти сборные встречались на групповой стадии нынешнего турнира. Алжир тогда победил со счетом 1:0 благодаря голу Юсефа Белаили в начале второго тайма. Это поражение стало единственным для Сенегала на Кубке Африки.

Там же, на групповом этапе, он обыграл Танзанию (2:0) и Кению (3:0), а в плей-офф ограничивался минимальными победами: над Угандой (1:0), Бенином (1:0) и над Тунисом (1:0). Причем судьба полуфинала решалась в дополнительное время, сенегальцам повезло с автоголом Дилана Бронна. Путь Алжира тоже был уверенным, но не без напряженных моментов.

В группе алжирцы победили помимо Сенегала еще и Кению (2:0) с Танзанией (3:0), в плей-офф начали с разгрома Гвинеи (3:0), потом стало тяжелее. В серии пенальти прошли сильнейший Кот-д’Ивуар (1:1), а в полуфинале протиснулись мимо Нигерии (2:1), причем Марез забил победный мяч буквально на последних секундах основного времени матча.

Вообще, на счету полузащитника «Манчестер Сити» три гола на данном турнире, он делит первое место в списке бомбардиров команды вместе с Адамом Унасом. У сенегальцев ожидаемо лучшим бомбардиром является Мане, на счету которого также три мяча.

В 21-м веке сборные Алжира и Сенегала встречались восемь раз, всего две ничьи были за это время. В последние годы Алжир оказывался успешнее. С 2008 года он одержал четыре победы. Тогда как последняя победа Сенегала как раз и датирована 2008 годом, всего их было две.

Ориентировочный состав сборной Сенегала: Альфред Гомис, Ламин Гассама, Шейку Куяте, Салиф Сане, Юссеф Аднан, Баду Ндиайе, Анри Севе, Исмаила Сарр, Идрисса Гуйе, Садио Мане, Мбайе Ньянг.

Ориентировочный состав сборной Алжира: Раис Мболи, Мехди Зеффан, Аисса Манди, Джамель Бенламри, Рами Бенсебаини, Адлен Гедиура, Рияд Марез, Софьян Фегули, Исмаэл Беннасер, Юсеф Белаили, Багдад Бунеджа.

Мы специально написали футболистов в приблизительных составах на финал с именами – чтобы вам было проще перебирать в памяти и цепляться за знакомые фамилии. А они тут есть. Почти все футболисты прошли через чемпионат Франции, многие там до сих пор играют. Из потерь в составе обеих команд стоит отметить дисквалификацию звезды обороны из Серии А Калиду Кулибали, который не поможет сенегальцам. А у Алжира из-за травмы выбыл хорошо проводивший турнир Юсеф Аталь.

Алжир и Сенегал не избалованы большими победами. Нынешний финал – прекрасная возможность для футболистов обеих стран стать национальными героями и пополнить послужной список, поскольку далеко не все звезды европейского футбола могут называть себя еще и победителями Кубка Африки. Титул экзотический, но турнир весьма престижный. О мотивации многое говорит и желание Мане обменять медаль за победу в Лиге чемпионов на победу со сборной в Кубке Африки:

Я готов обменять медаль хоть сегодня. Алжир – отличная команда, и сейчас я просто с нетерпением жду игры в финале и победы.

Увлекаясь клубным футболом, мы часто забываем о том, что для футболистов значит игра за сборную. Точнее, мы как-то не привыкли думать об этом не в контексте той сборной, за которую сами болеем или которой симпатизируем. Когда речь о сборной России или Португалии, или Англии, нам это ближе. А про африканские сборные вспоминаем, когда речь об очередных скандалах или капризах какой-нибудь звезды.

Нынешний Кубок Африки прошел без скандалов, без потрясений – на чистом футболе. (Ну, если не считать экстренный перенос самого места проведения турнира в Египет). Поэтому хочется, чтобы и завершился турнир красивым поединком сильных разностилевых сборных, ведомых звездами английского футбола. Это было бы прекрасной рекламой футбола африканского.