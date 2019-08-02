«Нефтчи» - молодцы, «Арсенал» - разочаровал. О вылете туляков из Лиги Европы

вчера, 14:17

Ноль забитых мячей и четыре пропущенных за 180 минут – таков итог противостояния тульского «Арсенала» и бакинского «Нефтчи». «Арсенал» завершил свою еврокубковую кампанию, толком не начав её, и вылетев в перовом же раунде от команды, занимающей 273-ю строчку в рейтинге УЕФА . Причём не сказать, что это произошло случайно или незаслуженно. Ведь даже проигрыши с разгромным счётом не всегда точно свидетельствуют о характере встречи. Но это был явно не тот случай.

Если называть вещи своими именами, то это даже не провал, а позорище. «Арсенал» оказался совершенно не готов к противостоянию с командой, хоть и представляющей заштатный азербайджанский чемпионат, но грамотной, обученной, хорошо организованной. И с опытом участия в еврокубках, хоть и без больших достижений. Понятно, что здесь можно говорить о кадровом факторе. В межсезонье туляки потеряли троих лидеров прошлого сезона, определявших лицо команды – Джорджевича, Бакаева и Мирзова. Причём если Бакаева, учитывая личную заинтересованность в нём главного тренера «Спартака» Олега Кононова, удержать было нереально, то Джорджевич и особенно Мирзов, наверное, вполне могли остаться в Туле – «Зениту» серб явно не нужен, да и на Мирзова не было огромного спроса. При этом никаких серьёзных приобретений летом туляки не сделали. Посему такой результат закономерен. А учитывая, что в принципе сезон «Арсенал» начал ни шатко, ни валко, и их игровые проблемы были налицо, да и к тому же старую-добрую традицию наших клубов проигрывать всяким вардарам и иже с ним, то удивляться особенно нечему.

Я далёк от мысли, что туляки специально, пусть даже на каком-то подсознательном уровне сливали еврокубки. Но факт тот, что середняк нашего чемпионата на фоне команды из куда более слабого чемпионата ни на минуту по своим действиям на поле не выглядел фаворитом. И ничем не выдал свой более высокий класс, который, по идее, должен был присутствовать. Не сказать, что бакинцы показали что-то экстраординарное, просто слишком уж слабо сыграл «Арсенал». С одной стороны, это действительно наша традиционная беда, частенько настигающая даже отечественных грандов, не говоря уже о командах типа «Арсенала». Но здесь есть ещё два нюанса. Во-первых, нынешний «Арсенал» - не чета прошлогоднему, который что при Кононове, что при Черевченко смотрелся весьма симпатично. В этом смысле, к слову, туляки напоминают «Уфу», которая здорово выступила под руководством Сергея Семака, завоевала путёвку в еврокубки, но на штурм европейских вершин отправилась уже, по сути, другая команда – без прежнего главного тренера и в ослабленном составе. Уфимцы сражались достойно, прошли два раунда отбора, но по игре выглядели, в общем и целом, так же уныло, как сейчас «Арсенал». Во-вторых, как ни прискорбно, но такие конфузы чётко высвечивают уровень нашего чемпионата, который, несмотря на высокий рейтинг, на самом деле довольно низок. И если команды типа «Арсенала» на внутренней арене ещё худо-бедно состоятельны, то, выходя против зарубежных клубов, даже не из числа грандов, они вдруг обнаруживают полную атрофию мысли, воли, характера, дисциплины и элементарных технико-тактических умений. «Нефтчи» на этом унылом фоне выглядел если не космосом, то командой, знающей, чего она хочет и как этого добиться. «Арсенал» же был плох, невзирая на слова голкипера Левашова, что, мол, команда играла не так плохо, «просто не повезло». Эти слова предельно далеки от истины, что, наверное, понимает и сам Левашов.

Делать вселенской трагедии из случившегося, конечно, не стоит. Просто принять к сведению и поскорее забыть. Ну и, разумеется, готовиться болеть за остальных наших представителей в еврокубках, которым также придётся непросто. И самые худшие расклады что применительно к «Спартаку», что к «Краснодару» я бы исключать не стал. Остаётся лишь надеяться, чтобы этого не произошло.

