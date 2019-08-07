«Клуж» - «Селтик»: прогноз от БК Pinnacle

вчера, 09:26

«Клуж»

Подопечные Тони Консейсау в предыдущем раунде квалификации ЛЧ сумела обыграла «Астану» 1:0 и 3:1.

Мало кто верил в то, что «Клуж» сумеет легко обыграть коллектив из Тель-Авива, но с «Маккаби» удалось справиться (1:0) и (2:2). В обороне у чемпиона Румынии есть серьезные проблема, но качественная игра в атаке пока все компенсирует.

«Селтик»

Коллектив из Шотландии в предыдущих раундах квалификации Лиги Чемпионов абсолютно никаких проблем не испытал. Были очень легко обыграны «Сараево» и «Калью» с общим счетом по ходу двух встреч 5:2 и 7:0. «Селтик» здорово готов к старту нового сезона. В действиях команды появилась запредельная самоотдача и целая масса качественных тактических наработок, которые позволяют решать исключительно самые высокие задачи.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа «Клужа» - 3,20

Ничья – 3,20

Победа «Селтика» - 2,40

Интересные факты об игре

«Клуж» не проигрывал на протяжении семи последних поединков

«Селтик» не пропускал только в одном из семи последних матчей



Прогноз

Мы считаем, что нас ждет действительно запредельная самоотдача от хозяев поля, так как отступать им некуда, но не самая лучшая игра в обороне приведет к тому, что у гостей будут весьма неплохие шансы, чтобы сделать ответную игру формальностью. Мы считаем, что класс «Селтика» все-таки выше, чем у хозяев поля. Ожидаем тяжелую победу «кельтов». Немного подстраховать свой выбор можно будет нейтральной форой 0. В букмекерской конторе Pinnacle текущий исход можно сыграть с коэффициентом 1,79.