«Витесс» и Слуцкий идут на второй круг

вчера, 12:30

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого уверенно шагнул в новый сезон. «Соккер.ру» знакомит с тем, какой команда из Арнема начала очередной чемпионат.

Всегда приятно последить за нашими людьми за границей. Это расширяет общий кругозор. Даже если вы не являетесь поклонником тренерского мастерства Леонида Слуцкого. С маркетинговой точки зрения начало сезона для «Витесса» получилось идеальным – матчем с «Аяксом», который так нашумел в прошлом сезоне, что наверняка приковал внимание даже тех любителей футбола, которые забыли о голландском чемпионате.

Поэтому на фоне «Аякса» в первом же туре «Витесс» ударить в грязь лицом не мог – и не подвел. Избрав контратакующий, но агрессивный вариант, команда Слуцкого дважды по ходу игры вела в счете и добыла в итоге ничью – 2:2. «Витесс» за эту игру набрал много комплиментов. Во втором туре команда Слуцкого встретилась с противником попроще – «Виллемом II». И тут уже арнемцы проявили себя совсем иначе.

Но так же уверенно – одержали победу со счетом 2:0. Это уже позволяет оценить примерно уровень готовности «Витесса» к сезону. И она весьма высока, что приятно. Также приятно, что первые же два матча заставили команду из Арнема попробовать совершенно разные модели игры. Как верно заметил сам Слуцкий, одинаково играть против «Аякса» и против «Виллема II» невозможно. Это было бы совершенно неправильно.

А многие средние и слабые команды (да даже сильные порой) грешат тем, что пробуют действовать одинаково против любого оппонента, мотивируя это пафосным посылом о том, что «играют от себя». А на самом деле, скорее всего, просто не умеют играть по-другому. Слуцкий показал на наглядном примере соседних матчей, что его коллектив обучен разной игре.

В случае с «Аяксом» «Витесс» использовал схему 4-4-2 в классической вариации с подстраховкой на флангах, с двойным слоем обороны в центре и агрессивной зоной Базур-Беро-Линссен, каждый из которых нанес по три удара по воротам, найдя в контратаках оптимальные зоны. При этом не требовалось долгих розыгрышей, длинных комбинаций, главное – реализация.

В матче с «Виллемом II» в гостях Слуцкий использовал вариант с более насыщенным центром поля и переходом в атаку через среднюю ось. Здесь уже Беро переместился под нападающих, действуя как связующее звено. Блестяще вписался Джей-Рой Грот, который в матче с «Аяксом» вышел только на замену. Но все решила снова реализация и эффективность пары нападающих – Тима Матавжа и Брайна Линссена.

Первый забил один из мячей, второй сделал две голевые передачи. Из общего с игрой с «Аяксом» стоит отметить, что «Витесс» снова меньше владел мячом, но не так критично. Да и обусловлено это было тем, что играл в гостях и вел в счете почти половину матча, вынуждая «Виллем II» больше атаковать.

Острее хозяева не были – «Витесс» снова быстро разыгрывал мяч и снова же показал неплохую реализацию. К слову, с последней были проблемы в прошлом сезоне, а сейчас уже заметна ощутимая работа, проведенная Слуцким за летнюю паузу. То есть к добавленной вариативности приплюсуем улучшение реализации. Контроль мяча все еще на не самом высоком уровне, но за счет быстрых розыгрышей это можно нивелировать, хотя попадутся соперники, где это будет сделать невозможно.

Теперь что касается состава. Он оценивается порталом Transfermarkt в 32,1 миллиона евро. Это шестая стоимость в лиге – после «Аякса», ПСВ , «Фейеноорда», АЗа и «Утрехта». Причем отставание от них приличное, даже от «Утрехта». Но и отрыв от остальных большой. «Гронинген» с его 25 миллионами где-то рядом, а вот дальше уже «Херенвен», у которого состав в два раза дешевле, чем у «Витесса». За лето в составе произошли очень важные изменения. Например, из аренды в «Челси» вернулся вратарь Эдуардо и защитник Джейк Кларк-Солтер.

Но куда важнее, что клуб покинул крайний защитник Александр Бюттнер, а также полузащитник Мартин Эдегор, у которого закончилась аренда из «Реала». В построениях Слуцкого в прошлом сезоне норвежец играл очень важную роль, создавая остроту и решая, по сути, исход некоторых матчей.

Также ушли центральные защитники Арнольд Круйсвейк и Майкел ван дер Верфф – последний играл регулярно, был футболистом основного состава. Так что Слуцкому пришлось перестраивать схему. Кого же ему приобрели взамен ушедших? У «Аякса» был взят вратарь Константинос Лампру, но в первых двух матчах играл Ремко Пасвер.

Дыры в обороне «Витесс» попытался закрыть, купив у чешской «Виктории» Томаша Хайека и арендовав у ПСВ 20-летнего Армандо Обиспо. Последний вместе с оставшимся Данильо Дуки и стал основным центральным защитником. В центре поля удалось сохранить Тулани Сереро, а вместо Эдегора ему пару составляет Рихедли Базур – очень интересный 22-летний хавбек, взятый у «Вольфсбурга» - хорошее приобретение.

Атаку «Витесс» усилил с помощью Уссамы Таннане, арендованного у «Сент-Этьена» для обострения фланговой игры, и уже упомянутого Джея-Роя Грота – 21-летний универсальный атакующий игрок был арендован у «Лидса». Так что в целом «Витессу» удалось сохранить сбалансированный состав, даже в каких-то зонах сделать его более разнообразным.

Из костяка помимо уже упомянутого Сереро стоит отметить, что удалось сохранить Роя Беренса, Тима Матавжа, Брайна Линссена, Матуша Беро и Шарли Мусонду. Это позволяет рассчитывать, что «Витесс» в нынешнем сезоне сумеет благополучно побороться за решение главной задачи – попадание в Лигу Европы. В прошлом сезоне, напомним, команде Слуцкого не хватило сил на весь сезон – в плей-офф за попадание в Лигу Европы «Витесс» уступил «Утрехту».