Анатомия рациональности. МЮ уничтожил «Челси»

вчера, 21:14

«Соккер.ру» анализирует странноватый матч – команда Сульшера сыграла аккуратно и вынесла лондонцев на контратаках.

В дебюте встречи было полное впечатление, что играли молодежные команды. Солидности, которая есть у сыгранных коллективов, не было, зато задора хватало. Особенно усердно работали футболисты «Челси», ведь «Ман Юнайтед» оставлял свободные зоны слева в обороне и перед штрафной площадью.

Но, как в матчах молодежных команд, направление игры могло поменять включение «взрослости». Погба и компания это и сделали. А чтобы понять природу разгрома в важном для Сульшера и Лэмпарда поединке, кто сегодня герой, а кому должно быть стыдно, помогут объективные данные – статистика матча и около него.

63 % - таким было владение на старте матча в пользу «Челси». «Манчестер Юнайтед» полностью отдал преимущество сопернику в дебюте, однако заработали быстрый пенальти, что помогло изменить рисунок матча. Сбрили щетину уверенности с футбольного лица команды Лэмпарда, если можно так сказать, а потом уничтожили, хотя мяч отдавали радо.

7 перехватов в опорной зоне от МЮ . «Челси» чаще отбирал мяч на флангах, однако перед своей штрафной площадью удачно прочитали действия оппонента лишь раз. Тогда как у «Юнайтед» другая картина – подбирали мяч в центре, и при этом пользовались высокой работой соперника. «Челси», как показывают голевые атаки хозяев, сам подставился.

1 удар в створ было у МЮ до пенальти Рэшфорда. Хозяева поля не спешили с нацеленными атаками, а Кепа впервые нервничал в матче как раз в момент дуэли с Маркусом. Англичанин надежно исполняет приговоры, хотя впервые забил именно в АПЛ , а испанскому вратарю плюс в карму – выбрал правильный угол, но достать мяч не мог. Сегодня Кепе не повезло много раз.

2 год подряд сезон «Юнайтед» в АПЛ открывает пенальти. В прошлый раз на «Олд Траффорд» играли против другой синей команды – «Лестера», и уже на третьей минуте Погба открыл счет голам, когда огорчил Шмейхеля с «точки». Сейчас пошел бить Рэшфорд, и хотя этот гол уже не назвать быстрым – случился на 18-й минуте, итог еще лучше. Тогда выиграли 2:1, сейчас – 4:0.

5 год подряд МЮ открывает чемпионат победой. Подобное случилось лишь дважды в истории, с 1910 года ждали такую серию. Удивительно, что подобное увидели не в эру Фергюсона, а именно сейчас, когда меняются тренеры, не ведут борьбу за титул. Зато серьезно относятся к матчу-открытию.

21 удар в каркас ворот – рекорд АПЛ прошлого сезона. Как легко догадаться, если видели матч, принадлежит он «Челси», ведь сегодня лондонцы снова взялись за старое. Абрахам красиво жахнул в штангу – чуточку не хватило молодому форварду, а Эмерсон зарядил еще сильнее и направил мяч выше, но снова каркас, не гол.

6 отборов у Ван-Биссаки в дебютной игре за МЮ . Уже в первом тайме Аарон напомнил, чем хорош. Правый защитник Сульшера трижды отбирал мяч и не позволил ни одному сопернику пройти себя на дриблинге. Отличный футболист, ведь всего собрал 6 отборов из 16 командных.

3 дубль сделал Рэшфорд против команд из топ-6 в АПЛ . Раньше у молодого англичанина было по два гола за вечер против «Арсенала» в 2016 году и против «Ливерпуля» - в прошлом. Теперь очередь «Челси», молодой форвард сборной Англии доказывает, что не случайно его вытащили со школы и поставили в основу такой команды, как МЮ .

3 дня осталось у «Челси», чтобы настроиться на Суперкубок УЕФА . В среду вечером в Стамбуле команда Лэмпарда сразиться с «Ливерпулем». Судя по тому, что сегодня показали, будут аутсайдерами, хотя это не причина уступать Клоппу. «Аристократам» отчасти не повезло – могли проиграть культурнее, но провал на «Олд Траффорд» можно использовать, чтобы мгновенно перестроиться на трофейный матч.

4 победы на втором этаже, 4 перехвата, 7 выносов от ворот – цифры Магуайра. Прекрасный дебют, ведь Харри расположился на позиции левого центрального защитника и вместе с Линделефом позволил «Челси» нанести всего пять ударов с близкого от линии ворот расстояния. Самый дорогой защитник мира дебютировал удачно, у Де Хеа первый «сухарь».

2 выстрела у Марсьяля в матче против «Челси» из штрафной. Сульшер не скрывал идею – поставить Антони в центре атаки, поскольку считает, что вингер понимает, как правильно открываться. Судя по количеству ударов, пока классической «девяткой» француз точно не является, однако продавил оппонента в штрафной площади и благодаря удачному рикошету МЮ укрепил преимущество.

0 отборов было у Курта Зума в первом тайме против МЮ . За весь матч у француза одна победа в игре один в один, и что-то подсказывает, что у конкурента Курта – Рюдигера, высокие шансы сыграть против «Ливерпуля». Конечно, Кристиансен не был намного лучше, а отсутствие Канте в опорной зоне сказалось, но Зума был плох тем, что его не заметили игроки МЮ .

4 передачи под удары и 2 ассиста у Поля Погба. Чемпион мира создал 4 из 9 моментов своей команды, а поскольку на его счету две голевые передачи, причем обе – умные, то знаете причину именно погрома, а не просто победы МЮ . Погба ассистировал лучше, чем Жоржиньо, Ковачич, Баркли и Моунт вместе взятые. У «Челси» было целых 14 пасов под удары, но Де Хеа лишь дважды парировал удары, похожие на опасные.

1-й матч в истории команд, когда у руля бывшие футболисты. В принципе, поскольку у «Челси» были крутые отрезки по ходу первого тайма, то мало кто мог в перерыве просчитать окончательный счет матча. Сульшеру немножко повезло – его команда реализовала почти все моменты, дважды пользуясь удачными отскоками мяча.

В матчах молодежных команд тоже нередко одна сторона из кожи вон лезет, а вторая побеждает визуально легко. «Манчестер Юнайтед» реализовал даже то, чего у него не было – разящие редкие атаки сработали. Нужно ругать центральных защитников «Челси», можно похвалить за расторопность Рэшфорда и Марсьяля, а Погба – за голевые передачи.

Хотя по одному матчу, особенно такому, выводы о готовности хозяев делать нельзя. Зато «Манчестер Юнайтед» Сульшера надо отдать должное – встречали соперника, с которым часто в АПЛ дома играли на ничью. Но решили, что хватит плодить мировые, и на яркие отрезки от «Челси» ответили рационально-убийственными контратаками. «Олд Траффорд» празднует крупную победу, даже дебютант Джеймс отличился.

А «Челси» важно забыть разгром, чтобы не испортить матч за Суперкубок. И потом возвращаться к АПЛ , ведь сегодня гости подходы не реализовали, а у соперника все в атаке получилось идеально. 5 точных ударов за матч у МЮ и сразу 4 гола – сказочный вечер. Такое ощущение, что Моуриньо не оценивал матч как эксперт на ТВ, а дальше тренирует МЮ .