Как обыграть неприступных домоседов?

вчера, 21:00

«Соккер.ру» желает «Краснодару» удачи в бою с теми, кто в ЛЧ пока не пропускал и дома давно не уступал. И то, и другое – поправимо!

Закрыть Матье Вальбуэна

Пожалуй, Костас Фортунис – крепкому капитану греков здоровья, был бы предпочтительнее, как соперник. Привычный плеймейкер «Олимпиакоса», который вылетел из-за травмы на половину сезона, понятия не имеет о «Краснодаре». Вальбуэна в РПЛ не играет с 2015 года, то есть не видел «быков» на пике, однако может лучше подстроиться под соперника из знакомой лиги. Матье, к сожалению для «быков», в полном порядке, невзирая на то, что ему в сентябре стукнет 35 лет. С первых матчей на новом месте показывает класс, отдает голевые передачи, может реализовать пенальти, работает по всей ширине атаки. А вот если Камболов при поддержке напарников закроет француза – «Олимпиакосу» станет намного труднее. Игроков, которые мыслят так тонко, как бывший игрок «Динамо», у греков больше нет.

Талантливо контратаковать

Рецепты простые, как летний салат, но вкусные и полезные. У «Краснодара» есть люди для правильных острых выпадов. Вильена и Кабелья – с пасом, Тони – с ударом, Вандерсон и Сулейманов – на легких ногах. Молодой хавбек хочет больше игрового времени – пусть заслужит крутыми матчами, как в Порту или против «Тамбова», когда отдал голевой пас и аккуратно работал с мячом. Южные гастроли Шапи в ЛЧ продолжаются, если ему доверят место на поле. И поскольку фланговых защитников «Олимпиакоса» не назвать мастерами работы в обороне, то «быкам» нужно пользоваться естественностью контратак. Особенно в гостях…

Быть готовыми к ловушкам

«Порту» гордость не позволяла отдавать мяч «Краснодару» в родных станах, чтобы получать передышку дома после выездной победы и работать ниже – во избежание контратак соперника. И хотя дома «драконы» выдали 60 % владения, в результате проиграли и вылетели. А «Олимпиакос» не гордый, они отдали туркам мяч в прошлом раунде, но обыграли «Истанбул» 2:0 в итоге. Педру Мартинш пытается научить греков приличному прессингу, и хотя чаще удается именно в родных стенах, где тридцать с хвостиком тысяч фанатов гонят вперед, «Краснодару» надо учитывать, что «Олимпиакос» похож на «быков» – могут в еврокубках поставить результат превыше инстинкта убийц в атаке.

Атаковать разнообразно

Против «Порту» отчасти повезло. Дома могли пропустить больше, в гостях забили три мяча, имея шесть точных ударов, а у «драконов» было 13 выстрелов по воротам Сафонова, а реализовали лишь два. «Краснодару» нужно перестроиться на привычную игру первым номером хотя бы отрезками матчей против «Олимпиакоса», чтобы было не так сложно. Прессинг – обязательное условие успеха, но еще важнее атаковать разнообразно. Поскольку у Мусаева есть три форварда, каждый из которых меняет подход – Игнатьев, Ари и Берг, то уже выбором одного из них можно корректировать подход. Также Намли и Вандерсон – два разных варианта поведения на фланге, а появление Кабелья в основе – ему дали отдохнуть против «Тамбова», может быть ответом на Вальбуэна. Чей французский плеймейкер сыграет лучше – того и очки.

Прибавить на флангах

Рамирес и Петров в шести матчах РПЛ – в чемпионате судить проще, ведь «Порту» доминировал и поломал привычную модель игры «Краснодара», отметились одним ассистом на двоих (на счету Сергея). Оба очень аккуратно работают с мячом – лидеры из игроков основы по точности передач. Но эквадорец не лучшим образом перехватывает мяч, а у россиянина есть проблемы с отбором при игре один в один. Защитники хороши, а для Лиги чемпионов должны быть безупречными. Не сказать, что у «Олимпиакоса» ярко выраженная фланговая игра – скорее полуфланги используют, однако Вальбуэна умеет и сам сместиться на край поля, и развести мяч грамотно. Рамиресу и Петрову надо успеть всюду – и в обороне, и в атаке. К слову, была информация, что Сергей не готов на сто процентов. Если так – удачи Стоцкому справа.

Всегда страховать Камболова

Руслан чувствует, что наступил его звездный час – молодой Уткин пока не готов работать с такой интенсивностью в опорной зоне, у Газинского травма, а новичок Кайо потерялся в кубанских степях. Следовательно, Камболов под дикой нагрузкой – провел без замен все матчи в РПЛ и обе игры против «Порту». А рядом Вильена и Кабелья, которых не назвать центральными полузащитниками, что постоянно разрушают. Олссон способен поучаствовать в черновой работе, но не обязательно окажется в основе – швед не в лучшей форме на старте сезона. Когда команда настолько атакующая, как «быки», то прессинг нельзя просто обозначать, в нем нужно участвовать. С «Порту» трудились, с «Олимпиакосом» тоже надо сражаться за каждый мяч.

Не допустить недооценку

Нет, пока они не в группе. Нет, фаворитами против опытных греков, которые в Лиге чемпионов сто раз играли, не являются. «Олимпиакос» слабее, чем «Порту» - что не обязательно означает плохой футбол, но «дракона» убили, а «красно-белые» живы и опасны. Когда проходишь сильнейшего соперника, даже если тот был близок к еще парочке голов в твои ворота, то подсознательно можешь ощутить себя королем горы. «Краснодар» - команда серьезная, хмурая, как бывает Мусаев, которому злые формалисты из УЕФА запрещают без элитной лицензии выполнять функции главного тренера, но проход «Порту» мог слегка расслабить. Так что сегодня на шумном, хотя и не огромном – примерно как краснодарский по вместимости, стадионе в городе Пирей важно сохранять хладнокровие.

Для «Олимпиакоса» Лига чемпионов это и престиж, и деньги, так что все очень серьезно. И хотя если физически, морально и тактически сравнивать, то «Краснодар» не уступает грекам – две сильные команды, одна из которых в середине августа еще не стартовала в чемпионате, нового соперника нужно уважать не меньше, чем «Порту». Пожалуй, даже сильнее, ведь с «драконами» отчасти надеялись на чудесное совпадение, счастливую случайность, а здесь надо показать класс. «Олимпиакос» неудачно провел два подряд сезона в Греции, что для них в диковинку – были третьими и вторыми. Чемпион ПАОК уже вылетел от «Аякса», но в ярких матчах с сюжетными разворотами на сто восемьдесят градусов.

В Пирее тоже будет жарко, а поскольку «Олимпиакос», как и «Краснодар», в еврокубках старается прятать атакующее нутро – хотя дома грекам это делать обычно сложно, то «быкам» нужно быть осторожными. В этот раз первый матч выездной, и установку в таких случаях знает каждый – постараться забить, не проиграть и обязательно изучить соперника. Греки это команда с приличным голкипером, желающими атаковать фланговыми защитниками, центрбеками, что «привозят» время от времени, с не самой насыщенной разрушителями опорной зоной, активным французским диспетчером, а впереди у них опытный форвард. Никого не напоминает с пропиской в Краснодаре?

Если «Порту» лишь по философии похож на «быков», а по тактике отличались, то «Олимпиакос» может использовать тот же подход, что и «Краснодар». Посмотрим, какая из эмоциональных команд сейчас круче, ведь до матча кажется, что соперники равны. Хотя греки дома давно в еврокубках не уступали – важно сломать их традиции.