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Роналду — об обеде с Месси, обвинениях в изнасиловании и завершении карьеры

вчера, 18:00

Криштиану дал откровенное интервью перед сезоном, которое уже разобрали на цитаты. «Соккер.ру» собрал самые важные высказывания португальца в одном месте. Наслаждайтесь!

Об уходе из «Реала»:

Самое трудное решение в моей карьере. Я жил в Мадриде 9 лет, провел в «Реале» 60% своей карьеры, выиграл 17 трофеев. Очень круто, но понимаете, это стало рутиной, мне потребовался новый вызов, и я рад, что оказался в «Ювентусе». Это то, что нужно. Сложнее было уехать из Мадрида даже не мне, а моему сыну Криштианиньо, потому что у него там осталось много друзей. Я готовил его месяцами, и хотя он до конца не верил в мой уход из «Реала», когда это случилось, был готов. Мадрид был отличным местом, но я засиделся в зоне комфорта, а это против моих правил. 

О соперничестве и отношениях с Лионелем Месси:

Я восхищен карьерой Месси. Он ранее признавал, что не был рад моему уходу из Примеры, потому что он ценил наше соперничество в чемпионате. Это хорошее футбольное противостояние, но не единственное в спорте. У Майкла Джордана тоже были конкуренты в баскетболе. Айртон Сенна и Ален Прост были отличными соперниками в Формуле-1. Все эти соперничества в разных видах спорта объединены тем, что они полезны. Месси делает меня лучшим игроком, и наоборот. У меня отличные профессиональные отношения с Месси, ведь мы уже 15 лет делим одни и те же моменты. Мы ни разу не встречались с ним за обедом, но почему бы не сделать это в будущем? У меня бы не было с этим проблем.

О своих достижениях и об уходе из футбола:

Когда завершу карьеру? Я не думаю об этом. Возможно, что я сделаю это в следующем году... А, возможно, буду играть до 40-41 года. Я не знаю. Я всегда говорю, что нужно продолжать наслаждаться этим прекрасным моментом. Есть ли хоть один футболист, у которого больше рекордов, чем у меня? Не думаю, что такие существуют.  

О деньгах в современном футболе:

Сейчас трудно делать какие-то расчёты. Клубы делают серьёзные ставки на потенциал футболистов, а не на реальные достижения, футбольная индустрия изменилась. Если оставить в стороне трансфер Жоау Фелиша, сейчас любой игрок может перейти куда-то за 100 млн евро, даже если он ничего не показывает. В футболе стало больше денег. На центрального защитника или вратаря могут потратить 70-80 млн. Я не согласен с таким положением вещей и такими ценами, но таков наш мир, и мы должны уважать его правила.

О том, как показал старшему сыну старую лиссабонскую квартиру:

Мы приехали с Криштианиньо в тот самый дом и зашли в комнату, которую я снимал. Сын не мог поверить, что я жил в таких скромных условиях, он несколько раз спросил у меня: «Пап, ты правда здесь жил?» Кажется, он так и не поверил. 

О непростом времени:

Прошедший год получился для меня очень непростым, вы знаете (имеются в виду проблемы с налогами в Испании и обвинения Майорги в изнасиловании). Прошедший сезон точно получился самым сложным в моей карьере, не в профессиональном плане, а вот из-за этого всего. Когда на кону стоит твоя честь, это причиняет боль, тем более все, что происходит вокруг меня, может повлиять на моих близких, а у меня есть мама, большая семья, девушка и четыре ребенка. Криштианиньо уже 9 лет, и он многое понимает. В моем доме читают газеты, где полощут мое имя. Это все затронуло мою семью, было непросто. Мне и самому не очень-то комфортно говорить об этой ситуации (Роналду имеет в виду обвинения в изнасиловании), но, к счастью, теперь все позади. Доказано, что я невиновен. Моя семья, мои друзья, все те, кого я люблю, и кто любят меня, всегда были уверены в этом. Я горжусь ими и очень признателен, мне была нужна эта поддержка. 

О самом важном в жизни:

Долгое время я думал, что футбол — это главное, что есть в жизни. После поражений я вел себя ужасно по отношению к своим близким: мог не ужинать с ними, запирался в своей комнате и выходил только на следующий день. Теперь все иначе, я повзрослел. Понятно, что я максимально сконцентрирован на футболе, когда тренируюсь и играю, но иногда нужно и отключаться. Джорджина не интересуется футболом, и я очень доволен этим. Но она заботится обо мне, принимает участие в решениях и поддерживает меня — например, в вопросе переезда в Турин. 

О своей спортивной мотивации:

Моя цель — выиграть с «Ювентусом» все, что только возможно. Приложу для этого максимум усилий. Кроме того, меня подхлестывает приближение Евро-2020, где Португалия будет защищать свой титул, и ЧМ-2022, который должен стать зрелищем.

О цели №1:

Конечно, все в «Ювентусе» мечтают выиграть Лигу чемпионов, но победу в этом турнире нельзя купить, потому что деньги не делают команды великими. Посмотрите на «Барселону», ПСЖ, «Баварию» - эти клубы тоже стремятся к победе в Лиге чемпионов, но выиграть не могут. Мы очень хотим добиться успеха в этом турнире, но это не становится нашей навязчивой идеей, потому что мы знаем, что идем правильным путем и должны продолжать двигаться шаг за шагом. 

О реалиях современной жизни:

Если честно, этот мир мне не очень нравится. Я имею в виду все эти бесконечные гаджеты — телефоны, смартфоны, игровые приставки, а также интернет и социальные сети. Мне кажется, раньше детям было нужно меньше для счастья. Впрочем, я стараюсь не слишком много думать об этом и приспосабливаюсь к теперешним реалиям. На самом деле, у меня и выбора-то нет, ведь я отец. 

О финансах:

Я уже достаточно заработал, чтобы не чувствовать свою зависимость от футбола. В финансовом плане чувствую себя абсолютно спокойно, поэтому могу выбирать привлекательные проекты, основываясь чисто на спортивной составляющей. Мне всегда нравился «Ювентус», лучшая в Италии команда, одна из лучших в мире, поэтому я здесь. 

О своей роли в истории футбола:

Конечно, я уже вошел в историю футбола. Мы с Месси не случайно выиграли по пять «Золотых мячей», для предыдущих поколений это достижение казалось фантастикой. Я одержим успехом. Мне по-прежнему нравится впитывать что-то новое, учиться у спортсменов из других видов спорта. У меня по-прежнему есть мотивация и на личном, и на командном уровне, иначе бы я уже давно ушел из футбола. 

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил BESTjuventus10
   227 / 951
сегодня в 09:09
добротное интервью. и нет никакой вражды между роном и месси, вражда только между их глорами безмозглыми. а у них чисто спортивное соперничество, как и должно быть.
не думаю,что если кто-то из них получает золотой мяч или трофей,то другой очень этому радуется.Да и что,Роналду или Месси скажут,что они ненавидят друг друга? У Андроида и Иоса тоже чисто технический интерес,а у их адептов - вражда.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   423 / 951
вчера в 23:46
добротное интервью. и нет никакой вражды между роном и месси, вражда только между их глорами безмозглыми. а у них чисто спортивное соперничество, как и должно быть.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   227 / 951
вчера в 20:57
Месси делает меня лучшим игроком, и наоборот.
*******
я так понимаю,что Роналду не делает Месси лучшим игроком,потому что если бы Кришти не было,то Месси был бы Самым Лучшим Игроком своей эпохи. Это очень тонко подмечено,вроде бы и аргентинца не оскорбил,если не читать между строк.
ужин с Месси будет очень интересен, один закажет чипсы и пиво Корона,а у собеседника будет более полезное меню,вполне возможно,что многие блюда будут аргентинцу не знакомы.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил zenit_forever2014
   22 / 951
вчера в 20:12
Так вот именно, он уже потерял млн долларов....и его реально считают виновным. Именно потому что он заплатил ей. И как раз потому что нет иска за клевету. Что касается Сутормина, так Волгарь и так получил деньги от ГАЗПРОМА....он же его финансирует больше 10 лет....Что касается Строгино и Химки....они не живут за счёт игроков....Москва всегда получает финансирование в любом количестве...и это было в любые годы....и ты не прав...я не считаю, что Миллер прав...не надо было так покупать Сутормина...просто не надо финансировать другие клубы, не надо помогать....очевидно Миллер финансирует Зенит, потому что болеет...так и надо финансировать только родную команду...а остальные пусть выживают как хотят. Здесь я с вами полностью согласна.
Сорри, виноват.

Но по поводу Рона - нет)

Еще раз, он может судиться еще года два. Без особого результата с обоих сторон, я думаю, потому что никаких свидетельств, кроме слов самой "потерпевшей" и тяжким трудом где-то раздобытых его образцов, нет.

За это время он потеряет десятки миллионов на рекламных контрактах (минимум), в это время его родственники будут волноваться, его дети тем более.

Можно подать встречный иск, но ситуацию-то это не изменит.
112910415
112910415
   28 / 951
вчера в 20:01
слова достойного человека !
то есть Криштиану адекватен и умён...
или заплатил профессионалу
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Так Себе Аналитик 2
   160 / 951
вчера в 19:54
Тебе трудно понять, почему игрок, который зарабатывает 60 миллионов долларов в год на рекламных контрактах, не хочет, чтобы его имя еще пару лет полоскали в прессе, не хочет потерять половину потенциальных доходов и готов отдать раздобывшей где-то образцы его спермы мошеннице свой заработок за пару дней? Вообще, обычно голова дается не только ради того, чтобы ее носить на голове, think about it)) Хотя, учитывая, что ты считаешь очень умным действием то, что Миллер заплатил официально 50 тысяч за Сутормина, лишив этим денег тренеров и клубы, его воспитавшие, к тебе никаких вопросов нет))
Так вот именно, он уже потерял млн долларов....и его реально считают виновным. Именно потому что он заплатил ей. И как раз потому что нет иска за клевету. Что касается Сутормина, так Волгарь и так получил деньги от ГАЗПРОМА....он же его финансирует больше 10 лет....Что касается Строгино и Химки....они не живут за счёт игроков....Москва всегда получает финансирование в любом количестве...и это было в любые годы....и ты не прав...я не считаю, что Миллер прав...не надо было так покупать Сутормина...просто не надо финансировать другие клубы, не надо помогать....очевидно Миллер финансирует Зенит, потому что болеет...так и надо финансировать только родную команду...а остальные пусть выживают как хотят. Здесь я с вами полностью согласна.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил zenit_forever2014
   22 / 951
вчера в 19:43
Не поняла кем доказано, что не виновен. Дело закрыто...так у нас тоже постоянно дела закрывают...разве это доказательство...мне не понятно, зачем платить, если был просто секс....а если для того, чтобы она не разглашала, так почему не был подан иск...очевидно она нарушила соглашение...да ещё и оболгала...но нет....очень странное решение...со стороны он просто боится, потому что виновен.
Тебе трудно понять, почему игрок, который зарабатывает 60 миллионов долларов в год на рекламных контрактах, не хочет, чтобы его имя еще пару лет полоскали в прессе, не хочет потерять половину потенциальных доходов и готов отдать раздобывшей где-то образцы его спермы мошеннице свой заработок за пару дней?

Вообще, обычно голова дается не только ради того, чтобы ее носить на голове, think about it))

Хотя, учитывая, что ты считаешь очень умным действием то, что Миллер заплатил официально 50 тысяч за Сутормина, лишив этим денег тренеров и клубы, его воспитавшие, к тебе никаких вопросов нет))
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   160 / 951
вчера в 19:10
Не поняла кем доказано, что не виновен. Дело закрыто...так у нас тоже постоянно дела закрывают...разве это доказательство...мне не понятно, зачем платить, если был просто секс....а если для того, чтобы она не разглашала, так почему не был подан иск...очевидно она нарушила соглашение...да ещё и оболгала...но нет....очень странное решение...со стороны он просто боится, потому что виновен.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   22 / 951
вчера в 18:59
Хорошее интервью. Пусть Криро честолюбив (как и Месси), но он очень здраво рассуждает.
Ruslan3132
Ruslan3132
   113 / 951
вчера в 18:26
Роналду сделал себя и свою карьеру только своим упорным трудом. Обеспечил всю семью и многих родственников, друзей, близких работой и заработком. Респект за это.
cevin cigan
cevin cigan
   68 / 951
вчера в 18:15
Ку-ку барсуки,вот то самое вью,где якобы Рон хвастался о своих рекордах. Вы хоть сейчас прочтите от корки до корки и поймите,что Рон вполне душевный парень и ни грамма понтов! Не ведитесь впредь на всякую хрень.
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