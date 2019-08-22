Роналду — об обеде с Месси, обвинениях в изнасиловании и завершении карьеры

вчера, 18:00

Криштиану дал откровенное интервью перед сезоном, которое уже разобрали на цитаты. «Соккер.ру» собрал самые важные высказывания португальца в одном месте. Наслаждайтесь!

Об уходе из «Реала»:

Самое трудное решение в моей карьере. Я жил в Мадриде 9 лет, провел в «Реале» 60% своей карьеры, выиграл 17 трофеев. Очень круто, но понимаете, это стало рутиной, мне потребовался новый вызов, и я рад, что оказался в «Ювентусе». Это то, что нужно. Сложнее было уехать из Мадрида даже не мне, а моему сыну Криштианиньо, потому что у него там осталось много друзей. Я готовил его месяцами, и хотя он до конца не верил в мой уход из «Реала», когда это случилось, был готов. Мадрид был отличным местом, но я засиделся в зоне комфорта, а это против моих правил.

О соперничестве и отношениях с Лионелем Месси:

Я восхищен карьерой Месси. Он ранее признавал, что не был рад моему уходу из Примеры, потому что он ценил наше соперничество в чемпионате. Это хорошее футбольное противостояние, но не единственное в спорте. У Майкла Джордана тоже были конкуренты в баскетболе. Айртон Сенна и Ален Прост были отличными соперниками в Формуле-1. Все эти соперничества в разных видах спорта объединены тем, что они полезны. Месси делает меня лучшим игроком, и наоборот. У меня отличные профессиональные отношения с Месси, ведь мы уже 15 лет делим одни и те же моменты. Мы ни разу не встречались с ним за обедом, но почему бы не сделать это в будущем? У меня бы не было с этим проблем.

О своих достижениях и об уходе из футбола:

Когда завершу карьеру? Я не думаю об этом. Возможно, что я сделаю это в следующем году... А, возможно, буду играть до 40-41 года. Я не знаю. Я всегда говорю, что нужно продолжать наслаждаться этим прекрасным моментом. Есть ли хоть один футболист, у которого больше рекордов, чем у меня? Не думаю, что такие существуют.

О деньгах в современном футболе:

Сейчас трудно делать какие-то расчёты. Клубы делают серьёзные ставки на потенциал футболистов, а не на реальные достижения, футбольная индустрия изменилась. Если оставить в стороне трансфер Жоау Фелиша, сейчас любой игрок может перейти куда-то за 100 млн евро, даже если он ничего не показывает. В футболе стало больше денег. На центрального защитника или вратаря могут потратить 70-80 млн. Я не согласен с таким положением вещей и такими ценами, но таков наш мир, и мы должны уважать его правила.

О том, как показал старшему сыну старую лиссабонскую квартиру:

Мы приехали с Криштианиньо в тот самый дом и зашли в комнату, которую я снимал. Сын не мог поверить, что я жил в таких скромных условиях, он несколько раз спросил у меня: «Пап, ты правда здесь жил?» Кажется, он так и не поверил.

О непростом времени:

Прошедший год получился для меня очень непростым, вы знаете (имеются в виду проблемы с налогами в Испании и обвинения Майорги в изнасиловании). Прошедший сезон точно получился самым сложным в моей карьере, не в профессиональном плане, а вот из-за этого всего. Когда на кону стоит твоя честь, это причиняет боль, тем более все, что происходит вокруг меня, может повлиять на моих близких, а у меня есть мама, большая семья, девушка и четыре ребенка. Криштианиньо уже 9 лет, и он многое понимает. В моем доме читают газеты, где полощут мое имя. Это все затронуло мою семью, было непросто. Мне и самому не очень-то комфортно говорить об этой ситуации (Роналду имеет в виду обвинения в изнасиловании), но, к счастью, теперь все позади. Доказано, что я невиновен. Моя семья, мои друзья, все те, кого я люблю, и кто любят меня, всегда были уверены в этом. Я горжусь ими и очень признателен, мне была нужна эта поддержка.

О самом важном в жизни:

Долгое время я думал, что футбол — это главное, что есть в жизни. После поражений я вел себя ужасно по отношению к своим близким: мог не ужинать с ними, запирался в своей комнате и выходил только на следующий день. Теперь все иначе, я повзрослел. Понятно, что я максимально сконцентрирован на футболе, когда тренируюсь и играю, но иногда нужно и отключаться. Джорджина не интересуется футболом, и я очень доволен этим. Но она заботится обо мне, принимает участие в решениях и поддерживает меня — например, в вопросе переезда в Турин.

О своей спортивной мотивации:

Моя цель — выиграть с «Ювентусом» все, что только возможно. Приложу для этого максимум усилий. Кроме того, меня подхлестывает приближение Евро-2020, где Португалия будет защищать свой титул, и ЧМ -2022, который должен стать зрелищем.

О цели №1:

Конечно, все в «Ювентусе» мечтают выиграть Лигу чемпионов, но победу в этом турнире нельзя купить, потому что деньги не делают команды великими. Посмотрите на «Барселону», ПСЖ , «Баварию» - эти клубы тоже стремятся к победе в Лиге чемпионов, но выиграть не могут. Мы очень хотим добиться успеха в этом турнире, но это не становится нашей навязчивой идеей, потому что мы знаем, что идем правильным путем и должны продолжать двигаться шаг за шагом.

О реалиях современной жизни:

Если честно, этот мир мне не очень нравится. Я имею в виду все эти бесконечные гаджеты — телефоны, смартфоны, игровые приставки, а также интернет и социальные сети. Мне кажется, раньше детям было нужно меньше для счастья. Впрочем, я стараюсь не слишком много думать об этом и приспосабливаюсь к теперешним реалиям. На самом деле, у меня и выбора-то нет, ведь я отец.

О финансах:

Я уже достаточно заработал, чтобы не чувствовать свою зависимость от футбола. В финансовом плане чувствую себя абсолютно спокойно, поэтому могу выбирать привлекательные проекты, основываясь чисто на спортивной составляющей. Мне всегда нравился «Ювентус», лучшая в Италии команда, одна из лучших в мире, поэтому я здесь.

О своей роли в истории футбола: