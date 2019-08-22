Роналду — об обеде с Месси, обвинениях в изнасиловании и завершении карьеры

Криштиану дал откровенное интервью перед сезоном, которое уже разобрали на цитаты. «Соккер.ру» собрал самые важные высказывания португальца в одном месте. Наслаждайтесь!
Об уходе из «Реала»:
Самое трудное решение в моей карьере. Я жил в Мадриде 9 лет, провел в «Реале» 60% своей карьеры, выиграл 17 трофеев. Очень круто, но понимаете, это стало рутиной, мне потребовался новый вызов, и я рад, что оказался в «Ювентусе». Это то, что нужно. Сложнее было уехать из Мадрида даже не мне, а моему сыну Криштианиньо, потому что у него там осталось много друзей. Я готовил его месяцами, и хотя он до конца не верил в мой уход из «Реала», когда это случилось, был готов. Мадрид был отличным местом, но я засиделся в зоне комфорта, а это против моих правил.
О соперничестве и отношениях с Лионелем Месси:
Я восхищен карьерой Месси. Он ранее признавал, что не был рад моему уходу из Примеры, потому что он ценил наше соперничество в чемпионате. Это хорошее футбольное противостояние, но не единственное в спорте. У Майкла Джордана тоже были конкуренты в баскетболе. Айртон Сенна и Ален Прост были отличными соперниками в Формуле-1. Все эти соперничества в разных видах спорта объединены тем, что они полезны. Месси делает меня лучшим игроком, и наоборот. У меня отличные профессиональные отношения с Месси, ведь мы уже 15 лет делим одни и те же моменты. Мы ни разу не встречались с ним за обедом, но почему бы не сделать это в будущем? У меня бы не было с этим проблем.
О своих достижениях и об уходе из футбола:
Когда завершу карьеру? Я не думаю об этом. Возможно, что я сделаю это в следующем году... А, возможно, буду играть до 40-41 года. Я не знаю. Я всегда говорю, что нужно продолжать наслаждаться этим прекрасным моментом. Есть ли хоть один футболист, у которого больше рекордов, чем у меня? Не думаю, что такие существуют.
О деньгах в современном футболе:
Сейчас трудно делать какие-то расчёты. Клубы делают серьёзные ставки на потенциал футболистов, а не на реальные достижения, футбольная индустрия изменилась. Если оставить в стороне трансфер Жоау Фелиша, сейчас любой игрок может перейти куда-то за 100 млн евро, даже если он ничего не показывает. В футболе стало больше денег. На центрального защитника или вратаря могут потратить 70-80 млн. Я не согласен с таким положением вещей и такими ценами, но таков наш мир, и мы должны уважать его правила.
О том, как показал старшему сыну старую лиссабонскую квартиру:
Мы приехали с Криштианиньо в тот самый дом и зашли в комнату, которую я снимал. Сын не мог поверить, что я жил в таких скромных условиях, он несколько раз спросил у меня: «Пап, ты правда здесь жил?» Кажется, он так и не поверил.
О непростом времени:
Прошедший год получился для меня очень непростым, вы знаете (имеются в виду проблемы с налогами в Испании и обвинения Майорги в изнасиловании). Прошедший сезон точно получился самым сложным в моей карьере, не в профессиональном плане, а вот из-за этого всего. Когда на кону стоит твоя честь, это причиняет боль, тем более все, что происходит вокруг меня, может повлиять на моих близких, а у меня есть мама, большая семья, девушка и четыре ребенка. Криштианиньо уже 9 лет, и он многое понимает. В моем доме читают газеты, где полощут мое имя. Это все затронуло мою семью, было непросто. Мне и самому не очень-то комфортно говорить об этой ситуации (Роналду имеет в виду обвинения в изнасиловании), но, к счастью, теперь все позади. Доказано, что я невиновен. Моя семья, мои друзья, все те, кого я люблю, и кто любят меня, всегда были уверены в этом. Я горжусь ими и очень признателен, мне была нужна эта поддержка.
О самом важном в жизни:
Долгое время я думал, что футбол — это главное, что есть в жизни. После поражений я вел себя ужасно по отношению к своим близким: мог не ужинать с ними, запирался в своей комнате и выходил только на следующий день. Теперь все иначе, я повзрослел. Понятно, что я максимально сконцентрирован на футболе, когда тренируюсь и играю, но иногда нужно и отключаться. Джорджина не интересуется футболом, и я очень доволен этим. Но она заботится обо мне, принимает участие в решениях и поддерживает меня — например, в вопросе переезда в Турин.
О своей спортивной мотивации:
Моя цель — выиграть с «Ювентусом» все, что только возможно. Приложу для этого максимум усилий. Кроме того, меня подхлестывает приближение Евро-2020, где Португалия будет защищать свой титул, и ЧМ-2022, который должен стать зрелищем.
О цели №1:
Конечно, все в «Ювентусе» мечтают выиграть Лигу чемпионов, но победу в этом турнире нельзя купить, потому что деньги не делают команды великими. Посмотрите на «Барселону», ПСЖ, «Баварию» - эти клубы тоже стремятся к победе в Лиге чемпионов, но выиграть не могут. Мы очень хотим добиться успеха в этом турнире, но это не становится нашей навязчивой идеей, потому что мы знаем, что идем правильным путем и должны продолжать двигаться шаг за шагом.
О реалиях современной жизни:
Если честно, этот мир мне не очень нравится. Я имею в виду все эти бесконечные гаджеты — телефоны, смартфоны, игровые приставки, а также интернет и социальные сети. Мне кажется, раньше детям было нужно меньше для счастья. Впрочем, я стараюсь не слишком много думать об этом и приспосабливаюсь к теперешним реалиям. На самом деле, у меня и выбора-то нет, ведь я отец.
О финансах:
Я уже достаточно заработал, чтобы не чувствовать свою зависимость от футбола. В финансовом плане чувствую себя абсолютно спокойно, поэтому могу выбирать привлекательные проекты, основываясь чисто на спортивной составляющей. Мне всегда нравился «Ювентус», лучшая в Италии команда, одна из лучших в мире, поэтому я здесь.
О своей роли в истории футбола:
Конечно, я уже вошел в историю футбола. Мы с Месси не случайно выиграли по пять «Золотых мячей», для предыдущих поколений это достижение казалось фантастикой. Я одержим успехом. Мне по-прежнему нравится впитывать что-то новое, учиться у спортсменов из других видов спорта. У меня по-прежнему есть мотивация и на личном, и на командном уровне, иначе бы я уже давно ушел из футбола.
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я так понимаю,что Роналду не делает Месси лучшим игроком,потому что если бы Кришти не было,то Месси был бы Самым Лучшим Игроком своей эпохи. Это очень тонко подмечено,вроде бы и аргентинца не оскорбил,если не читать между строк.
ужин с Месси будет очень интересен, один закажет чипсы и пиво Корона,а у собеседника будет более полезное меню,вполне возможно,что многие блюда будут аргентинцу не знакомы.
*******
я так понимаю,что Роналду не делает Месси лучшим игроком,потому что если бы Кришти не было,то Месси был бы Самым Лучшим Игроком своей эпохи. Это очень тонко подмечено,вроде бы и аргентинца не оскорбил,если не читать между строк.
ужин с Месси будет очень интересен, один закажет чипсы и пиво Корона,а у собеседника будет более полезное меню,вполне возможно,что многие блюда будут аргентинцу не знакомы.
Но по поводу Рона - нет)
Еще раз, он может судиться еще года два. Без особого результата с обоих сторон, я думаю, потому что никаких свидетельств, кроме слов самой "потерпевшей" и тяжким трудом где-то раздобытых его образцов, нет.
За это время он потеряет десятки миллионов на рекламных контрактах (минимум), в это время его родственники будут волноваться, его дети тем более.
Можно подать встречный иск, но ситуацию-то это не изменит.
Но по поводу Рона - нет)
Еще раз, он может судиться еще года два. Без особого результата с обоих сторон, я думаю, потому что никаких свидетельств, кроме слов самой "потерпевшей" и тяжким трудом где-то раздобытых его образцов, нет.
За это время он потеряет десятки миллионов на рекламных контрактах (минимум), в это время его родственники будут волноваться, его дети тем более.
Можно подать встречный иск, но ситуацию-то это не изменит.
то есть Криштиану адекватен и умён...
или заплатил профессионалу
то есть Криштиану адекватен и умён...
или заплатил профессионалу
Вообще, обычно голова дается не только ради того, чтобы ее носить на голове, think about it))
Хотя, учитывая, что ты считаешь очень умным действием то, что Миллер заплатил официально 50 тысяч за Сутормина, лишив этим денег тренеров и клубы, его воспитавшие, к тебе никаких вопросов нет))
Вообще, обычно голова дается не только ради того, чтобы ее носить на голове, think about it))
Хотя, учитывая, что ты считаешь очень умным действием то, что Миллер заплатил официально 50 тысяч за Сутормина, лишив этим денег тренеров и клубы, его воспитавшие, к тебе никаких вопросов нет))