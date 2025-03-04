С детства за «Арсенал» и МЮ. Футболисты, которым не верили болельщики

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сегодня, 16:00

Не всегда лесть идет на пользу.

В детстве мы все смотрели футбол, играли в него и сопереживали некоторым клубам, часто юные любители футбола болели даже не за отечественные команды, а за иностранные. Это можно понять, ведь зарубежный футбол выше качеством, там собраны суперзвезды. Примерно так было во всем мире – в любой стране находились почитатели грандов. И спустя время маленькие фанаты вырастали и становились футболистами сами. И вот тут начинается самое интересное – часто игроки на презентациях говорят, что болели за новый клуб. Чаще всего на эти слова никто не обращает внимания, понимая, что новобранец хочет просто понравиться болельщикам новой команды, но порой случаются забавные вещи. Давайте вспомним именно такие признания, в которых никто не поверил или которые не стоило бы вообще произносить вслух.

Ришарлисон

Бразилец перешел в «Эвертон» за 50 миллионов фунтов стерлингов летом 2018 года, проведя всего год в английском футболе, играя за «Уотфорд».

Я хочу, чтобы мои мечты стали реальностью здесь, в одном из крупнейших клубов Англии. Это очень большой клуб, один из крупнейших в Англии, как я уже сказал. Я действительно счастлив и польщен тем, что нахожусь здесь. Я хочу забивать больше голов, отдавать больше голевых передач своим товарищам по команде и помогать всем, чем только возможно. Все в мире знают «Эвертон». Когда я был моложе, я смотрел матчи «Эвертона», я много времени за ними следил.

Впрочем, в Ливерпуле Ришарлисон задержался аж на четыре года, затем перейдя в «Тоттенхэм», отбив свой трансфер из «Уотфорда», так что болельщики «ирисок» явно не сильно обижаются.

Робби Кин

Ирландец, над которым регулярно смеялись за такие признания в социальных сетях, не мог остановиться и признавался в любви почти всем.

В 2008 году Кин поблагодарил председателя «Тоттенхэма» Дэниела Леви за то, что тот позволил ему перейти в «Ливерпуль», сказав: «Как болельщик, я считаю, что присоединиться к „Ливерпулю“ — мечта всей моей жизни, и я не мог ее упустить».

Всего через год после возвращения на Уайт Харт Лейн Кин был отправлен в аренду в «Селтик». «Это очень большой клуб. Я фанат „Селтика“ и мне не пришлось долго думать. Я всегда хотел играть за „Селтик“.

Но и на этом Кин не остановился, заявив в 2011 году: „Я всегда хотел приехать и играть в MLS , так что для меня это идеальное сочетание желаний и возможности“.

Даже в 2000 году, когда он присоединился к „Интеру“, Кин говорил: „Все произошло так быстро, что это похоже на какой-то сон“

Александар Митрович

„Этот клуб хорошо знают в Сербии. Я присоединился к „Ньюкаслу“, потому что с юных лет болел за них. Не знаю почему, но у них были черно-белые цвета, такие же, как у „Партизана“ из Белграда“, — сказал форвард после перехода в „Ньюкасл“ в феврале 2018 года.

За два с половиной года на „Сент-Джеймс Парк“ Митрович сыграл 72 матча, прежде чем перейти в „Фулхэм“, который также играет в черно-белой форме… Потом уже был трансфер в Саудовскую Аравию. Не увидимся, если Александар и за „Аль-Хиляль“ в детстве переживал.

Генрих Мхитарян

Самый лучший из армянских футболистов начал льстить в 2013 году, когда заявил, что его „мечта сбылась“ — перейти из „Шахтера“ в „Боруссию Дортмунд“.

А когда Генрих перебрался из Дортмунда в „Манчестер Юнайтед“, он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой держит футболку нового клуба, сопроводив снимок подписью: „Для меня этот переход — мечта, ставшая реальностью“.

А когда Жозе Моуриньо заполучил себе Алексиса Санчеса в обмен на Мхитаряна, Генрих продолжил гнуть свою линию, заявил, что «всегда мечтал играть за „Арсенал“.

Алексис Санчес

„Каждый ребенок растет, наблюдая за „Барселоной“ и мечтая играть за нее. Я был таким же, „Барселона“ — это команда, за которую я всегда мечтал играть, и я болел за нее в детстве“, — сказал Алексис Санчес, присоединившись к „Барселоне“.

«С юных лет я хотел играть за „Арсенал“, — сказал Алексис Санчес после перехода в „Арсенал“.

«С детства я всегда говорил, что мечтаю играть за „Манчестер Юнайтед“, — сказал Алексис, когда его обменяли на Мхитаряна. В этом плане данные футболисты идеально подошли друг другу.

Корреспондент спросил тогда: „Раньше вы говорили, что мечтаете присоединиться к „Барселоне“, „Арсеналу“ и „Манчестер Сити“... А теперь вы говорите это и про МЮ ?“

Алексис Санчес: „Я много о чем мечтаю“. Нашел, что ответить. Тут поаплодируем. Впрочем, ничего хорошего у чилийца в Манчестере не было.

Карлуш Карвальял

Подобные заявления делают не только игроки, но и тренеры.

Придя на пост тренера „Суонси“ в декабре 2017 года, Карлуш Карвальял вспомнил удивительную историю о том, как он, будучи подростком и только начав карьеру игрока, понял, что его „судьба“ — тренировать валлийский клуб. „Суонси“ стал его 17-й тренерской работой за 20-летнюю карьеру, но его невероятная связь с клубом началась еще примерно в 1983 году. Ну как тут не поверить?

Мешак Мапхангуле

Да, про этого футболиста мало кто слышал, но он обязан быть в нашем списке. Это буквально полная противоположность тому, что сделали все вышеперечисленные спортсмены. Мафангула сделал несколько довольно смелых комментариев, когда подписал контракт с „Орландо Пайретс“ летом 2018 года.

Вместо того, чтобы разглагольствовать о своем новом клубе, в интервью после трансфера Мафангуле признался, что на самом деле хотел бы играть за главных соперников „Пиратов“.

«Я всегда мечтал играть за один из трех крупнейших клубов страны. Я вырос, поддерживая „Кайзер Чифс“, я всегда хотел играть за „Кайзер Чифс“, — сказал он.

Не просто так говорят, что иногда лучше всего промолчать. Но Мешак хотя бы сказал правду. А вот от чистого сердца говорили ли другие, это большой вопрос. Впрочем, для некоторых игроков футбол – это просто работа, поэтому они действительно могли представлять себя в различных клубах, но вот в любовь к малоизвестным командам слабо верится, конечно. А за кого мечтали или мечтаете играть вы?