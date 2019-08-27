Новый Аршавин, которого нельзя потерять

вчера, 18:00

«Соккер.ру» вспоминает, как российский футбол не справился с талантом Андрея Сергеевича, и предлагаем не повторять ошибки.

Аршавин очаровал, но не покорил мир

Футбол – сложная работа, одних переездов и перелетов столько, что многие бы сошли с ума. А еще однотипные изнурительные тренировки, психологическое давление, большая конкуренция, огромные проблемы с неготовностью к полученным деньгам.

Плюс по здоровью футбол бьет неплохо, ведь нагрузки большие. Все это понимает каждый, кто следит за игрой давно. Но если бы игроки реже ныли или вели себя так, словно спасают человечество от эпидемии, а не пинают мяч, то такие оценки в России были куда популярнее.

Но поколения мастеров, воспитанных в 90-х, приучили – у них много понтов и не так много побед, как хотелось бы. Евро-2008 получился сказочным, но Марибор все помнят. А если выбирать одного человека в качестве символа эпохи, то им будет, конечно же, Аршавин. Парень, который пропустил старт турнира из-за глупой дисквалификации.

Человек, который первые деньги от «Зенита» носил домой в пакете, платили наличными. Человек, у которого редко были идеальные физические кондиции – Андрей Сергеевич и пешеходом бывал не раз в карьере, не только в «Арсенале». Но именно в Лондоне, где были успешные матчи поначалу, Аршавин сформировал стереотип о российских игроках в больших клубах.

После первых успехов успокаиваются, тренируются так, что напарники заметно злятся – не принято филонить в топ-5, с тренерами не всегда нормально общаются, а на закуску добавляется дисциплина и ее отсутствие. Если бы Аршавин меньше отвлекался на всякое и разное, то достиг куда большего. Почему не получилось? Потому что не воспитали.

Дисциплины и подхода не хватает многим российским звездам футбола. Поколение Андрея - босяки, но уже не эпохи, где читали книги, а эпохи, где стреляли друг в друга на улицах и подрывали машины в разборках. Аршавина недоглядели, не сделали российским Месси еще до появления оригинального, хотя типаж похожий и понимание футбола на высоком уровне.

Поэтому, когда появляется некто хотя бы отдаленно похожий – пусть и с вроде как меньшим талантом (хотя как дар измерить?), то нужно учитывать прошлое.

С Шапи нужно работать каждый день

Не хочется никого обижать, но что-то подсказывает – сейчас уровень профессионализма в футболе выше, чем был раньше. Например, Андрей Шевченко с двенадцати лет курил сигареты. Сейчас отрицает, но если бы Лобановский не следил за форвардом, могли получить Милевского вместо легенды и «Золотого мяча».

Аршавин, если захочет, сам расскажет, в каком возрасте впервые попробовал водку, но вряд ли честный ответ будет подавать пример юношам. А те же братья Миранчуки уже вряд ли выпьют столько, как братья Березуцкие, и хотя у них был «Бентли» - продали, поскольку воплотили мечту сельских парней из Кубани, но посчитали авто нерациональным для повседневного пользования.

Эти дети уже другие, но к ним нужен современный подход. Например, в футболе все строже относятся к репутации. Нужно иметь базис и адвокатов Роналду, чтобы от тебя скандалы отскакивали, а вот уже на уровне Неймара фекалии липнут легко. В РПЛ таких талантов, как Мбаппе, нет, но если за Килианом внимательно следят – лепят продаваемый образ, то нужно брать пример.

Воспитанникам «Краснодара» клуб не рекомендует давать обширные интервью, и это правильно. Нечего греть эго, пока не выросли футбольные крылья. Одновременно детей нужно хвалить за дело, поэтому всегда удивляет злая реакция на доброе слово о Сулейманове, Игнатьеве, Чалове, Головине, Бакаеве, Сафонове или ком угодно молодом и талантливом.

И в каждого нужно верить, приглядывая и прививая профессиональную этику. Конкретно Шапи – ближе всех к «аршавинской» породе, нужно прибавлять в физике. Пока, если Сулейманов тратит силы на прессинг – как против «Локомотива», например, то у него не хватает сил на большое количество атакующих действий. Гол ведь забил после единственного точного удара, а из 37 передач ни одной под удар напарнику. Есть над чем работать.

У Сулейманова есть все для прогресса

Если Шапи спортсмен по подходу, если в «Краснодаре» наладят с ним конструктивный диалог – нельзя молодым игрокам входить в футбол слишком быстро, нужно адекватно оценивать физическую и моральную готовность, то обучение даст плоды. Ведь поколение Карпина, и поколение Аршавина – самоучки отчасти, что не всегда хорошо.

Первые уехали за рубеж, чтобы набраться опыта, вторые пятьдесят на пятьдесят – уехавшие не стали легендами на новых местах, а оставшиеся игроки оказались базисом лимитной поры, которая никого великого российскому футболу не дала. Значит, нужно осовременивать подход. Если за парнями с талантами Миранчуков, Чалова или Сулейманова будут правильно следить и грамотно готовить – покажут максимум.

Но Шапи выделяется, поскольку в нем есть агрессия, которая так привлекает. Рибери, Аршавин, а если утраиваем ставку – сам Месси, являются примерами того, как не самые высокие ребята с голевым чутьем, начиная путь с флангов, умело смещались в центр и забивали мячи. Сулейманову важно не повторять ошибки того же Шакири – мог достичь большего, но если разминется с грехами Аршавина – выжмет достойную карьеру.

Понятно, что Андрей очень выделялся по таланту, но в возрасте Шапи у него было 4 гола за сезон в чемпионате – не так уж много, ведь Сулейманов выходами на замену забил 8 мячей за 546 минут (6 полных матчей). Так что когда начинают кричать, что в российском футболе некому играть, то хочется возразить: а доводить до ума таланты разве умеют? У Сулейманова есть абсолютно все, чтобы вырасти в сильного игрока, ведь ему всего 19 лет, а уже может «Порту» покалечить.

И головой забивал - команде из группового этапа Лиги чемпионов, и с мячом работает прекрасно – брак невероятно низкий для атакующего футболиста. Вряд ли склонен тратить первые заработанные деньги на кутеж. Аршавин в данном случае отличный символ того, что можно сделать иначе, получив талантов новых поколений. А поскольку не стоит врать – есть у российских спортсменов привычка терять желание пахать до седьмого пота, если деньги и так капают, то изменение подхода всем на руку.

В западных клубах корпоративная культура – поэтому там нередко меньше контролируют игроков, доверяют их профессионализму. А когда речь о том же Сулейманове, то хочется пожелать Мусаеву и «Краснодару» прибавлять в педагогике. У них в руках человек, который объективно может в 25 лет жечь напалмом, осталось только грамотно поработать с ним ближайшие пять лет. Удар, чутье, стартовая скорость, базовый дриблинг, цепкость – все, что умел Аршавин, когда хотел, за исключением разве что голевого паса, у Шапи есть.