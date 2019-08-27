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Новый Аршавин, которого нельзя потерять

вчера, 18:00

«Соккер.ру» вспоминает, как российский футбол не справился с талантом Андрея Сергеевича, и предлагаем не повторять ошибки. 

Аршавин очаровал, но не покорил мир

Футбол – сложная работа, одних переездов и перелетов столько, что многие бы сошли с ума. А еще однотипные изнурительные тренировки, психологическое давление, большая конкуренция, огромные проблемы с неготовностью к полученным деньгам.

Плюс по здоровью футбол бьет неплохо, ведь нагрузки большие. Все это понимает каждый, кто следит за игрой давно. Но если бы игроки реже ныли или вели себя так, словно спасают человечество от эпидемии, а не пинают мяч, то такие оценки в России были куда популярнее. 

Но поколения мастеров, воспитанных в 90-х, приучили – у них много понтов и не так много побед, как хотелось бы. Евро-2008 получился сказочным, но Марибор все помнят. А если выбирать одного человека в качестве символа эпохи, то им будет, конечно же, Аршавин. Парень, который пропустил старт турнира из-за глупой дисквалификации.

Человек, который первые деньги от «Зенита» носил домой в пакете, платили наличными. Человек, у которого редко были идеальные физические кондиции – Андрей Сергеевич и пешеходом бывал не раз в карьере, не только в «Арсенале». Но именно в Лондоне, где были успешные матчи поначалу, Аршавин сформировал стереотип о российских игроках в больших клубах.

После первых успехов успокаиваются, тренируются так, что напарники заметно злятся – не принято филонить в топ-5, с тренерами не всегда нормально общаются, а на закуску добавляется дисциплина и ее отсутствие. Если бы Аршавин меньше отвлекался на всякое и разное, то достиг куда большего. Почему не получилось? Потому что не воспитали. 

Дисциплины и подхода не хватает многим российским звездам футбола. Поколение Андрея - босяки, но уже не эпохи, где читали книги, а эпохи, где стреляли друг в друга на улицах и подрывали машины в разборках. Аршавина недоглядели, не сделали российским Месси еще до появления оригинального, хотя типаж похожий и понимание футбола на высоком уровне. 

Поэтому, когда появляется некто хотя бы отдаленно похожий – пусть и с вроде как меньшим талантом (хотя как дар измерить?), то нужно учитывать прошлое. 

С Шапи нужно работать каждый день

Не хочется никого обижать, но что-то подсказывает – сейчас уровень профессионализма в футболе выше, чем был раньше. Например, Андрей Шевченко с двенадцати лет курил сигареты. Сейчас отрицает, но если бы Лобановский не следил за форвардом, могли получить Милевского вместо легенды и «Золотого мяча». 

Аршавин, если захочет, сам расскажет, в каком возрасте впервые попробовал водку, но вряд ли честный ответ будет подавать пример юношам. А те же братья Миранчуки уже вряд ли выпьют столько, как братья Березуцкие, и хотя у них был «Бентли» - продали, поскольку воплотили мечту сельских парней из Кубани, но посчитали авто нерациональным для повседневного пользования. 

Эти дети уже другие, но к ним нужен современный подход. Например, в футболе все строже относятся к репутации. Нужно иметь базис и адвокатов Роналду, чтобы от тебя скандалы отскакивали, а вот уже на уровне Неймара фекалии липнут легко. В РПЛ таких талантов, как Мбаппе, нет, но если за Килианом внимательно следят – лепят продаваемый образ, то нужно брать пример.

Воспитанникам «Краснодара» клуб не рекомендует давать обширные интервью, и это правильно. Нечего греть эго, пока не выросли футбольные крылья. Одновременно детей нужно хвалить за дело, поэтому всегда удивляет злая реакция на доброе слово о Сулейманове, Игнатьеве, Чалове, Головине, Бакаеве, Сафонове или ком угодно молодом и талантливом. 

И в каждого нужно верить, приглядывая и прививая профессиональную этику. Конкретно Шапи – ближе всех к «аршавинской» породе, нужно прибавлять в физике. Пока, если Сулейманов тратит силы на прессинг – как против «Локомотива», например, то у него не хватает сил на большое количество атакующих действий. Гол ведь забил после единственного точного удара, а из 37 передач ни одной под удар напарнику. Есть над чем работать. 

У Сулейманова есть все для прогресса

Если Шапи спортсмен по подходу, если в «Краснодаре» наладят с ним конструктивный диалог – нельзя молодым игрокам входить в футбол слишком быстро, нужно адекватно оценивать физическую и моральную готовность, то обучение даст плоды. Ведь поколение Карпина, и поколение Аршавина – самоучки отчасти, что не всегда хорошо.  

Первые уехали за рубеж, чтобы набраться опыта, вторые пятьдесят на пятьдесят – уехавшие не стали легендами на новых местах, а оставшиеся игроки оказались базисом лимитной поры, которая никого великого российскому футболу не дала. Значит, нужно осовременивать подход. Если за парнями с талантами Миранчуков, Чалова или Сулейманова будут правильно следить и грамотно готовить – покажут максимум.

Но Шапи выделяется, поскольку в нем есть агрессия, которая так привлекает. Рибери, Аршавин, а если утраиваем ставку – сам Месси, являются примерами того, как не самые высокие ребята с голевым чутьем, начиная путь с флангов, умело смещались в центр и забивали мячи. Сулейманову важно не повторять ошибки того же Шакири – мог достичь большего, но если разминется с грехами Аршавина – выжмет достойную карьеру. 

Понятно, что Андрей очень выделялся по таланту, но в возрасте Шапи у него было 4 гола за сезон в чемпионате – не так уж много, ведь Сулейманов выходами на замену забил 8 мячей за 546 минут (6 полных матчей). Так что когда начинают кричать, что в российском футболе некому играть, то хочется возразить: а доводить до ума таланты разве умеют? У Сулейманова есть абсолютно все, чтобы вырасти в сильного игрока, ведь ему всего 19 лет, а уже может «Порту» покалечить. 

И головой забивал - команде из группового этапа Лиги чемпионов, и с мячом работает прекрасно – брак невероятно низкий для атакующего футболиста. Вряд ли склонен тратить первые заработанные деньги на кутеж. Аршавин в данном случае отличный символ того, что можно сделать иначе, получив талантов новых поколений. А поскольку не стоит врать – есть у российских спортсменов привычка терять желание пахать до седьмого пота, если деньги и так капают, то изменение подхода всем на руку. 

В западных клубах корпоративная культура – поэтому там нередко меньше контролируют игроков, доверяют их профессионализму. А когда речь о том же Сулейманове, то хочется пожелать Мусаеву и «Краснодару» прибавлять в педагогике. У них в руках человек, который объективно может в 25 лет жечь напалмом, осталось только грамотно поработать с ним ближайшие пять лет. Удар, чутье, стартовая скорость, базовый дриблинг, цепкость – все, что умел Аршавин, когда хотел, за исключением разве что голевого паса, у Шапи есть.

Минусов тоже достаточно, но с каждым можно работать – начиная с эгоизма на поле, вингер должен чаще замечать напарников. Зато, сыграв всего 294 минуты в РПЛ, крайний форвард собрал 2 гола и 1 ассист, плюс дубль в Лиге чемпионов. Если на кого и нужно ставить в надежде на маловероятный, но желаемый удивительный камбэк с «Олимпиакосом», то именно на Магомеда-Шапи. Сулейманов становится круче, чем был сезоном ранее, хотя еще очень юный – 19 лет, и времени для прогресса предостаточно.

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni ответил Илья Кузнецов
   326 / 887
сегодня в 03:59
нет ему ещё 20 лет. Порту по твоему к какой команде ближе: Тамбову или Анжи? А Мбаппе тоже пока больше распиарен, не факт что через 5-6 лет он будет кому-то интересен.
С возрастом чуть ошибся, признаю, ну и что? Пеле в 17 лет чемпионат мира бразильцам СДЕЛАЛ, Швецию-58 выиграл он, а не сборная.

Я уже устал писать одно и то же: один хороший матч может выдать любой наш футболист и любая наша команда. Хорошо ВЫСТУПАТЬ не способен НИКТО. Вон, Бакаев сделал два дубля подряд - и тоже истерика. Если не Иньеста, то уж новый Роббен точно отыскался. И что дальше?
yasukuni
yasukuni ответил Иван Петровский
   326 / 887
сегодня в 03:54
Ты фамилию великого игрока не искажай. И Андрея помнят и будут помнить не только за Легендарный Покера, а за его гениальность и творчество!!! А "автор", просто не понимает о чем он пишет.
Чем это оно легендарное?! Ах, да, "Это ваши проблемы". Милый, из всего бывшего СССР чего-то на европейском уровне добился ровно ОДИН футболист, и тот Шевченко. А остальные так, пузо чесали и по полю зигзагом бродили. Короли урюпинской водокачки.
Максим Шереметьев
Максим Шереметьев
вчера в 22:19
Андрей Аршавин - гениальный игрок и признанная мировая звезда. И таких как Андрей игроков и близко нет в России. Шапи конечно хороший игрок и удачи ему в дальнейшем, но нельзя сравнивать несравнимое.
Максим Шереметьев
Максим Шереметьев ответил Roger Young
вчера в 22:18
вообще не понял, что прочитал. зачем написана статья?
Не только Вы, сего не поняли.
Максим Шереметьев
Максим Шереметьев ответил Ваня лучший
вчера в 22:17
Парень отличный, футбол любит, но опыт аршавина не должен перенимать.
А Шапи и не сможет, ибо не обладает таким дарованием, техникой и мастерством, которым в полной мере обладает Андрей Сергеевич Аршавин!!! Андрей звезда мирового уровня, гениальный игрок!

Шапи любит футбол, так он же футболист как бы. С логикой у тебя проблемы.))
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил yasukuni
   163 / 887
вчера в 22:16
Вот такие статейки и губят 20ков-ногомячеров. И чего же такого потрясающего сотворил Шапи, что журналюга в истерику впал? И чего ради с ним носиться, как с писаной торбой? Та же АрШавка отметилась одним покером, который еще сто лет вперед понимать будут. Вот и этот, хоть в две шеренги его построй ради дисциплины, хоть в три - все одно, Мбаппе из него НЕ получится. И напалмом будет выжигать только тамбовы с анжами. На минуточку, ему уже 20 с лишним, однако он все еще по доброй традиции РыФыСы ничего, кроме надежд не подает.
нет ему ещё 20 лет. Порту по твоему к какой команде ближе: Тамбову или Анжи? А Мбаппе тоже пока больше распиарен, не факт что через 5-6 лет он будет кому-то интересен.
Roger Young
Roger Young
   365 / 887
вчера в 22:09
вообще не понял, что прочитал. зачем написана статья?
Tostao
Tostao
   76 / 887
вчера в 22:06
как российский футбол не справился с талантом Андрея Сергеевича
---------------------------------------------
Аршавин чётко обозначил вину российского футбола:"Ваши ожидания - ваши проблемы." ))
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Иван Петровский
   163 / 887
вчера в 22:06
Пахать надо в поле, а футбол - это нечто другое. И ничего не сможет придти, если этого нет или не существует. К примеру феноменальный дриблинг, коим обладает Андрей Аршавин, чувство паса, великолепное и редкое голевое чутье, видение игры. С этим надо родится!!! Ничего этого у Шапи нет.
согласен, я бы с Аршавином Шапи не сравнивал, скорее на Роббена похож, скорость + хороший удар с левой ноги.
Иван Петровский
Иван Петровский ответил Ruslan3132
вчера в 21:30
Пахать надо Шапи и все придет!
Пахать надо в поле, а футбол - это нечто другое. И ничего не сможет придти, если этого нет или не существует. К примеру феноменальный дриблинг, коим обладает Андрей Аршавин, чувство паса, великолепное и редкое голевое чутье, видение игры. С этим надо родится!!! Ничего этого у Шапи нет.
Иван Петровский
Иван Петровский ответил yasukuni
вчера в 21:24
Вот такие статейки и губят 20ков-ногомячеров. И чего же такого потрясающего сотворил Шапи, что журналюга в истерику впал? И чего ради с ним носиться, как с писаной торбой? Та же АрШавка отметилась одним покером, который еще сто лет вперед понимать будут. Вот и этот, хоть в две шеренги его построй ради дисциплины, хоть в три - все одно, Мбаппе из него НЕ получится. И напалмом будет выжигать только тамбовы с анжами. На минуточку, ему уже 20 с лишним, однако он все еще по доброй традиции РыФыСы ничего, кроме надежд не подает.
Ты фамилию великого игрока не искажай. И Андрея помнят и будут помнить не только за Легендарный Покера, а за его гениальность и творчество!!! А "автор", просто не понимает о чем он пишет.
Иван Петровский
Иван Петровский ответил Литейный 4
вчера в 21:20
До Аршавина ему очень далеко. Гыгыгы
Правы, как и всем остальным.
Иван Петровский
Иван Петровский ответил RomM84
вчера в 21:19
Хорошо написано, правильно...
Где оно правильно написано, бред и отсебятина. Сравнивать Андрея с Шапи, это все равно что сравнивать Мерседес с Запорожцем. И все что этот персонаж начеркал, лишь его больная фантазия. Шава не только очаровал мир, но и покорил сердца миллионов по всему миру. И они до сих пор его вспоминают с любовью и восхищением. Месси тоже вот такие "знатоки" от футбола, постоянно обвиняют в пешеходности, но это просто глупо. Бегать бездумно любой дурак может по полю. Про дисциплину вранье полное, как и про ношение денег в пакете. И у кого-кого, а у АСА подучилось да еще как.
Ruslan3132
Ruslan3132
   156 / 887
вчера в 20:19
Пахать надо Шапи и все придет!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   55 / 887
вчера в 19:57
Хорошь Шапи. Не зазвездиться и не сломаться и будет звездочка в России.
NGYRZ
NGYRZ
   44 / 887
вчера в 19:52
Шапи нужно набраться физики, и тогда будет топовым российским игроком.
abrek123
abrek123
   142 / 887
вчера в 19:46
Посмотрим сегодня на нового Аршавина в домашнем матче против Олимпиокоса где от его действий будет все зависеть останется команда в лиге чемпионов и заработает ли 45 ляммов..)))
112910415
112910415
   37 / 887
вчера в 19:17
да, парень очень перспективный !
Ваня лучший
Ваня лучший
   41 / 887
вчера в 18:51
Парень отличный, футбол любит, но опыт аршавина не должен перенимать.
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик
   32 / 887
вчера в 18:39
Пффф....

Новый Дриусси, тогда уж. Что не так уж плохо, учитывая цену Дриусси. Быстрый, ловкий, игрок последних касаний.

Глупо сравнивать его с Аршавиным, у него одна передача за два сезона.
yasukuni
yasukuni
   326 / 887
вчера в 18:37
Вот такие статейки и губят 20ков-ногомячеров. И чего же такого потрясающего сотворил Шапи, что журналюга в истерику впал? И чего ради с ним носиться, как с писаной торбой? Та же АрШавка отметилась одним покером, который еще сто лет вперед понимать будут.

Вот и этот, хоть в две шеренги его построй ради дисциплины, хоть в три - все одно, Мбаппе из него НЕ получится. И напалмом будет выжигать только тамбовы с анжами. На минуточку, ему уже 20 с лишним, однако он все еще по доброй традиции РыФыСы ничего, кроме надежд не подает.
RomM84
RomM84
   390 / 887
вчера в 18:35
Хорошо написано, правильно...
Барби в сливках
Барби в сливках
вчера в 18:09
огромные проблемы с неготовностью к полученным деньгам. 10 из 10!
valt134
valt134
   122 / 887
вчера в 18:05
Талантлив, спору нет. Но есть куда расти.
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 887
вчера в 18:00
До Аршавина ему очень далеко. Гыгыгы
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