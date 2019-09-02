Динамовская булимия

вчера, 22:22

Наиболее громким трансфером последних дней в России стал переход Сильвестра Игбуна в «Динамо» из «Уфы». «Соккер.ру» - о любопытной сделке.

О том, что «Динамо» в очередной раз на что-то настроено серьезно, стало понятно по трансферной политике, которую клуб провел нынешним летом. Это было агрессивнее, чем подкаты Джоуи Бартона. Причем динамовцы проходились и по опытным, и по молодым. Но все же людей с именем, хотя бы на уровне РПЛ , попало в «Динамо» больше.

Причем брали во все линии, почти без разбора. Это называется идти на прорыв. «Динамо» ровно половину состава обновило. В клуб пришли 13 новичков, а в основной обойме насчитываются 26 футболистов. То есть совсем новая команда, по сути. Причем прибывали пачками, постепенно вливались, формируя облик команды, трансформируя его с каждым туром по мере прибавления новичков.

Видимо, в руководстве «Динамо» снова устали от болтания где-то над зоной вылета – решили составить конкуренцию в группе лидеров, облизываясь на то, как там все плотно. Но пока «Динамо» разгоняется, дружная плотная ватага уходит в небо. Сейчас подопечные Дмитрия Хохлова лишь 11-е с девятью очками, тогда как у лидера уже 17 баллов. Конечно, такое пополнение должно радовать главного тренера.

С другой стороны, для Хохлова это дополнительный прессинг, потому что теперь ему не отвертеться – клуб потратил огромные деньги и усилия на подписание достойных новичков. Нужно оправдывать вложения. Теперь в случае неудач будут всех собак вешать именно на Хохлова, которому предстоит разгребать новые поступления. И вряд ли в каждом случае тренер будет испытывать такие же приятные ощущения, как молодой блогер, который в режиме онлайн осуществляет так называемый «анбоксинг». Надо заметить, что «Динамо» не ослабляло хватки до последнего, чтобы сделать вишенкой на торте именно Сильвестра Игбуна.

Ведь 28-летний нигериец некоторое время назад понял, что слишком божественен для «Уфы». Возраст уже не тот, чтобы бегать в одиночку и обострять, вытаскивая целые матчи на своей спине. Последней каплей, наверное, стала игра с «Ростовом», когда Игбун оформил дубль. После этого Слай откровенно сказал, что хочет попробовать что-то новое:

Почему я должен остаться в «Уфе», если я уже уведомил главу клуба о своем желании уйти? Мне нужен новый вызов, новая мотивация, которую я могу найти в другом клубе. И в «Уфе» об этом знают. В чем смысл оставаться? Я играл здесь на протяжении четырех сезонов. Никогда не приходил в клуб и не говорил, что хочу уйти. Но сейчас должен это сделать, и надеюсь, что клуб понимает мое желание. Я отдал ему многое, но у меня свой путь, у «Уфы» — свой. При этом я ценю все, что клуб сделал для меня. Я объяснял клубу свою позицию, мне отвечали про действующий контракт. Но в «Уфе» знают обо всем и рассматривают предложения о моем трансфере. Было предложение от клуба из Саудовской Аравии, но я не хочу туда переезжать. Моя цель — продолжить карьеру в России.

Конечно, за такую открытую и явную позицию Игбуна по голове не погладили, оставляли вне заявки. Зато Слай поступил честно, заявив обо всем прямо. «Уфа» вынуждена была искать для него варианты. Очень быстро на горизонте нарисовались ЦСКА и тульский «Арсенал», а также клубы из-за границы, но не топовые. «Динамо» в этом списке не фигурировало.

Но деньги жгли карманы, было обещано, что этим летом динамовцы знатно примутся сорить бумажками, поэтому слово нужно было сдерживать и подписывать кого-то яркого напоследок, чтобы с вау-эффектом закончить. Вряд ли трансфер долго и тщательно прорабатывался. Услышали про желание Игбуна и прикатили с чемоданом в Уфу.

Пока ЦСКА и туляки копеечку к копеечке складывали. Первоначально руководство уфимцев занимало стандартную для таких случаев позицию, заявляя, что у Игбуна контракт, что он его отработает добросовестно. Но переговоры шли, это все делалось лишь для отвлечения внимания. В итоге Игбун рванул именно в «Динамо», смотивировав это, разумеется, спортивными принципами:

С самого первого мгновения почувствовал себя в «Динамо» как дома. Меня отлично приняли, проявили большую заинтересованность. Рад оказаться здесь. Постараюсь проявить себя с наилучшей стороны. «Динамо» — клуб с богатой историей и славными традициями. Стать частью такого коллектива — большое счастье. Мне уже рассказали о целях, стоящих перед командой в предстоящем сезоне. Понравилось, что «Динамо» собирается бороться за еврокубки. Хочу написать здесь свою историю. Для меня есть только одна цель — забитые мячи в ворота соперника. Когда выхожу на поле, думаю только о победе. Знаю, что в «Динамо» сложился прекрасный коллектив. Это крайне важно. В одиночку в футболе сложно добиться результата. Когда есть единая команда, можно покорить любые вершины.

В «Уфе» же лукавить не стали и прямо признали, что предложение динамовцев оказалось просто самым выгодным. При этом деликатно умолчали о том, кто еще пытался заполучить универсального игрока атаки. Но зачем Игбун нужен «Динамо»? Слай очень импонирует многими своими характеристиками. Это очень заметный, эффектный футболист, который в одиночку принес немало очков «Уфе». Но других вариантов просто не было. Нет смысла держать немотивированного футболиста, каким бы он полезным ни был. Особенно если у него большая зарплата для скромного бюджета.

Для уфимцев его уход стал большой потерей. Но стал ли он таким же большим приобретением для «Динамо»? Вряд ли. У москвичей атакующий набор стал непомерно раздутым. Жоаозиньо, Вячеслав Грулев, Мигел Кардосо, Кирилл Панченко – к ним только этим летом добавились Максимилиан Филипп, Клинтон Нжие, Рамиль Шейдаев, Николай Обольский, а теперь вот еще и Игбун. Куда поместить нигерийца? Как игрока замены? Вряд ли Слай, на которого в «Уфе» молились как на главную звезду и лидера атак, будет согласен выходить на поле вместо Филиппа на пару минут в конце игры. «Динамо» действует по принципу: сперва хватай, а потом разберемся. Или это хитрый план по ослаблению прямого конкурента? Тогда вопросов нет. Масштабная замашка.