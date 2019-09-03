10 причин переживать за «Зенит» в Лиге чемпионов

В соперниках - атакующие машины, а «Соккер.ру» объясняет, кто мешает назвать чемпионов России фаворитами своего квартета.
«Лейпциг», «Бенфику» и «Лион» объединяет атакующий футбол. «Зенит» последний раз пересекался с командами, которые так легко могут развести позиционную атаку или вывалить на суд зрителей резкий выпад, с 2018 года, когда в плей-офф уступил именно немцам.
Но сейчас все стали сильнее и опытнее. «Бенфика» с 2016 года – когда обыграла «Зенит», набралась новых трофеев, а «Лион» последних лет не является командой, у которой некем похвастаться (не только Депайем). Проще говоря, защита Семака будет работать постоянно.
И трещать по швам? Обратите внимание, что под Лигу чемпионов «Зенит» подписал всего одного атакующего футболиста – Малкома, и сразу пять человек, которые имеют опыт работы в защите. Даже Сутормин, хотя в Санкт-Петербурге в нем видят игрока атаки, в «Оренбурге» сменил много позиций, играя, в том числе, в защите.
Но также есть Сантос и Караваев – латерали, еще Осорио – арендованный в центр. Плюс Круговой наберется опыта в аренде, и Мамману, в отличие от Мевли, никто никуда не отпустил. Семак понимает, что ему нужно держать 10 человек из обороны в заявке. Вот только у каждого – заметные минусы, если помнить о классе соперников в ЛЧ.
Андрей Лунев – вратарь-загадка
Возможно, Луневу не хватает вдумчивого подхода? После стольких лет скитаний и неудач поймал удачу, стал чемпионом и основным в «Зените», а дальше двигаться уже не хочется. Интереснее выпить, отдохнуть, почувствовать себя особенным – звездой. Голкипера попробуют вернуть к футболу, после серии ошибок Лунев прибавил в последних встречах, но это не идеальный голкипер…
Михаил Кержаков – вечно запасной
За спиной у Андрея не тот, кто сыграет как Малафеев против «Порту». Кержаков, хоть и воспитанник «Зенита», знает все ходы и выходы, хоть в арендах выдавал крутой футбол, но не готов будет заменить Лунева в Лиге чемпионов, навязав реальную борьбу за пост номер один. Бабурин ушел в «Ростов», спорный Лодыгин – в Турции, вся надежда на Андрея, а не на Михаила.
Игорь Смольников – без прогресса
Не платил бы «Зенит» за крайнего защитника «Витесса» - чаще правого, реже левофлангового, целых 8 миллионов евро, будь Семак уверен в Смольникове. Игорь объективно не тот, кто всегда выступает на одном высоком уровне. Пусть подстраховку ему нашли, раз Анюков принял решение после завершения карьеры воскреснуть как футболист в «Крыльях Советов», справа у «Зенита» то густо, то пусто. Смольников точно хуже, чем Фернандес, но трансфер Марио в Санкт-Петербурге не потянули по цене.
Вячеслав Караваев – без опыта в ЛЧ
В Голландии, где позволяли играть результативно и весело, Караваев оказался на своем месте. Слуцкий потерял важного футболиста, с которым «Витесс» успешно начал новый сезон. Однако «Зенит» предложил шальные деньги – Караваев бьет рекорд Кирилла Комбарова и становится самым дорогим российским правым беком в истории, ведь Марио в ЦСКА попал как бразилец. Караваев же попадает в команду с большими требованиями, чем в середняке чемпионата Голландии. Вячеславу будет сложно, особенно в ЛЧ.
Бранислав Иванович – старая легенда
Не кажется ли вам, что как только соперник заставляет Бранислава много бегать, начинаются проблемы? Статично к легендарному сербу, который выигрывал еврокубки разной пробы, нет вопросов. И характер у него капитанский, и у чужих ворот традиционно опасен. Но с годами напористый Иванович начал терять скорость – сейчас на фланг не поставить, как раньше. В результате у Бранислава возникают проблемы со всеми интенсивными соперниками. Читай, с «Бенфикой», «Лейпцигом» и «Лионом».
Ярослав Ракицкий – с пасом и ошибками
Опять же, в статике – игрок основы чемпионов России, причем важный из-за первого паса и левой ноги. А в динамике Ярослав объясняет, почему его уход из «Шахтера» не восприняли как трагедию. «Привозить» украинский защитник всегда умел – вспомните знаменитые влеты «горняков» в ЛЧ от грандов с крупным счетом. «Зенит» обычно избегает встреч с теми, кто может накидать от четырех мячей, но в центре защиты у Семака немолодые и неповоротливые оборонцы. Бранислав и Ярослав не смогут прибавить в ближайшем сезоне – возраст не тот.
Эмануэль Маммана – загубленный талант
Не то чтобы у «Зенита» не было практики не использовать сильные стороны дорогих новичков, однако когда Маммана приезжал из «Лиона», то в его успехи все верили. Нетипичный для центра обороны, но интересный защитник, который мог прибавлять. Учитываем травму – повлияла на позиции в Санкт-Петербурге, но сейчас Эмануэль здоров, а не играет. И если придется подстраховать Ракицкого или Ивановича, то можете увидеть серию провалов. Нет характера, чтобы вышибить ветеранов на скамейку…
Йордан Осорио – загадочный выбор
Семака можно понять. Если Мевля не устраивал, если в Круговом не увидели Дивеева, чтобы сразу отправить в основу, то пришлось искать новичка. Заплатили 1 миллион евро за аренду венесуэльца, который в 25 лет недостаточно хорош для первой команды «Порту» - прошлый сезон провел в аренде в «Виктории», а теперь согласился посидеть на лавке под Ивановичем и Ракицким. Что уже характеризирует Йордана как парня, на которого сложно положиться в ЛЧ. Может стать приятным сюрпризом? Посмотрим.
Дуглас Сантос – крепыш без изысков
Из Бундеслиги 2 в состав чемпиона России? Именно такой путь проделал бразилец, которого на родине не выделяют, да и в сборную не зовут. Зато Дуглас умеет играть на двух флангах. Пока не феерит в «Зените». Жирков ярче начал сезон, хотя Сантос идет стабильнее. Не пропускает матчи, и справа пробовался, и автогол с «Краснодаром» придумал, и в отборе неплох. Но не второй Кришито, что настораживает накануне ЛЧ.
Юрий Жирков – глубоко не пашет
На флангах у «Зенита» теперь люди из ЦСКА. И хотя Караваев еще не опередил Смольникова, а Юрия видели выше Сантоса по схеме, номинально человек, который едва не завершил летом карьеру, является левым защитником в команде Семака. И хотя преподает урок в стиле прошлогоднего Анюкова, Жиркова в обороне не трудно задавить. Юрий – топ-футболист, но ему 36 лет. Выдержать темп ЛЧ в таком возрасте сложно.
У Семака защита уровня Лиги чемпионов?
Народу хватает, чтобы пройти сезон в РПЛ, где многие боятся навредить чемпиону агрессивной игрой в атаке. Уже трусили, недорабатывая, и «Краснодар», и «Спартак». Однако в Лиге чемпионов легкой прогулки, если трещать по швам защита Семака начинала при отсутствии одного Барриоса, не будет.
«Лейпциг», «Бенфика» и «Лион» - ужасные соперники для команды, где обновление на флангах и нужно время для поиска взаимопонимания. Связок Караваев – Малком и Дуглас – Дриусси в природе не существует, Семак должен их создать на ходу. А в центре обороны два мастодонта, но такие и 0:4 могут организовать с любым соперником, названным выше.
У «Зенита» вратарь «привозил», от опорника Барриоса многое зависит – а сменщика нет, разве что Осорио универсализмом порадует. Иванович и Ракицкий с мячом на «ты», а без него часто удивляют. С одной стороны, «Зенит» все делал по уму – набрал 8 человек, готовых или сидеть на скамейке, или играть в защите. С другой – там пять легионеров, нашли временный выход.
Линия с Луневым, Караваевым, Ивановичем, Ракицким и Сантосом может и должна воевать за выход в плей-офф ЛЧ из равной группы. Одновременно именно защита может похоронить команду. «Зенит» пытается играть вторым номером, особенно на выезде, но умный соперник отдаст мяч и сработает на контратаках – по такому сценарию не раз пропускали. У Семака ведь не поставлен позиционный футбол в атаке, легкости нет, результат вымучивают с весны.
А это значит, что клубы из Франции, Португалии и Германии, скорее всего, огорчат Лунева. Надежда на собранность и подвиги, но опасения не беспочвенные. Семак прав, что настоял на полном комплекте – восемь игроков на четыре позиции, но не факт, что чемпион России готов к натиску уровня Лиги чемпионов, если со «Спартаком» сыграл явным вторым номером.
С другой стороны, привыкли пропускать мало – в России редкий соперник забьет два и больше, так что практика успешных отражений атак имеется. «Зенит» укрепил оборону, поскольку появились варианты на флангах, а в центре два сменщика для важных ветеранов. Плюс Лунев после спада может во имя успехов в футболке сборной собраться.
Будь в группе «Зенита» команды уровня «Ливерпуля» и «Атлетико» - могли пропустить много, а так шансы на осторожный успешный футбол выше. Но легко не будет, дадут слабину – «Лейпциг», «Бенфика» и «Лион» накидают Луневу мячей словно минские «динамовцы» Лодыгину в прошлом году.
фобия (греч. phobos - страх) – симптом, заключающийся в возникновении при определенных обстоятельствах неконтролируемого страха. Психиатрия рассматривает фобию как чрезмерное проявление реакции на раздражитель.
Специфические фобии рекомендуется лечить с помощью контактной терапии, когда человек знакомится с ситуацией или объектом, о котором идёт речь, до тех пор, пока страх не разрешится.
[Википедия]
фобия (греч. phobos - страх) – симптом, заключающийся в возникновении при определенных обстоятельствах неконтролируемого страха. Психиатрия рассматривает фобию как чрезмерное проявление реакции на раздражитель.
Специфические фобии рекомендуется лечить с помощью контактной терапии, когда человек знакомится с ситуацией или объектом, о котором идёт речь, до тех пор, пока страх не разрешится.
[Википедия]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В любой стране есть богатые топ клубы которые презирают, Ювентус презирают абсолютно все в Италии, да же половина Турина крайне не любит Старую Синьёру, ПСЖ, Бавария, и тд, а все почему ? правильно зависть. Если нефть подпрыгнет в цене в 3 раза и спонсорская помощь увеличится, со Спартаком произойдет тоже самое
...но я всегда желаю Зениту проигрыша. Потому что верю, что если бы не было Зенита - наш футбол наконец-то стал бы развиваться. Дело не в городе и даже не в клубе, дело в Газпроме, стоящем за Зенитом. Эта корпорация уничтожает наш футбол
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Представим что Зенита нет. Сборная станет топ в Европе? Спартак, Локомотив, ЦСКА, Краснодар станут топовыми командами в Еврокубках? молодежка начнет побеждать в чемпионатах?
- Оренбург и Сочи подозрительно часто и странно проигрывают Зениту
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А то что другим они проигрывают и находятся в низу турнирной таблицы это не странно?
- Газпром финансирует РФС, открыто.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какая разница кто финансирует? это влияет на победы?
Газпром финансирует Оренбург, открыто, и Сочи - через манипуляции с игроками (8 игрков Зенита, какое совпадение, оказались в Сочи)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какая разница кто финансирует? это влияет на победы? Это где то запрещено?
- Зенит покупает российских игроков в 50 раз дешевле их стоимости, а иностранных - в 2-3 раза дороже.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не игроков, а игрока, это единичный случай. Легионеров в России покупают все по цене в 2-3 раза дороже
- Стадион Зенита стоит, как Альянс-Арена в Турине и Альянц-Арена в Мюнхене, плюс еще останется на Казань-Арену
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если бы Альянс-Арена стояла на болоте, то её цена была бы в три раза дороже
- Попавшие в Зенит молодые игроки садятся на скамейку и считают свои баснословные зарплаты, заканчивая с футболом навсегда. Привет Набиуллину, Рязанцеву, Новосельцеву, Соловьеву и еще +20 молодых надежд России, поменявших футбол на деньги Зенита.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вы думаете они стали бы топ игроками в Европе? Поднимите руки кто так же думает. И не +20, если их всего 13 было
- Зенит покупает иностранцев, которые НЕ играют.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Халк, Витсель, Данни, Ломбертс, Гарай, Паредес, Ригони, Теке, Домингес, Кришито, и еще +30 легионеров сидели на скамейке?
- У Зенита 15 лет команда уровня Лиги Чемпионов, но они по 3 года сидят в Лиге Европы, проигрывая и там.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как поворачивается язык назвать команду которая стоит 90 млн, если команды которые выходят из группы имеют стоимость 500+ млн
- Нормальный тренер Семак, уважаемый человек, превращается в неуважаемого - когда бросается защищать Кокорина или называют судью козлом
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пол страны в комментах защищали Кокорина , получается у нас и уважать-то некого. Семак ээто сказал своему помощнику, если бы Вы бухали с Юрием Семиным, еще бы не такого наслушались про судей; да если честно их ругает каждый тренерский штаб
Из всего сказанного можно сделать заключение что Вы порите чушь, а зависть гложет или то что Вам нравиться считать чужие деньги, это уже решать не мне
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В любой стране есть богатые топ клубы которые презирают, Ювентус презирают абсолютно все в Италии, да же половина Турина крайне не любит Старую Синьёру, ПСЖ, Бавария, и тд, а все почему ? правильно зависть. Если нефть подпрыгнет в цене в 3 раза и спонсорская помощь увеличится, со Спартаком произойдет тоже самое
...но я всегда желаю Зениту проигрыша. Потому что верю, что если бы не было Зенита - наш футбол наконец-то стал бы развиваться. Дело не в городе и даже не в клубе, дело в Газпроме, стоящем за Зенитом. Эта корпорация уничтожает наш футбол
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Представим что Зенита нет. Сборная станет топ в Европе? Спартак, Локомотив, ЦСКА, Краснодар станут топовыми командами в Еврокубках? молодежка начнет побеждать в чемпионатах?
- Оренбург и Сочи подозрительно часто и странно проигрывают Зениту
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А то что другим они проигрывают и находятся в низу турнирной таблицы это не странно?
- Газпром финансирует РФС, открыто.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какая разница кто финансирует? это влияет на победы?
Газпром финансирует Оренбург, открыто, и Сочи - через манипуляции с игроками (8 игрков Зенита, какое совпадение, оказались в Сочи)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какая разница кто финансирует? это влияет на победы? Это где то запрещено?
- Зенит покупает российских игроков в 50 раз дешевле их стоимости, а иностранных - в 2-3 раза дороже.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не игроков, а игрока, это единичный случай. Легионеров в России покупают все по цене в 2-3 раза дороже
- Стадион Зенита стоит, как Альянс-Арена в Турине и Альянц-Арена в Мюнхене, плюс еще останется на Казань-Арену
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если бы Альянс-Арена стояла на болоте, то её цена была бы в три раза дороже
- Попавшие в Зенит молодые игроки садятся на скамейку и считают свои баснословные зарплаты, заканчивая с футболом навсегда. Привет Набиуллину, Рязанцеву, Новосельцеву, Соловьеву и еще +20 молодых надежд России, поменявших футбол на деньги Зенита.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вы думаете они стали бы топ игроками в Европе? Поднимите руки кто так же думает. И не +20, если их всего 13 было
- Зенит покупает иностранцев, которые НЕ играют.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Халк, Витсель, Данни, Ломбертс, Гарай, Паредес, Ригони, Теке, Домингес, Кришито, и еще +30 легионеров сидели на скамейке?
- У Зенита 15 лет команда уровня Лиги Чемпионов, но они по 3 года сидят в Лиге Европы, проигрывая и там.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как поворачивается язык назвать команду которая стоит 90 млн, если команды которые выходят из группы имеют стоимость 500+ млн
- Нормальный тренер Семак, уважаемый человек, превращается в неуважаемого - когда бросается защищать Кокорина или называют судью козлом
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пол страны в комментах защищали Кокорина , получается у нас и уважать-то некого. Семак ээто сказал своему помощнику, если бы Вы бухали с Юрием Семиным, еще бы не такого наслушались про судей; да если честно их ругает каждый тренерский штаб
Из всего сказанного можно сделать заключение что Вы порите чушь, а зависть гложет или то что Вам нравиться считать чужие деньги, это уже решать не мне
Да, у Зенита не самая надежная оборона в мире, но штаб Семака и Рибалта собрали качественных исполнителей на все позиции. А с учетом того, что и атакующий потенциал у команды очень силён, думаю, выйти из группы ЛЧ не составит труда.
Да, у Зенита не самая надежная оборона в мире, но штаб Семака и Рибалта собрали качественных исполнителей на все позиции. А с учетом того, что и атакующий потенциал у команды очень силён, думаю, выйти из группы ЛЧ не составит труда.
в смысле, какие-то очки будут набраны, на своём поле, конечно.
в смысле, какие-то очки будут набраны, на своём поле, конечно.
Что ты можешь, безымянный вип, ответить по фактам? Нифига не можешь. Только дизлайки анонимно лепить.
Что ты можешь, безымянный вип, ответить по фактам? Нифига не можешь. Только дизлайки анонимно лепить.
...но я всегда желаю Зениту проигрыша. Потому что верю, что если бы не было Зенита - наш футбол наконец-то стал бы развиваться. Дело не в городе и даже не в клубе, дело в Газпроме, стоящем за Зенитом. Эта корпорация уничтожает наш футбол, теперь факты - почему же наш футбол такой:
- Все последние президенты РФС - бывшие чины Газпрома, включая Дюкова. Именно они отвечают за развитие нашего футбола.
- Газпром финансирует РФС, открыто.
- Газпром финансирует Оренбург, открыто, и Сочи - через манипуляции с игроками (8 игрков Зенита, какое совпадение, оказались в Сочи)
- Оренбург и Сочи подозрительно часто и странно проигрывают Зениту
- Зенит покупает российских игроков в 50 раз дешевле их стоимости, а иностранных - в 2-3 раза дороже.
- Стадион Зенита стоит, как Альянс-Арена в Турине и Альянц-Арена в Мюнхене, плюс еще останется на Казань-Арену
- Попавшие в Зенит молодые игроки садятся на скамейку и считают свои баснословные зарплаты, заканчивая с футболом навсегда. Привет Набиуллину, Рязанцеву, Новосельцеву, Соловьеву и еще +20 молодых надежд России, поменявших футбол на деньги Зенита.
- Зенит покупает иностранцев, которые НЕ играют. Платит топ-тренерам из Европы, которые НЕ выигрывают титулы.
- У Зенита 15 лет команда уровня Лиги Чемпионов, но они по 3 года сидят в Лиге Европы, проигрывая и там.
- Нормальный тренер Семак, уважаемый человек, превращается в неуважаемого - когда бросается защищать Кокорина или называют судью козлом, зная, что ничего Семаку за это не будет (см.предыдущие пункты об РФС).
- Нормальные игроки, попавшие в атмосферу Зенита превращаются в Бухарова, громящего аэропорт, или в Кокорина, нападающего на людей.
- Газпром содержит ряд европейских клубов (Шальке 04 и др) и спонсирует турниры, но при этом не выделил талантливому и наглому Тосно ни копейки, хотя Тосно и был реальным питерским футболом, из Лен.Области - в итоге Тосно, выбивший звездный Зенит из полуфинала Кубка России, обонкротился и развалился.
Пост длинный. Я могу перечислять еще долго. Потому что всё, до чего прикасается Зенит, превращается в это самое. Но при этом о Зените круглосуточно вещает Матч ТВ, нахваливая его. Знаете, почему? Будете смеяться, приготовьтесь: потому что Матч ТВ принадлежит "Газпром-Медиа-Холдинг".
В итоге мы имеем команду, которая не развивает молодежный футбол, не развивает питерский футбол, тратит гигантские деньги без перерыва, практически ничего не выигрывает, но о ней круглосуточно вещают только хорошее, купленные Газпромом СМИ.
Так я должен любить Зенит и болеть за него в Лиге Чемпионов?
пс: ах да. это моё личное мнение, оценочное суждение.
...но я всегда желаю Зениту проигрыша. Потому что верю, что если бы не было Зенита - наш футбол наконец-то стал бы развиваться. Дело не в городе и даже не в клубе, дело в Газпроме, стоящем за Зенитом. Эта корпорация уничтожает наш футбол, теперь факты - почему же наш футбол такой:
- Все последние президенты РФС - бывшие чины Газпрома, включая Дюкова. Именно они отвечают за развитие нашего футбола.
- Газпром финансирует РФС, открыто.
- Газпром финансирует Оренбург, открыто, и Сочи - через манипуляции с игроками (8 игрков Зенита, какое совпадение, оказались в Сочи)
- Оренбург и Сочи подозрительно часто и странно проигрывают Зениту
- Зенит покупает российских игроков в 50 раз дешевле их стоимости, а иностранных - в 2-3 раза дороже.
- Стадион Зенита стоит, как Альянс-Арена в Турине и Альянц-Арена в Мюнхене, плюс еще останется на Казань-Арену
- Попавшие в Зенит молодые игроки садятся на скамейку и считают свои баснословные зарплаты, заканчивая с футболом навсегда. Привет Набиуллину, Рязанцеву, Новосельцеву, Соловьеву и еще +20 молодых надежд России, поменявших футбол на деньги Зенита.
- Зенит покупает иностранцев, которые НЕ играют. Платит топ-тренерам из Европы, которые НЕ выигрывают титулы.
- У Зенита 15 лет команда уровня Лиги Чемпионов, но они по 3 года сидят в Лиге Европы, проигрывая и там.
- Нормальный тренер Семак, уважаемый человек, превращается в неуважаемого - когда бросается защищать Кокорина или называют судью козлом, зная, что ничего Семаку за это не будет (см.предыдущие пункты об РФС).
- Нормальные игроки, попавшие в атмосферу Зенита превращаются в Бухарова, громящего аэропорт, или в Кокорина, нападающего на людей.
- Газпром содержит ряд европейских клубов (Шальке 04 и др) и спонсирует турниры, но при этом не выделил талантливому и наглому Тосно ни копейки, хотя Тосно и был реальным питерским футболом, из Лен.Области - в итоге Тосно, выбивший звездный Зенит из полуфинала Кубка России, обонкротился и развалился.
Пост длинный. Я могу перечислять еще долго. Потому что всё, до чего прикасается Зенит, превращается в это самое. Но при этом о Зените круглосуточно вещает Матч ТВ, нахваливая его. Знаете, почему? Будете смеяться, приготовьтесь: потому что Матч ТВ принадлежит "Газпром-Медиа-Холдинг".
В итоге мы имеем команду, которая не развивает молодежный футбол, не развивает питерский футбол, тратит гигантские деньги без перерыва, практически ничего не выигрывает, но о ней круглосуточно вещают только хорошее, купленные Газпромом СМИ.
Так я должен любить Зенит и болеть за него в Лиге Чемпионов?
пс: ах да. это моё личное мнение, оценочное суждение.
лучше с юмором ко всему отнестись- юмор продлевает жизнь!
лучше с юмором ко всему отнестись- юмор продлевает жизнь!