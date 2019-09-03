10 причин переживать за «Зенит» в Лиге чемпионов

вчера, 12:30

В соперниках - атакующие машины, а «Соккер.ру» объясняет, кто мешает назвать чемпионов России фаворитами своего квартета.

«Лейпциг», «Бенфику» и «Лион» объединяет атакующий футбол. «Зенит» последний раз пересекался с командами, которые так легко могут развести позиционную атаку или вывалить на суд зрителей резкий выпад, с 2018 года, когда в плей-офф уступил именно немцам.

Но сейчас все стали сильнее и опытнее. «Бенфика» с 2016 года – когда обыграла «Зенит», набралась новых трофеев, а «Лион» последних лет не является командой, у которой некем похвастаться (не только Депайем). Проще говоря, защита Семака будет работать постоянно.

И трещать по швам? Обратите внимание, что под Лигу чемпионов «Зенит» подписал всего одного атакующего футболиста – Малкома, и сразу пять человек, которые имеют опыт работы в защите. Даже Сутормин, хотя в Санкт-Петербурге в нем видят игрока атаки, в «Оренбурге» сменил много позиций, играя, в том числе, в защите.

Но также есть Сантос и Караваев – латерали, еще Осорио – арендованный в центр. Плюс Круговой наберется опыта в аренде, и Мамману, в отличие от Мевли, никто никуда не отпустил. Семак понимает, что ему нужно держать 10 человек из обороны в заявке. Вот только у каждого – заметные минусы, если помнить о классе соперников в ЛЧ .

Андрей Лунев – вратарь-загадка

Возможно, Луневу не хватает вдумчивого подхода? После стольких лет скитаний и неудач поймал удачу, стал чемпионом и основным в «Зените», а дальше двигаться уже не хочется. Интереснее выпить, отдохнуть, почувствовать себя особенным – звездой. Голкипера попробуют вернуть к футболу, после серии ошибок Лунев прибавил в последних встречах, но это не идеальный голкипер…

Михаил Кержаков – вечно запасной

За спиной у Андрея не тот, кто сыграет как Малафеев против «Порту». Кержаков, хоть и воспитанник «Зенита», знает все ходы и выходы, хоть в арендах выдавал крутой футбол, но не готов будет заменить Лунева в Лиге чемпионов, навязав реальную борьбу за пост номер один. Бабурин ушел в «Ростов», спорный Лодыгин – в Турции, вся надежда на Андрея, а не на Михаила.

Игорь Смольников – без прогресса

Не платил бы «Зенит» за крайнего защитника «Витесса» - чаще правого, реже левофлангового, целых 8 миллионов евро, будь Семак уверен в Смольникове. Игорь объективно не тот, кто всегда выступает на одном высоком уровне. Пусть подстраховку ему нашли, раз Анюков принял решение после завершения карьеры воскреснуть как футболист в «Крыльях Советов», справа у «Зенита» то густо, то пусто. Смольников точно хуже, чем Фернандес, но трансфер Марио в Санкт-Петербурге не потянули по цене.

Вячеслав Караваев – без опыта в ЛЧ

В Голландии, где позволяли играть результативно и весело, Караваев оказался на своем месте. Слуцкий потерял важного футболиста, с которым «Витесс» успешно начал новый сезон. Однако «Зенит» предложил шальные деньги – Караваев бьет рекорд Кирилла Комбарова и становится самым дорогим российским правым беком в истории, ведь Марио в ЦСКА попал как бразилец. Караваев же попадает в команду с большими требованиями, чем в середняке чемпионата Голландии. Вячеславу будет сложно, особенно в ЛЧ .

Бранислав Иванович – старая легенда

Не кажется ли вам, что как только соперник заставляет Бранислава много бегать, начинаются проблемы? Статично к легендарному сербу, который выигрывал еврокубки разной пробы, нет вопросов. И характер у него капитанский, и у чужих ворот традиционно опасен. Но с годами напористый Иванович начал терять скорость – сейчас на фланг не поставить, как раньше. В результате у Бранислава возникают проблемы со всеми интенсивными соперниками. Читай, с «Бенфикой», «Лейпцигом» и «Лионом».

Ярослав Ракицкий – с пасом и ошибками

Опять же, в статике – игрок основы чемпионов России, причем важный из-за первого паса и левой ноги. А в динамике Ярослав объясняет, почему его уход из «Шахтера» не восприняли как трагедию. «Привозить» украинский защитник всегда умел – вспомните знаменитые влеты «горняков» в ЛЧ от грандов с крупным счетом. «Зенит» обычно избегает встреч с теми, кто может накидать от четырех мячей, но в центре защиты у Семака немолодые и неповоротливые оборонцы. Бранислав и Ярослав не смогут прибавить в ближайшем сезоне – возраст не тот.

Эмануэль Маммана – загубленный талант

Не то чтобы у «Зенита» не было практики не использовать сильные стороны дорогих новичков, однако когда Маммана приезжал из «Лиона», то в его успехи все верили. Нетипичный для центра обороны, но интересный защитник, который мог прибавлять. Учитываем травму – повлияла на позиции в Санкт-Петербурге, но сейчас Эмануэль здоров, а не играет. И если придется подстраховать Ракицкого или Ивановича, то можете увидеть серию провалов. Нет характера, чтобы вышибить ветеранов на скамейку…

Йордан Осорио – загадочный выбор

Семака можно понять. Если Мевля не устраивал, если в Круговом не увидели Дивеева, чтобы сразу отправить в основу, то пришлось искать новичка. Заплатили 1 миллион евро за аренду венесуэльца, который в 25 лет недостаточно хорош для первой команды «Порту» - прошлый сезон провел в аренде в «Виктории», а теперь согласился посидеть на лавке под Ивановичем и Ракицким. Что уже характеризирует Йордана как парня, на которого сложно положиться в ЛЧ . Может стать приятным сюрпризом? Посмотрим.

Дуглас Сантос – крепыш без изысков

Из Бундеслиги 2 в состав чемпиона России? Именно такой путь проделал бразилец, которого на родине не выделяют, да и в сборную не зовут. Зато Дуглас умеет играть на двух флангах. Пока не феерит в «Зените». Жирков ярче начал сезон, хотя Сантос идет стабильнее. Не пропускает матчи, и справа пробовался, и автогол с «Краснодаром» придумал, и в отборе неплох. Но не второй Кришито, что настораживает накануне ЛЧ .

Юрий Жирков – глубоко не пашет

На флангах у «Зенита» теперь люди из ЦСКА . И хотя Караваев еще не опередил Смольникова, а Юрия видели выше Сантоса по схеме, номинально человек, который едва не завершил летом карьеру, является левым защитником в команде Семака. И хотя преподает урок в стиле прошлогоднего Анюкова, Жиркова в обороне не трудно задавить. Юрий – топ-футболист, но ему 36 лет. Выдержать темп ЛЧ в таком возрасте сложно.

У Семака защита уровня Лиги чемпионов?

Народу хватает, чтобы пройти сезон в РПЛ , где многие боятся навредить чемпиону агрессивной игрой в атаке. Уже трусили, недорабатывая, и «Краснодар», и «Спартак». Однако в Лиге чемпионов легкой прогулки, если трещать по швам защита Семака начинала при отсутствии одного Барриоса, не будет.

«Лейпциг», «Бенфика» и «Лион» - ужасные соперники для команды, где обновление на флангах и нужно время для поиска взаимопонимания. Связок Караваев – Малком и Дуглас – Дриусси в природе не существует, Семак должен их создать на ходу. А в центре обороны два мастодонта, но такие и 0:4 могут организовать с любым соперником, названным выше.

У «Зенита» вратарь «привозил», от опорника Барриоса многое зависит – а сменщика нет, разве что Осорио универсализмом порадует. Иванович и Ракицкий с мячом на «ты», а без него часто удивляют. С одной стороны, «Зенит» все делал по уму – набрал 8 человек, готовых или сидеть на скамейке, или играть в защите. С другой – там пять легионеров, нашли временный выход.

Линия с Луневым, Караваевым, Ивановичем, Ракицким и Сантосом может и должна воевать за выход в плей-офф ЛЧ из равной группы. Одновременно именно защита может похоронить команду. «Зенит» пытается играть вторым номером, особенно на выезде, но умный соперник отдаст мяч и сработает на контратаках – по такому сценарию не раз пропускали. У Семака ведь не поставлен позиционный футбол в атаке, легкости нет, результат вымучивают с весны.

А это значит, что клубы из Франции, Португалии и Германии, скорее всего, огорчат Лунева. Надежда на собранность и подвиги, но опасения не беспочвенные. Семак прав, что настоял на полном комплекте – восемь игроков на четыре позиции, но не факт, что чемпион России готов к натиску уровня Лиги чемпионов, если со «Спартаком» сыграл явным вторым номером.

С другой стороны, привыкли пропускать мало – в России редкий соперник забьет два и больше, так что практика успешных отражений атак имеется. «Зенит» укрепил оборону, поскольку появились варианты на флангах, а в центре два сменщика для важных ветеранов. Плюс Лунев после спада может во имя успехов в футболке сборной собраться.

Будь в группе «Зенита» команды уровня «Ливерпуля» и «Атлетико» - могли пропустить много, а так шансы на осторожный успешный футбол выше. Но легко не будет, дадут слабину – «Лейпциг», «Бенфика» и «Лион» накидают Луневу мячей словно минские «динамовцы» Лодыгину в прошлом году.