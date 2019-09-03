Надежда за 800 миллионов. Ставки любимцев публики

вчера, 20:00

«Соккер.ру» предлагаем выбрать фаворита Ла Лиги, которая провела жарким испанским летом лучшую трансферную кампанию.

«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» - претенденты на попадание в финал ЛЧ . Футболисты Хосепа и Маурисио озвучивали задачу, а ребята Юргена – обладатели кубка. Но «Барселона», «Реал» и «Атлетико» еврокубковый аппетит не растеряли, скорее наоборот.

Именно в новом сезоне грандам из Испании важно показать, что не отстают от соперников из АПЛ . Поэтому оценим три подхода к формированию новых составов, ведь Симеоне, Зидан и Вальверде получили статусных и недешевых новичков. Но только у Диего, такое ощущение, был полный контроль над ситуацией. Есть ли в трансферных полотнах грандов дыры?

«Атлетико»

Потрачено: 243.5 млн евро.

Заработали: 313 млн евро.

Ключевые потери: Годин («Интер», свободный агент), Гризманн («Барселона», 120 млн евро), Родри («Ман Сити», 70 млн евро).

Главные приобретения: Фелиш («Бенфика», 126 млн евро), Триппьер («Тоттенхэм», 22 млн евро), Лоди («Атлетико Паранаэнсе», 20 млн евро).

Немного несправедливо, что об Энрике Сересо говорят в мире футбола реже, чем о Бартомеу или Пересе. Президент «Атлетико» построил успешную империю. На «Ванда Метрополитано» сыграли финал Лиги чемпионов, «матрасники» были в подобных решающих играх и набрали кубков УЕФА .

Спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта тоже редко упоминается, но с июля 2017 года вступил в должность – раньше был техническим директором, и работает продуктивно. Потери есть, но их восполняли. Симеоне понимал, что Гризманн уходит, Годин решил перебраться в Милан, а Родри принял предложение Гвардиолы и МС .

Зато «Атлетико» сумел собрать новую основу. И заработали денег, ведь Лукас Эрнандес не относился к незаменимым, а за него получили 80 млн евро. Наличие средств на руках подстегнуло к переплате за Жоау Фелиша, но 19-летний португалец может заиграть. Также критически важны фланги – там были проблемы годом ранее.

Ветераны Хуанфран и Луис Фелипе уехали, но подписали Триппьера – может закрыть целую бровку, а также левого бека Лоди. Поскольку в центре появился Льоренте из «Реала», а Коке и Сауль – универсалы, то «Атлетико» не становится хуже. Впрочем, Фелиш пока не равен Гризманну. Антуан опытнее, лучше цеплялся за мяч.

Но португалец перспективнее и неожиданнее для врагов. Мората и Диего Коста конкурируют на острие, Фелиш формально занимает позицию ушедшего в «Барселону» француза. Есть сразу две схемы – Эрмосо и Фелипе могут сыграть в тройке защиты. «Атлетико» остался крутым в обороне – Облак в Париж не уехал, а ряд игроков получили шанс раскрыться.

Прибавить могут Лемар, Фелиш, Лоди, но даже опытный мексиканец Эктор Эррера, учитывая совпадение его игрового темперамента и подхода тренера Симеоне, может стать удачным подписанием. А 29-летний центральный хавбек пришел как свободный агент. Потеряли шестерых игроков, связанных с основой, но взяли семерых, мечтающих заиграть успешно.

Оценка трансферной кампании: 9 из 10. Хотя пережили заметные потери, достойно вышли из положения. У Симеоне по-прежнему мощный состав, готовый играть в его футбол. Не всем тренерам так везет.

«Реал»

Потрачено: 307.5 млн евро.

Заработали: 130 млн евро.

Заметные расставания: Навас ( ПСЖ , 15 млн евро), Ковачич («Челси», 45 млн евро), Маркос Льоренте («Атлетико», 30 млн евро).

Главные подписания: Азар («Челси», 100 млн евро), Йович («Айнтрахт», 60 млн евро), Милитао («Порту», 50 млн евро), Менди («Лион», 48 млн евро).

Проблемой «Реала» станет внутренняя война за доминирование. Почти вся старая гвардия на месте – ушли только Навас и Роналду годом ранее. А нужно обновляться стилистически, опираясь на свежую кровь. Понятно, на кого главная надежда – на парня, что в детстве гонял мяч в футболке сборной Франции с фамилией «Зидан» на спине.

Азар пришел, чтобы игра «Реала» шла через него. И для этого команда должна измениться. Важно, кто левый бек – Марсело или Менди, важно, как работает форвард – у «Челси» не было своего Бензема. Да и Йовичу пока сложно найти уместное место в схемах. Перес явно не привез летом Зидану всех, кого ждали. Погба не перебрался в Мадрид, Эриксена или Ван де Бека не подписали.

При этом Азара забрали по цене потерь Ковачича, Льоренте и Рауля де Томаса – отличная сделка, если Эден будет в ударе. Одновременно настораживает, сколько трансферов сделали не под железную основу. Никого не потеряли – мест на поле особо нет, Куртуа, Рамос, Варан, Модрич, Кроос, Марсело, Карвахаль, Бензема и даже Бэйл на борту корабля.

Но Йович, Милитао, Менди, Родриго и прошлогодний новичок Винисиус должны играть, чтобы прогрессировать. Как Зидану свеcти вместе два состава – старый и новый, и получить боеспособный коллектив не только для плей-офф ЛЧ , где может хватить класса Азара и старых чемпионов – большая загадка сезона. Ведь «Реал» не играет идеально уже давно.

Трибуны требовательные, задачи – самые высокие, но ворота не на замке. Куртуа пропускает и пропускает, с тер Штегеном и Облаком его сравнивать сейчас сложно, Эдерсону и Алиссону тоже проиграет. В составе такие ребята, как Хамес, Иско и Бэйл – непонятно, нужны ли Зидану на поле. Так что вопросов пока больше, чем ответов.

«Реал» перестал пугать соперников, что для королей плохо. И хотя стоит отметить, что Перес предпринял попытки добавить конкуренции – Милитао, Менди, Азар и Йович должны воевать за игровую практику, если в итоге лишь Эден окажется левее центра в основе, то вряд ли его испугаются так сильно, чтобы «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл ЛЧ .

Оценка трансферной кампании: 7 из 10. Старались, но не дожали. Азар – ключевая фигура, но остальные могут оказаться не под основу, а потратили очень большие деньги – свыше 300 миллионов. Не факт, что их отработают.

«Барселона»

Потрачено: 255 млн евро.

Заработали: 156.4 млн евро.

Заметные расставания: Коутиньо («Бавария», аренда за 8.5 млн евро), Малком («Зенит» 40 млн евро), Силлессен («Валенсия», 35 млн евро)

Ключевые приобретения: Гризманн («Атлетико», 120 млн евро), Де Йонг («Аякс», 75 млн евро), Фирпо («Бетис», 18 млн евро).

Если Бускетс и Де Йонг сыграются, то забудут про былую важность Ракитича или проблемы «Барселоны» с контратаками соперников через центр. И голландец, и чемпион мира Гризманн – сильные трансферы. Проблема лишь в том, что решения по ним принимал, скорее всего, не Вальверде.

Вероятно, Месси и Бартомеу вдвоем решают, кто нужен или должен покинуть команду. Как иначе объяснить, что столько сил отдали на попытку подписать Неймара? Лионель может испытать разочарование из-за срыва сделки и винить президента «Барселоны». А тот рад, что деньги сохранил? Не все так просто.

Если у «Реала» проблемы с вратарем – Ареоля так себе, и в центре защиты – Варан и Рамос ошибались, но безальтернативные, то у «Барселоны» нет запасного форварда, если Суарес не играет. Зависимость от Месси природная, но Гризманн будет скован свободой аргентинца, как и Де Йонг. Новичкам сложно, их новая команда ведома одним человеком.

Также не решен вопрос по центру защиты «Барселоны». Пике и Ленгле не впечатляли, Умтити не вернулся на былой уровень, а Фирпо – без опыта. Еще не подстраховали Семеду справа и полагаются на индивидуальный класс впереди сильнее, чем раньше. «Барселона» невероятно мощная, но если бы пришли Неймар, резервист в центр атаки, новый Дани Алвес и напарник-конкурент для Пике, фанатам было бы спокойнее.

Оценка трансферной кампании: 7 из 10. Гризманн и Де Йонг – монстры, не обсуждается. Но разве Бартомеу закрыл все проблемные позиции? Есть вопросы к защите, нет резерва за спиной Суареса, а 16-летние воспитанники не всегда выручат, как и Месси с тер Штегеном.

Очевидно, что испанцы испугались английских финалов еврокубков. Боятся потерять насиженные места, вложили суммарно свыше 800 миллионов евро в трансферы. Если бы перешел Неймар – получили миллиард за лето на троих. Есть прекрасные сделки, но такое ощущение, что «Атлетико» сразу знал, зачем им конкретные новички, а у «Реала» и «Барселоны» будут проблемы с внедрением безусловно мощных игроков – Азара, Йовича, Гризманна и Де Йонга, в тактические схемы. Так у кого же лучшая трансферная кампания получилась? Интересно узнать ваше мнение.