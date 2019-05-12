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Шанс проведения золотого матча в АПЛ оценивается 1 к 63 000

12 мая 2019, 14:31

Букмекеры оценили вероятность золотого матча в АПЛ.

Для этого необходимо, чтобы «Ливерпуль» в последнем туре сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 4:4, а «Ман Сити» на выезде крупно уступил «Брайтону» (0:4). В этом случае показатели лидеров по очкам и забитым/пропущенным голам станут идентичными и для определения чемпиона потребуется дополнительный поединок на нейтральном поле.

Шансы на этот расклад оцениваются 1 к 63 000.

Шанс проведения золотого матча в АПЛ оценивается 1 к 63 000

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kasyak7
kasyak7
   148 / 840
12 мая в 19:08
это нереально)
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
12 мая в 18:44
Сити не упусти такой шанс
azkan
azkan ответил bsww
   338 / 840
12 мая в 18:14
Это минимум. Если МС забьёт хотя бы мячик, то уже 1-5 надо проиграть и ничья 5-5 в Ливерпуле. Если МС забьёт два, то 2-6 и ничья 6-6 в матче с Ливером и т.д. А давайте-ка поставим на поражение МС 6-10 и ничья 10-10 в матче Ливера
Уже 2:6 и 6:6 должны. Но доллар можно ставить, хз этот АПЛ)))
cska plus
cska plus
   3 / 840
12 мая в 16:31
Никакого золотого матча не будет.
bsww
bsww
   754 / 840
12 мая в 16:21
К тому же, что мешает игрокам МС, Ливерпуля, Брайтона и Вулверхэмптона скинуться по 1 000 фунтов, отдать какому-то бомжу, чтобы он поставил на такой результат. Ему награда в 1кк, а остальные поровну между собой
bsww
bsww
   754 / 840
12 мая в 16:16
Это минимум.
Если МС забьёт хотя бы мячик, то уже 1-5 надо проиграть и ничья 5-5 в Ливерпуле. Если МС забьёт два, то 2-6 и ничья 6-6 в матче с Ливером и т.д. А давайте-ка поставим на поражение МС 6-10 и ничья 10-10 в матче Ливера
Vector-B B
Vector-B B
   648 / 840
12 мая в 16:00
пойду поставлю пару кусков
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
12 мая в 15:56
если бы это неудачник Ливер обгонял МС на одно очко, то вполне мог бы получиться и такой расклад
wattman
wattman
12 мая в 15:52
хм... поставить, что ли тыщёнку?
13 RUS
13 RUS
   276 / 840
12 мая в 15:47
Что за бред
sparxx2
sparxx2
12 мая в 15:20
Я бы даже дал 1 млн. € к 1, ну что бы больше народу вытащило по 1 евро из кармана.
Так или иначе..... Сити Чемпион.
112910315
112910315
   1 / 840
12 мая в 14:57
Нет никакой надежды)
Groove000
Groove000
   149 / 840
12 мая в 14:56
Хм, поставить что ли?)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   380 / 840
12 мая в 14:53
Это не реально, если Ливерпуль и Волки еще могут выдать такую голевую феерию, и то вряд ли, то максимум на что способен Брайтон это попортить нервы Гвардиоле, в ничью вериться в трудом, а уж в победу еще со счетом 4-0, это фантастика, даже для АПЛ.
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
12 мая в 14:46
верим
dimagas1
dimagas1
   281 / 840
12 мая в 14:40
Я не знаю что должно случится что бы ситюки не победили брайтон.
parallels
parallels
   5 / 840
12 мая в 14:38
стыдно за спартак, 6 место, шансы 1 к 1000000000108 в следующем сезоне
ДСА
ДСА
   89 / 840
12 мая в 14:34
Интересно сколько желающих найдется.
Гавриленко
Гавриленко
   35 / 840
12 мая в 14:32
Удачи Ливерпулю и Брайтону.
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