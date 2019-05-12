Шанс проведения золотого матча в АПЛ оценивается 1 к 63 000

Букмекеры оценили вероятность золотого матча в АПЛ.
Для этого необходимо, чтобы «Ливерпуль» в последнем туре сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 4:4, а «Ман Сити» на выезде крупно уступил «Брайтону» (0:4). В этом случае показатели лидеров по очкам и забитым/пропущенным голам станут идентичными и для определения чемпиона потребуется дополнительный поединок на нейтральном поле.
Шансы на этот расклад оцениваются 1 к 63 000.
Если МС забьёт хотя бы мячик, то уже 1-5 надо проиграть и ничья 5-5 в Ливерпуле. Если МС забьёт два, то 2-6 и ничья 6-6 в матче с Ливером и т.д. А давайте-ка поставим на поражение МС 6-10 и ничья 10-10 в матче Ливера
Если МС забьёт хотя бы мячик, то уже 1-5 надо проиграть и ничья 5-5 в Ливерпуле. Если МС забьёт два, то 2-6 и ничья 6-6 в матче с Ливером и т.д. А давайте-ка поставим на поражение МС 6-10 и ничья 10-10 в матче Ливера
Так или иначе..... Сити Чемпион.
Так или иначе..... Сити Чемпион.