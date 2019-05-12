Шанс проведения золотого матча в АПЛ оценивается 1 к 63 000

12 мая 2019, 14:31

Букмекеры оценили вероятность золотого матча в АПЛ .

Для этого необходимо, чтобы «Ливерпуль» в последнем туре сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 4:4, а «Ман Сити» на выезде крупно уступил «Брайтону» (0:4). В этом случае показатели лидеров по очкам и забитым/пропущенным голам станут идентичными и для определения чемпиона потребуется дополнительный поединок на нейтральном поле.

Шансы на этот расклад оцениваются 1 к 63 000.