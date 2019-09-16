Бардак в княжестве

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Когда казалось, что они достигли дна, снизу постучались. «Монако» снова проваливает старт сезона. «Соккер.ру» - об удивительных провалах монегасков.

Начало прошлого сезона в исполнении «Монако» выдалось кошмарным, чудовищным. Клуб заигрался с конвейером, с продажами, за что едва не поплатился, пережив тяжелейший сезон, который начинал и заканчивал с Леонарду Жардимом во главе, а между его появлениями пытался всех спасти Тьерри Анри. Безуспешно. Перед нынешним сезоном в «Монако» вроде как сделали выводы. Клуб постарался усилиться как следует.

Жаловаться на проблемы с составом монегаскам не к лицу, потому что по стоимости футболистов «Монако» во Франции уступает только ПСЖ . Удивительно, конечно. По оценкам Transfermarkt, суммарная стоимость всех игроков «Монако» составляет более 350 миллионов евро. Для сравнения, у «Лиона» этот показатель равен 340 миллионам, а у «Марселя» - 231 миллиону. Но второй по стоимости состав после пяти туров дает только вторую строчку с конца в турнирной таблице. Значит, дело все-таки не в составе?

Если разбираться детально, можно отметить, что «Монако» снова в последний момент обновлялся. В этом он чем-то на «Спартак» похож – тот тоже начал глобальную перестройку состава уже после стартового тура в чемпионате. Монегаски, например, начинали в атаке с совсем другими исполнителями. Об Исламе Слимани и Виссаме Бен Йеддере на старте сезона никто и не думал. А теперь это ударная пара форвардов.

Причем «Монако» даже играл по другой схеме, исходя из имеющихся ресурсов. Был один ударный форвард и яркие крылья-инсайды. Сейчас вариация больше напоминает классические 4-4-2, потому что нужно же по максимуму использовать потенциал двух качественных форвардов и стремительного бровочника Желсона Мартинша.

Но при такой вариации, которую мы увидели, у «Монако» нет игрока на один из флангов полузащиты. Вот к чему приводит судорожная перестройка прямо по ходу сезона. Тяп-ляп, оглянулись, а рабочей схемы и нет. Поэтому Жардиму в матче с «Марселем» на левый фланг пришлось ставить Александра Головина.

Россиянин отрабатывал старательно, но все равно тяготел и к центру, постоянно туда смещался. А еще ему приходилось гораздо чаще страховать партнеров и отрабатывать назад, перекрывая зоны или ликвидируя контратаки. При таком объеме не всегда получалось успевать, хотя в организации игры Головин принимал самое активное участие.

При этом их активность с Фоде Балло-Туре зачастую выходила боком. Все свои атаки «Марсель» в первом тайме проводил именно по их флангу. Буна Сарр и Валер Жермен переигрывали своих оппонентов. Во всех других зонах «Марсель» был закрыт долгое время весьма неплохо. И именно с фланга Головина и Балло-Туре пришел первый гол марсельцев, которые к тому времени проигрывали со счетом 0:2 и выглядели обреченными – тот же Дарио Бенедетто даже не был виден на поле, а Димитри Пайет в отчаянии суетился.

Но вода камень точит, и «Марсель» методом многочисленных проб и ошибок продавил зону на фланге. Так провансальцы смогли вернуться в игру, а под занавес тайма паника в обороне «Монако» и ошибка Бенжамена Лекомта позволила «Марселю» счет сравнять. Выводы после перерыва почему-то Андре Виллаш-Боаш сделал быстрее, чем Жардим. «Марсель» расширил фронт давления и сумел забить еще дважды, поставив «Монако» на грань катастрофы.

Те розыгрыши, которые пропускала оборона монегасков, было бы стыдно пропускать даже клубу любительской лиги. При этом нужно подчеркнуть, что «Марсель» не показывал какого-то выдающегося футбола. Провансальцы тоже играли довольно примитивно, просто, с ощутимыми проблемами в организации и без должного взаимодействия. Этот матч не был вопросом о том, кто лучше. Победителем тут должен был стать тот, кто не так плох.

Поэтому и всплеск агрессии, активности от «Монако» в конце встречи не должен обнадеживать. Это «режим берсерка», когда уже все потеряно. Это не тактическая находка и не преображение. Просто Жардим бросил всех в атаку, даже Темуе Бакайоко стал вдруг джокером и пошел в наступление.

Учитывая, что «Марсель» подобно «Монако» образца первого тайма тоже начал выключаться при разнице в два мяча в его пользу, это позволило монегаскам в возникшем бардаке один мяч отквитать и даже иметь шанс сравнять счет, очень хороший шанс – только Стив Манданда в отличие от Лекомта в критический момент ошибку не совершил. Режим навала – это не то, что ждут от команды со вторым по силе составом в лиге, когда она проигрывает с четырьмя пропущенными мячами.

Причем пропущенными от такого же перестраивающегося и плохо организованного соперника. «Монако», кое-как наладив игру в атаке, забив в трех последних матчах семь мячей (а это больше, чем у идущего вторым «Ренна» или идущего третьим «Нанта»), пропускает 14 голов в пяти турах. Это абсолютно худший показатель. Вторым идет «Анже», у которого девять пропущенных, но при этом шесть из них «Анже» пропустил в одном матче с «Лионом», а забил те же девять, то есть больше, чем «Монако».

Игра «Монако» вызывает вопросы своей неорганизованностью, отсутствием борьбы, а главное – концентрации. Опытные и мастеровитые игроки допускают нелепые ошибки. И так происходит от матча к матчу. Это можно назвать проклятием, а можно – отсутствием тренерской работы. Возможно, Вадим Васильев в прошлом году был прав, решив, что Жардиму нужно все же отдохнуть, перезагрузиться самому.

Васильев ошибся лишь в том, что решил поставить тогда на Анри. И на контрасте показалось, что с Жардимом поспешили. Нынешние результаты показывают, что у португальца не все в порядке с контактом с командой. Но есть скидка на то, что «Монако» прямо на ходу перестраивает схему, наполнение игры. Поэтому руководство клуба дает Жардиму время до октябрьской паузы на матчи сборных. Вероятно, если «Монако» не выдаст удивительную серию успеха, то с португальцем расстанутся.