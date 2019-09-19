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Семнадцать лет спустя! «Локомотив» круто стартовал в ЛЧ

вчера, 00:38

Получился насыщенный борьбой и событиями матч, и «Соккер.ру» предлагает поздравить Семина с выездной победой, которую так долго ждали.

Аналитики Семина заслужили премию. Главный тренер получил правильную информацию о «Байере», что позволило штабу поставить именно тот футбол, который соперник так не любит. Мяч хозяева получили, но за первый тайм единственный крутой удар по воротам Гильерме нанес свой же немец – Хеведес срезал мяч, который шел в руки голкиперу.

Жаль, что не продержались после того, как прессинг и желание прочитать игру соперника сработали в первый раз – когда Бэйли позволил резкому отбору превратиться в голевую комбинацию. Смолов показал судье, что из офсайда мяч не трогает, а Крыховяк доказал уровень. Гжегож – футболист невероятно высокого класса, ведь разобрался на передовой, как центральный форвард.

А матч провел на «плавающей позиции». Семин поставил Мурило в опорную зону, развязав ноги поляку и его верному напарнику – Баринову. И хотя Петер Бош ответил в стиле «пуганый встретил пуганного», ведь использовал в центре Баумгартлингера, который не справился вместе с Арангисом с контратаками «Боруссии» Д, «Байер» не смог обменять контроль мяча в 78 % до перерыва в заметный перевес по игре.

Более того, ошибка вратаря Градецки – неудачно отправил мяч вперед, хотя время для приема и нормального выноса имел, привела к еще одному доказательству, что сейчас главными в «Локомотиве», если нет братьев Миранчуков, являются Крыховяк и Баринов. Дмитрий, который в дебюте встречи получил ушиб – Семин переживал по поводу и сразу уточнил состояние хавбека, прочитал эпизод и в падении перехватил мяч, сразу точно пробив по воротам.

Такой живой «Локомотив», забивший трижды за тайм – и себе, и сопернику, мало что «Байеру» позволил создать. Команда Семина сыграла здорово, и хотя немцы вспомнят опасный момент Амири, в итоге появился повод похвалить Гильерме – бразилец среагировал на отраженный мяч быстрее, чем прибежал Хаверц.

Цифровое измерение матча

- почти 17 полных лет, с октября 2002 и успеха против «Галатасарая», у «Локомотива» не было выездных побед в Лиге чемпионов. Не то чтобы часто в турнире участвовали после этого, но показательная статистика – много матчей проиграли. Сегодня сломали стереотипное поведение в гостях – жертвы;

- 1 гол у Гжегожа Крыховяка в Лиге чемпионов в карьере. Поляк забивал за «Севилью» в ЛЕ дважды, но в главном еврокубке доселе имел только голевые передачи. Потому и праздновал так бурно – дебютный гол у человека, не зря остался в «Локомотиве»;

- на 1 точный удар больше собрал «Байер», получив целых 78 % владения мячом в домашней игре. «Локомотив» четырежды попал по воротам Градецки, немцы по воротам Гильерме – пять раз, причем дважды это сделали футболисты, вышедшие на замену. Изначальный план на игру не сработал;

- 7:21 – «Локомотив» разгромил немцев по перехватам. Даже если сделать поправку на владение, то достаточно посмотреть на карту перехватов, чтобы понять – очень часто хавбеки «Локомотива» читали чужую игру. Причиной двух голов стали перехваты, а Рыбусу, Мурило, Чорлуке и Смолову – лидерам по перехватам, отдельная благодарность. Отработали на славу;

- из 34 выносов от ворот у «Локомотива» сразу 12 сделал один человек. Опытный Ведран Чорлука сегодня сыграл бесподобно, хотя у Семина многих можно похвалить. Во-первых, никто не выпал из игры, во-вторых, выдержали темп первого тайма, что было критически важно. В концовке остановились, но ведь не упустили победу.

Герой поединка. Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Выберем поляка, поскольку многим – и мне тоже, его работа показалась высококлассной, ведь таковой и являлась. И обыгрывал – трижды, и боролся наверху, и четыре раза пробил по воротам, и в борьбу вступал, хотя работал высоко, Мурило разгрузил в плане разрушения. Также можно отметить Чорлуку за безупречную роботу в обороне. Мариу – за элегантные решения с мячом, а Смолова – за полную самоотдачу. Вся команда сыграла отлично, поскольку правильно двигались и верили в победу.

«Локомотив» сделал заявку на плей-офф ЛЕ?

Выездная победа против главного конкурента в борьбе за третье место – прекрасный результат. Конечно, впереди еще достаточно матчей, чтобы огорчить фанатов после бодрого старта, но что важно – сегодня сломали «Байер» морально, и бонус – временное лидерство в группе.

Немцы вышли на поле с чувством превосходства, ведь не сомневались, что будут с мячом. Казалось, и первым номером играют, и прессингуют нормально, и потенциал есть. А потом выяснилось, что метод ряда победителей «Байера» – отдать мяч, перекрывать зоны и контратаковать, может сработать не только у них.

Сейчас не худшая пора года, чтобы у поляка получалось победить немцев, и к превосходному Крыховяку можно добавить солдат Семина других кровей. А отдельно сегодня нужно отметить самого наставника. Юрий Павлович мало того, что понял о «Байере» все необходимое, так еще и грамотно выбрал тактику, нигде не ошибся.

Раз не было атакующих братьев – с Миранчуками на поле «Байер» мог проиграть крупнее, то решили использовать сильные стороны перевеса количеством в опорной зоне, где неуютно было всем чужакам. Играя в три центральных хавбека, тренер не только нашел для Мурило позицию, где от бразильца меньше всего вреда – опорник по игре один в один, но и помог Баринову с Крыховяком чаще быть в зонах созидания.

Если вычесть последние минуты, когда просто остановились физически, поскольку без замен выдохлись – Семин явно боялся сломать «химию», которая зародилась между игроками в первом тайме, то «Локомотив» провел образцовый поединок в Лиге чемпионов на выезде против соперника, который представляет серьезную лигу. Бош снова проиграл клубу из РПЛ – после «Ростова» и «Краснодара», но это его проблемы.

Пусть «Байер» контролировал мяч, но «Локомотив» управлял пространством. А еще соперником, собой и ходом игры. И если кто-то скажет, что гол Баринова – подарок, то как назвать мяч Хеведеса? Приятно, что со стороны «Байера» не было никакой недооценки соперника, просто показали, на что сейчас способны, но при этом по делу проиграли «Локомотиву», который без двух ключевых игроков основы сделал первый важный шаг в еврокубковую весну. Так держать!

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Все комментарии
Persenchik
Persenchik
   449 / 965
вчера в 22:38
Шибко не радуйтесь. Вслед за Спартаком и Краснодаром, и Локомотив на место поставят. :-)
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил pomor45
   241 / 965
вчера в 19:14
"В общем"пишется раздельно и с одной "о"
nick86
nick86 ответил Bolshoy
   741 / 965
вчера в 18:03
Это точно! Те же мысли были! Нападающий он хороший на самом деле, но диспетчер никакой! В очередной раз убедились. Боролся - молодец, но нужно учиться пас давать или передать это право другим.
Bolshoy
Bolshoy
   391 / 965
вчера в 15:10
" ...Смолова - за самоотдачу..." А ноги бы оторвать за передачи мяча в выгоднейших моментах с перевесом в количестве игроков во время контратак!
Башмакоса
Башмакоса
   723 / 965
вчера в 15:10
Автор пишет, что с Миранчуками Локомотив мог выиграть крупнее. Лично мне вот кажется наоборот - проиграли-бы, т. к. Миранчуки слабо играют в обороне и именно она во многом принесла такой результат.
Roger Young
Roger Young
   384 / 965
вчера в 11:51
Молодцы, с победой!
pomor45
pomor45
   182 / 965
вчера в 10:20
Первые 15 минут немцы изображали балет в зоне ЛОКО, демонстрируя как они ловко гоняют мячик на пустых местах. Так увлеклись, что заснули и прозевали рывок сёминского поляка. Сёминский немец тут же дело соотечественников подправил своим ляпм, но немецкий вратарь с ним не согласился и устроил ещё более крутой ляп, выдав шикарный пас Баринову,да ещё и выйдя подальше от ворот. Вообщем-то, если эти комиксы отбросить, то борьба была равной и дома ЛОКО уповать на продолжение балета не стоит.
Армейская душа
Армейская душа
   33 / 965
вчера в 10:09
Паравозов можно только поздравить!
pam06
pam06 ответил 25процентный клоун
   57 / 965
вчера в 10:04
Локо удивил, могли и больше забить.
Могли и больше пропустить... Но не срослось - ни одно, ни другое. Паровозиков с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун
   36 / 965
вчера в 09:50
Локо удивил, могли и больше забить.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   77 / 965
вчера в 09:45
Порадовали.
СаняШумок
СаняШумок ответил nubom
   398 / 965
вчера в 09:41
Ну так оба играли от обороны, локо даже больше( про разницу прессинга можешь не втирать, разница во владении все доказывает. Лион был меньше с мячом чем байер, а Зениту во втором тайме в атаке кроме Дзюбы и Дриусси некого было поставить по сути. Одни привезли себе пенку, другие автогол. Одним подарили второй мяч, другим нет. Вот и вся разница. Обе команды сыграли одинаково осторожно. Просто одной повезло чуть больше.
pomor45
pomor45
   182 / 965
вчера в 09:40
Вратарь у немцев тот ещё перец. Но факт тот, что все три гола в матче забил ЛОКО.
СаняШумок
СаняШумок ответил zenit_forever2014
   398 / 965
вчера в 09:37
Это с Локо он играл фигово. А с другими может словить сверхмотивацию. Было уже такое
spartach n1
spartach n1
   7 / 965
вчера в 09:33
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   317 / 965
вчера в 09:33
Нужно только порадоваться за Локо. С почином и так держать
NYJ
NYJ
   82 / 965
вчера в 09:21
Победа очень радостная, но дальше ещё сложнее, поэтому не расслабляться
NYJ
NYJ ответил GKN
   82 / 965
вчера в 09:20
Больше не ставь, все просим
DXTK
DXTK
   183 / 965
вчера в 08:35
    nubom
    nubom ответил СаняШумок
       259 / 965
    вчера в 08:28
    Ну вот что за глупости. Одинаково почти сыграли. И гол каждый сам себе привез. Лион такой подарок, как Градецки просто не сделал.
    Меня несколько смущает фраза "...Одинаково почти сыграли".
    "Сапсан" и "Пазик" тоже почти одинаково ездят.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответил СаняШумок
       371 / 965
    вчера в 08:16
    Результат очень хороший. Только вот беда...Дома байер может настроится против Юве или Атлетико и даже выиграть. в этом плане у локо шансов меньше. Но в любом случае,думаю решающей будет игра 5ого тура против байера дома и там надо победить во чтобы то не стало. и привет плейоф ЛЕ. а так как сегодня Юве и Атлетико потеряли очки,то любая сенсация в дополнении к домашней победе над Байером может даже подарить выход в плейофф ЛЧ.
    Он может сколько угодно настраиваться...у него нет не единого шанса с такой обороной.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       371 / 965
    вчера в 08:15
    Локо с ПОБЕДОЙ!!!! Байер...ахахаха.....Градецки.....да это их проблемы.....им ещё повезло, что Миранчуков на поле не было!!! Ещё раз с ПОБЕДОЙ!!!
    СаняШумок
    СаняШумок ответил nubom
       398 / 965
    вчера в 08:09
    Ну вот что за глупости. Одинаково почти сыграли. И гол каждый сам себе привез. Лион такой подарок, как Градецки просто не сделал.
    nubom
    nubom
       259 / 965
    вчера в 07:42
    У прагматика Семака прессинг - это защита от французов. У романтика Палыча - это нападение на немцев...
    Andryha84
    Andryha84
       756 / 965
    вчера в 07:28
    Браво Локомотив! Порадовали очень.
    GKN
    GKN
       635 / 965
    вчера в 05:52
    Они выиграли потому что я на них не поставил :(
    112910415
    112910415
       67 / 965
    вчера в 05:24
    очень правильно сыграли !
    СаняШумок
    СаняШумок
       398 / 965
    вчера в 01:42
    Результат очень хороший. Только вот беда...Дома байер может настроится против Юве или Атлетико и даже выиграть. в этом плане у локо шансов меньше. Но в любом случае,думаю решающей будет игра 5ого тура против байера дома и там надо победить во чтобы то не стало. и привет плейоф ЛЕ. а так как сегодня Юве и Атлетико потеряли очки,то любая сенсация в дополнении к домашней победе над Байером может даже подарить выход в плейофф ЛЧ.
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