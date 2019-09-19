Семнадцать лет спустя! «Локомотив» круто стартовал в ЛЧ

вчера, 00:38

Получился насыщенный борьбой и событиями матч, и «Соккер.ру» предлагает поздравить Семина с выездной победой, которую так долго ждали.

Аналитики Семина заслужили премию. Главный тренер получил правильную информацию о «Байере», что позволило штабу поставить именно тот футбол, который соперник так не любит. Мяч хозяева получили, но за первый тайм единственный крутой удар по воротам Гильерме нанес свой же немец – Хеведес срезал мяч, который шел в руки голкиперу.

Жаль, что не продержались после того, как прессинг и желание прочитать игру соперника сработали в первый раз – когда Бэйли позволил резкому отбору превратиться в голевую комбинацию. Смолов показал судье, что из офсайда мяч не трогает, а Крыховяк доказал уровень. Гжегож – футболист невероятно высокого класса, ведь разобрался на передовой, как центральный форвард.

А матч провел на «плавающей позиции». Семин поставил Мурило в опорную зону, развязав ноги поляку и его верному напарнику – Баринову. И хотя Петер Бош ответил в стиле «пуганый встретил пуганного», ведь использовал в центре Баумгартлингера, который не справился вместе с Арангисом с контратаками «Боруссии» Д, «Байер» не смог обменять контроль мяча в 78 % до перерыва в заметный перевес по игре.

Более того, ошибка вратаря Градецки – неудачно отправил мяч вперед, хотя время для приема и нормального выноса имел, привела к еще одному доказательству, что сейчас главными в «Локомотиве», если нет братьев Миранчуков, являются Крыховяк и Баринов. Дмитрий, который в дебюте встречи получил ушиб – Семин переживал по поводу и сразу уточнил состояние хавбека, прочитал эпизод и в падении перехватил мяч, сразу точно пробив по воротам.

Такой живой «Локомотив», забивший трижды за тайм – и себе, и сопернику, мало что «Байеру» позволил создать. Команда Семина сыграла здорово, и хотя немцы вспомнят опасный момент Амири, в итоге появился повод похвалить Гильерме – бразилец среагировал на отраженный мяч быстрее, чем прибежал Хаверц.

Цифровое измерение матча

- почти 17 полных лет, с октября 2002 и успеха против «Галатасарая», у «Локомотива» не было выездных побед в Лиге чемпионов. Не то чтобы часто в турнире участвовали после этого, но показательная статистика – много матчей проиграли. Сегодня сломали стереотипное поведение в гостях – жертвы;

- 1 гол у Гжегожа Крыховяка в Лиге чемпионов в карьере. Поляк забивал за «Севилью» в ЛЕ дважды, но в главном еврокубке доселе имел только голевые передачи. Потому и праздновал так бурно – дебютный гол у человека, не зря остался в «Локомотиве»;

- на 1 точный удар больше собрал «Байер», получив целых 78 % владения мячом в домашней игре. «Локомотив» четырежды попал по воротам Градецки, немцы по воротам Гильерме – пять раз, причем дважды это сделали футболисты, вышедшие на замену. Изначальный план на игру не сработал;

- 7:21 – «Локомотив» разгромил немцев по перехватам. Даже если сделать поправку на владение, то достаточно посмотреть на карту перехватов, чтобы понять – очень часто хавбеки «Локомотива» читали чужую игру. Причиной двух голов стали перехваты, а Рыбусу, Мурило, Чорлуке и Смолову – лидерам по перехватам, отдельная благодарность. Отработали на славу;

- из 34 выносов от ворот у «Локомотива» сразу 12 сделал один человек. Опытный Ведран Чорлука сегодня сыграл бесподобно, хотя у Семина многих можно похвалить. Во-первых, никто не выпал из игры, во-вторых, выдержали темп первого тайма, что было критически важно. В концовке остановились, но ведь не упустили победу.

Герой поединка. Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Выберем поляка, поскольку многим – и мне тоже, его работа показалась высококлассной, ведь таковой и являлась. И обыгрывал – трижды, и боролся наверху, и четыре раза пробил по воротам, и в борьбу вступал, хотя работал высоко, Мурило разгрузил в плане разрушения. Также можно отметить Чорлуку за безупречную роботу в обороне. Мариу – за элегантные решения с мячом, а Смолова – за полную самоотдачу. Вся команда сыграла отлично, поскольку правильно двигались и верили в победу.

«Локомотив» сделал заявку на плей-офф ЛЕ ?

Выездная победа против главного конкурента в борьбе за третье место – прекрасный результат. Конечно, впереди еще достаточно матчей, чтобы огорчить фанатов после бодрого старта, но что важно – сегодня сломали «Байер» морально, и бонус – временное лидерство в группе.

Немцы вышли на поле с чувством превосходства, ведь не сомневались, что будут с мячом. Казалось, и первым номером играют, и прессингуют нормально, и потенциал есть. А потом выяснилось, что метод ряда победителей «Байера» – отдать мяч, перекрывать зоны и контратаковать, может сработать не только у них.

Сейчас не худшая пора года, чтобы у поляка получалось победить немцев, и к превосходному Крыховяку можно добавить солдат Семина других кровей. А отдельно сегодня нужно отметить самого наставника. Юрий Павлович мало того, что понял о «Байере» все необходимое, так еще и грамотно выбрал тактику, нигде не ошибся.

Раз не было атакующих братьев – с Миранчуками на поле «Байер» мог проиграть крупнее, то решили использовать сильные стороны перевеса количеством в опорной зоне, где неуютно было всем чужакам. Играя в три центральных хавбека, тренер не только нашел для Мурило позицию, где от бразильца меньше всего вреда – опорник по игре один в один, но и помог Баринову с Крыховяком чаще быть в зонах созидания.

Если вычесть последние минуты, когда просто остановились физически, поскольку без замен выдохлись – Семин явно боялся сломать «химию», которая зародилась между игроками в первом тайме, то «Локомотив» провел образцовый поединок в Лиге чемпионов на выезде против соперника, который представляет серьезную лигу. Бош снова проиграл клубу из РПЛ – после «Ростова» и «Краснодара», но это его проблемы.

Пусть «Байер» контролировал мяч, но «Локомотив» управлял пространством. А еще соперником, собой и ходом игры. И если кто-то скажет, что гол Баринова – подарок, то как назвать мяч Хеведеса? Приятно, что со стороны «Байера» не было никакой недооценки соперника, просто показали, на что сейчас способны, но при этом по делу проиграли «Локомотиву», который без двух ключевых игроков основы сделал первый важный шаг в еврокубковую весну. Так держать!