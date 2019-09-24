16 вызовов элите. Кто из клубов РПЛ сразу простится с Кубком России?

вчера, 21:30

Ошибки наверняка будут, ведь каждый год в 1/16 финала теряем команды из Премьер-Лиги — когда-то больше, когда-то меньше. «Соккер.ру» делает ставки на выживание в кубке.

12-6-5-4-10-5-3-5-10-2 — знаете, что это? Нет, не номер карточки, где деньги лежат, и не пароль от аккаунта хедадмина «Соккера». Это последовательность, демонстрирующая количество клубов РПЛ , которые прекращали борьбу в Кубке России после 1/16 финала за последние 10 лет. Обратите внимание, что в трех сезонах из десяти команды из низших дивизионов были успешнее всем скопом, один раз в 1/8 финала вышли только 4 представителя элиты.

А всего за 10 лет клубы РПЛ проиграли в 1/16 финала 62 раза, побеждали, конечно, чаще — 98 успехов, но все-таки соотношение неоднозначное — 39% на 61% в пользу «элитных». Причина неудач команд из Премьер-Лиги часто кроется в неуважении к первой стадии Кубка России: играют вторыми составами, вальяжно, беспечно, потому и влетают мотивированным соперникам, для которых прием дорогих гостей на родной территории — событие неординарное. Особенно если приезжает большая команда.

Нужно сказать, в прошлом сезоне представители РПЛ были в лучшей форме и настроении за много-много лет. Проиграли только «Уфа» и ЦСКА , нарвавшиеся на отчаянное сопротивление «Нижнего Новгорода» и «Тюмени», но даже эти поражения случились в сериях пенальти, то есть ни о какой недооценке речи не шло. Интересно, в этом году клубы с верхнего этажа отечественного футбола выступят столь же ответственно? Или спустят рукава до привычного состояния? Наверняка узнаем завтра, когда состоятся все матчи, а пока подумаем-погадаем.

1/16 финала Кубка России. Кто кого?

12.00 « СКА -Хабаровск» - «Ахмат»

Котировки: 3.03 — 3.06 — 2.42

«Ахмат» не побеждал с начала августа, а « СКА -Хабаровск» - крепкий коллектив ФНЛ , армейцы занимают четвертое место в первом дивизионе и ведут борьбу за повышение в классе. Ко всему прочему, проблемному «Ахмату» предстоит играть после изматывающего перелета и смены часовых поясов.

Вероятность вылета клуба РПЛ : очень высокая.

12.00 «Луч» - «Динамо»

Котировки: 5.33 — 3.29 — 1.73

«Динамо» тоже лететь на Дальний Восток, и это серьезный фактор. «Динамо» тоже получает от судьбы удар за ударом в РПЛ , но Дмитрий Хохлов продолжает держаться на своем посту на доверии руководства, хотя тень Бердыева уже нависла над молодым специалистом. При этом у «Динамо» есть страсть, есть напор, и этих качеств вкупе с классом игроков должно хватить в матче против середняка ФНЛ . Футболисты должны сыграть за своего тренера, иначе долгий путь домой покажется мукой.

Вероятность вылета клуба РПЛ : средняя.

15.00 «Томь» - «Тамбов»

Котировки: 2.37 — 3.05 — 3.12

Даже букмекеры считают «Томь» фаворитом этой пары. За сибиряков фактор собственного поля и желание вернуть расположение болельщиков, которые разочарованы спадом, постигшим команду в последний месяц. «Тамбову» кубок не нужен, будет только отвлекать от главной цели на сезон — сохранения прописки в РПЛ . Удастся выиграть вторым составом и малой кровью — ок, но и в противном случае «волки» останутся сыты.

Вероятность вылета клуба РПЛ : очень высокая.

15.30 «Енисей» - «Зенит»

Котировки: 9.50 — 5.51 — 1.32

«Зенит» и «Енисей» в российской футбольной иерархии разделяет пропасть в 35 мест: «сине-бело-голубые» первые в РПЛ , а красноярцы — последние в ФНЛ . К тому же даже резервный состав «Зенита» сильнее самого сильного сочетания «Енисея». Чемпионы России должны без проблем выходить в 1/8-ю.

Вероятность вылета клуба РПЛ : очень низкая.

18.00 «Чайка» - «Уфа»

Котировки: 3.87 — 3.17 — 2.02

Чайки — наглые птицы, могут и заклевать, и по-другому напакостить, но отталкиваемся от того, что у «Уфы» такой же кубковый характер, как и у ее главного тренера. Вадим Евсеев — амбициозный тренер, и он должен понимать, что Кубок России — одна из возможностей заявить о себе, тем более есть положительный пример его друга Парфенова, который и трофей брал, и в финале играл.

Вероятность вылета клуба РПЛ : низкая.

18.00 «Алания» - ЦСКА

Котировки: 5.15 — 4.23 — 1.63

Не стал бы ставить квартиру на проход ЦСКА в следующий раунд. Во-первых, учитывая ограниченность кадровых резервов, Виктор Ганчаренко наверняка устроит серьезную ротацию состава. Во-вторых, со стороны «Алании» точно будет сверхэмоциональный матч. В-третьих, ЦСКА три года подряд вылетал на этой стадии, предыдущие обидчики: «Енисей», «Авангард» и «Тюмень».

Вероятность вылета клуба РПЛ : средняя.

18.30 КАМАЗ - «Спартак»

Котировки: 7.77 — 5.19 — 1.38

У «Спартака» соперник даже не из ФНЛ , КАМАЗ — лидер зоны «Урал-Приволжье» второго дивизиона, но и «красно-белые» едут в Набережные Челны с серией из четырех поражений подряд. С одной стороны, за счет класса исполнителей «Спартак» должен обыгрывать КАМАЗ даже без тренера, над чьей головой уже поднята гильотина, с другой - «Спартак» во всех последних матчах тотально плох, что любая худо-бедно организованная команда может выбить почву из-под ног москвичей. Непредсказуемо. Может быть уверенная победа «Спартака», а может быть очередное фиаско.

Вероятность вылета клуба РПЛ : средняя.

18.30 «Шинник» - «Сочи»

Котировки: 3.06 — 3.04 — 2.41

«Сочи» - это такой футбольный нувориш, который должен использовать любой шанс заявить о себе. Кубок России — отличная возможность для команды Точилина, набирающей силу и уверенность в себе. А состав у «Сочи» весьма внушительный. При всем уважении к «Шиннику», думаю, «курортники» в Ярославе продолжат свою победную серию и постоят за честь РПЛ .

Вероятность вылета клуба РПЛ : низкая.

18.30 «Мордовия» - «Ростов»

Котировки: 6.60 — 4.07 — 1.49

А вот здесь двояко. С одной стороны, знаем об амбициях и характере Валерия Карпина, который ни за что не откажется от борьбы за трофей. В прошлом розыгрыше «Ростов» играл в полуфинале, почему бы не предпринять еще одну попытку? В то же время, у «желто-синих» узкая обойма основных игроков, нет глубины состава, поэтому в случае ротации сразу проседает командное мастерство. И все-таки предположим, что второй подряд матч в Саранске «Ростов» не проиграет, тем более у «Мордовии» своих проблем хватает.

Вероятность вылета клуба РПЛ : низкая.

19.00 «Факел» - «Арсенал»

Котировки: 4.59 — 3.33 — 1.81

Один из аутсайдеров ФНЛ против команды, попробовавшей на вкус еврокубки. Кажется, исход очевиден. В тульском клубе здоровая атмосфера, а Черевченко однажды уже выигрывал Кубок России в качестве тренера, вполне возможно, в «Арсенале» держат в уме возможность победы в этом турнире, поэтому против «Факела» «оружейники» должны сыграть согласно своему статусу фаворита.

Вероятность вылета клуба РПЛ : низкая.

19.00 «Черноморец» - «Урал»

Котировки: 7.46 — 4.00 — 1.46

В прошлом году в Новороссийск приезжал «Спартак», а теперь команда, возможно, со следующим главным тренером «Спартака» у руля. Парфенов — кубковый тренер, в двух предыдущих розыгрышах он добирался до финала, «Черноморец» из второго дивизиона не должен стать препятствием для «Урала», который сам по себе дважды доходил до финалов кубка за последние годы, только не побеждал там, в отличие от своего тренера.

Вероятность вылета клуба РПЛ : очень низкая.

19.00 «Химки» - «Рубин»

Котировки: 2.72 — 3.20 — 2.57

У «Рубина» серия из четырех поражений подряд, а накануне кубкового старта казанцы получили нокаут в Санкт-Петербурге. Успели они оправиться от этого удара или нет — большой вопрос. При этом в соперниках одна из лучших команд ФНЛ с понятной игрой и точно въедливым анализом противником. В этой паре РПЛ может потерять бойца.

Вероятность вылета клуба РПЛ : высокая.

19.00 «Чертаново» - «Оренбург»

Котировки: 3.11 — 3.10 — 2.34

«Чертаново» - проект, нацеленный на воспитание, развитие и продажу футболистов. Для этой команды любая встреча с представителем РПЛ — витрина, поэтому настрой будет очень серьезным. Не уверен, что «Оренбург» ответит тем же, ведь у команды Владимир Федотова после тяжелого старта много нерешенных проблем в чемпионате.

Вероятность вылета клуба РПЛ : высокая.

19.00 «Нижний Новгород» - «Краснодар»

Котировки: 5.22 — 3.94 — 1.67

«Краснодар» едет в Нижний Новгород после двух пощечин — от «Базеля» и ЦСКА , в случае еще одного поражения команда может потерять ориентиры, так что «быки» должны отнестись с кубковой игре с максимальной серьезностью. Да и в матчах против соперников, уступающих в классе, «Краснодар» обычно демонстрирует свое превосходство за счет выстроенной позиционной атаки.

Вероятность вылета клуба РПЛ : низкая.

19.30 «Торпедо» - «Крылья Советов»

Котировки: 2.32 — 3.09 — 3.17

Еще один матч, в котором букмекеры называют фаворитом команду из «трясины». «Торпедо» - лидер ФНЛ , команда постоянно побеждает, в то время как «Крылышки» набрали 5 очков в последних девяти матчах. Допускаю, что даже без «поддавков» со стороны волжан нынешнее «Торпедо» тренера Игнашевича сильнее.

Вероятность вылета клуба РПЛ : очень высокая.

21.30 «Балтика» - «Локомотив»

Котировки: 5.20 — 3.79 — 1.70

У «Локомотива» был тяжелый отрезок, и в матчах против «Байера» и «Оренбурга» железнодорожники добыли победы, а вот в Калининграде вероятен спад, тем более Семину придется делать ротацию. Кстати, «Балтика» и «Локо» встречались в 1/16 финала и в прошлом году, и тогда команда Юрия Семина вырвала победу только в овертайме — 3:2.

Вероятность вылета клуба РПЛ : средняя.