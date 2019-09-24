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Евсеев высказался о возможном варианте возглавить московский «Спартак»

сегодня, 10:49

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возможный вариант возглавить московский «Спартак».

Не собираюсь говорить в таком контексте. Потому что это все вымысел. Живу сегодняшним днем, а не будущим. Если бы да кабы — это не мой подход. На сегодня работаю в «Уфе» и очень рад, что нахожусь на своем месте. А что произойдет завтра — никто не знает. Есть ли мечта возглавить «Спартак» или «Локомотив»? У меня мечта в жизни была одна — играть в «Спартаке». Я ее осуществил, когда попал туда в 1993 году. А больше у меня никакой мечты не было. Была и есть работа. Стараюсь сам добиваться того, чего уже добился, и чего буду добиваться дальше.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун пока не планирует увольнять Олега Кононова.

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Все комментарии
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   85 / 989
сегодня в 11:20
Живет сегодняшним днем, пока бабло не предложили.
FROLL 001
FROLL 001
   6 / 989
сегодня в 11:18
Физрук в тренеках заменит физрукав пиджаке. Гыгыгы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   58 / 989
сегодня в 11:09
Евсеев хороший 👨 Человек. 😊.....
Zak11
Zak11
   742 / 989
сегодня в 11:09
Тогда все мечтали играть в Спартаке. Каждый футболист. Сейчас мечтателей нет. Как нет и топ-клубов у нас. Печально.
Багров-брат
Багров-брат
   516 / 989
сегодня в 11:09
Вадик там всем *** навешает...))) Может и будет толк...)))
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Наталья Волчок
   69 / 989
сегодня в 11:06
Коо только не ,,сватают,,в Спартак...он без года неделя,как тренер,а уже в Спартак.Вот пусть Уфу выведет хотя бы в шестёрку,потом будет повод говорить о Евсееве,как о состоявшемся тренере.
Если он Уфу выведет в шестерку, будет считаться, что Спартак он перерос. Автоматом.
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   631 / 989
сегодня в 11:03
Коо только не ,,сватают,,в Спартак...он без года неделя,как тренер,а уже в Спартак.Вот пусть Уфу выведет хотя бы в шестёрку,потом будет повод говорить о Евсееве,как о состоявшемся тренере.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   237 / 989
сегодня в 11:02
Если все же снимут Кононова,то отпустите гордыню и верните Карреру,ошибаются все,мы же люди .
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   237 / 989
сегодня в 11:00
Не повезло Кононову,вагонами подсиживают его.)
drug01
drug01
   176 / 989
сегодня в 10:59
Всех тащат в Спартак? Зачем эти рассуждения??
LOpp
LOpp
   12 / 989
сегодня в 10:56
Работай в Уфе, там все получается.
Aniva
Aniva
   105 / 989
сегодня в 10:56
Хочет низко пасть.
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 989
сегодня в 10:55
В Лудогорце установили апостомент с перчаткой показывающей пять.
Снизу надпись "25 минут на все про все"
Binger
Binger
   28 / 989
сегодня в 10:51
Отправит свиней в пердив в две секунды.
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