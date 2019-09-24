Евсеев высказался о возможном варианте возглавить московский «Спартак»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал возможный вариант возглавить московский «Спартак».
Не собираюсь говорить в таком контексте. Потому что это все вымысел. Живу сегодняшним днем, а не будущим. Если бы да кабы — это не мой подход. На сегодня работаю в «Уфе» и очень рад, что нахожусь на своем месте. А что произойдет завтра — никто не знает. Есть ли мечта возглавить «Спартак» или «Локомотив»? У меня мечта в жизни была одна — играть в «Спартаке». Я ее осуществил, когда попал туда в 1993 году. А больше у меня никакой мечты не было. Была и есть работа. Стараюсь сам добиваться того, чего уже добился, и чего буду добиваться дальше.
Ранее сообщалось, что Леонид Федун пока не планирует увольнять Олега Кононова.
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Снизу надпись "25 минут на все про все"