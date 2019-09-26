А Квинси-то по-прежнему хорош

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«Соккер.ру» рассказывает, как бывший лидер «Спартака» становится важным игроком «Аякса»

В среду «Аякс» сыграл перенесенный матч с «Фортуной». Как ожидалось, чемпион выиграл. Крупный счёт, а чемпион победил 5:0, тоже был предсказуем. А вот то, что три мяча из пяти в ворота Алексея Кошелева положил Квинси Промес, в какой-то степени сюрприз. За четыре с небольшим года, проведенных в «Спартаке», наш хороший знакомый лишь раз сотворил хет-трик. В ворота «Анжи» позапрошлой весной.

Свои мячи Промес забил после перерыва. Замкнул прострел Тадича, потом подправил в цель мяч, летевший в направлении ворот. Потом добил в сетку мяч, выпущенный из рук вратарём Алексеем Кошелевым. Голкипер сборной Молдавии выступил и соавтором второго гола бывшего спартаковца, сотворив нечто невообразимое на выходе. Но во всех трёх голевых эпизодах Промес показал, что он всё также быстро бегает и не менее быстро думает.

«Фортуна» ещё тот силач. Примерно, как «Анжи» последних лет. У них и форма похожая. Но превосходство команд Промеса над оппонентами не умаляют заслуг самого Квинси. Тем более, что Промес умеет забивать не только слабакам. В недавнем матче с ПСВ он тоже отличился. Да и вообще был одним из лучших.

Вспомните, как ещё недавно многие из нас горевали о судьбе бывшего спартаковца Квинси Промес. Ушёл голландец в «Севилью» и потерялся. Вернулся в родной «Аякс» и не нашёл себя. Звучали и наспех сделанные выводы – «если лучший легионер Российской премьер-лиги сидит на лавочке, то что говорить об остальных. Испортил голландцы российский футбол».

Были не только злые критики, но и сердобольные. «Возвращайся, Квинси к нам. Здесь тебя будут ценить и любить, а не мариновать в запасе». Возможно, в какой-то момент Промес и сам подумал, что запоздал он с возвращением. Но тренер Эрик тен Хаг сказал – «сиди и пока никуда не дёргайся. Сезон длинный, он только начался». Вот Промес и переждал смутные недели.

Оживил бывшего спартаковца вызов в сборную Голландии. Рональд Куман по-прежнему доверяет Промесу, несмотря на все злоключения. Квинси отыграл все 90 минут в матче со сборной Германии, где был одним из лучших. Тен Хаг понял, что время Промеса пришло. После перерыва в чемпионате Квинси неизменно выходил в стартовом составе. «Херенвену» не забил, но смотрелся прилично. Потом был очень сильный матч в Эйдховене, даром что Квинси пожалел ПСВ пробив мимо с шести метров. И, наконец, игра с «Фортуной», ставшая бенефисом бывшего спартаковца.

И вот на счету Квинси уже пять мячей. Лучший результат в команде. Столько же у Душана Тадича, но серб забил два мяча с пенальти. И больше, чем у Хакима Зиеша, Клааса-Яна Хунтелааара. Оказалось, что Промес вполне совместим на поле с Зиешем и Давадом Нересем, не говоря уже о Тадиче. А чего бы ему с Тадичем быть несовместимым, если они в юности славно «зажигали» в «Твенте».

Сам Квинси сделал то, что у него не получилось в Испании, перешагнул важный психологический барьер. Почувствовал себя нужным. Такого игрока, как Промес, с радостью принял был любой клуб Эредивизие. Но Квинси было важно заиграть именно в «Аяксе», когда-то забраковавшем своего воспитанника.

Амстердамская публика, настороженно относившаяся к блудному сыну «Аякса», тоже оценила 27-летнего полузащитника. И если после матча с ПСВ болельщики не только хвалили Квинси, но и корили за расточительность, то после трёх голов в ворота «Фортуны» одиннадцатого номера продолжали овацией. Квинси ещё послужит родному клубу. И ещё простынет на похоронах своих недоброжелателей. В переносном смысле, разумеется.

ПСВ тоже выиграл отложенный матч. Но не так крупно, - 3:1. Всё же «Гронинген» – не «Фортуна». А Серджио Падт - не Кошелев, при всём уважении к Алексею. Дониэлл Мален, примеривший на себя роль лидера брабантцев, на этот раз был не столь активен. Был заменён на 59 минуте. Не особо проявил себя и пришедший в ПСВ как раз из «Гронингена» Рицу Доан. Зато Пабло Росарио наконец-то смог забить свой первый мяч в Эредивизие. Кстати, рассказы о Малене и Росарио, воспитанниках «Аякса», нашедших применение своим силам в Эйндховене, в одном из ближайших материалов блога «Новая Голландия».