«Зенит» передавил «Бенфику»

сегодня, 00:30

«Зенит» уверенно отыграл в Лиге чемпионов с «Бенфикой» и добыл ценную победу. «Соккер.ру» - о качественном матче петербуржцев на своем поле.

Встреча получилась не такой ровной и простой, как может показаться, если исходить сугубо из счета. Например, уже на стартовых минутах стало понятно, что соперники попытаются припугнуть друг друга агрессией и напором. Отсюда боевитое начало и опасные моменты, которые создали те и другие, но не смогли реализовать.

Примерно к середине тайма ситуация начала устаканиваться, успокаиваться. Команды перешли на поочередный контроль мяча с высоким прессингом. Именно последний компонент позволил «Зениту» в ситуации, когда матч колебался как равный, склонить чашу весов в свою сторону. Мощный наскок Магомеда Оздоева на защитника – и Артем Дзюба разбирается с глазу на глаз с вратарем. Делает это, кстати, очень хладнокровно, на классе.

Этот эпизод показателен, поскольку демонстрирует главное преимущество «Зенита» над «Бенфикой», которое сыграло роль в этом поединке. Петербуржцы работали гораздо жестче, строже, увереннее и агрессивнее именно в борьбе. Много спорных и пограничных мячей было выиграно футболистами «Зенита», которые делали «Бенфику» и ее футбол излишне воздушным и рыхлым. Особенно в центре поля.

Чаще всего российские команды в еврокубках приходилось критиковать именно за неплотную и неуверенную игру в опорной зоне, в средней линии. Но «Зенит» именно в этом матче показал, как надо подавлять соперника, опережать его и выцарапывать мячи в единоборствах. Причем отличались все: от опорников, которым это по долгу службы предписано, до Дзюбы, который опускался к центру и там бодался, раскидывая оппонентов.

Это позволяло «Зениту» держать игру под контролем, даже не контролируя мяч. Сторонний наблюдатель и не скажет, что большую часть времени мячом распоряжалась «Бенфика». Нет, создается полное ощущение, что это петербуржцы все контролировали. Именно за счет этой резкой и жесткой игры, борьбы.

Тверже ставить ногу, смелее идти в столкновение, рискованнее отдавать пас – и совсем другой ритм игры. Кстати, после перерыва, когда Бруну Лаже понял, что ситуация не меняется, произошел новый слом. Лиссабонцы выпустили Кайо и Винисиуса, перестроив игру. Но надо отдать должное Сергею Семаку, который отреагировал сменой манеры игры – «Зенит» не утратил надежности и концентрации.

В какой-то степени к переменам подтолкнуло повреждение Игоря Смольникова. Но Семак не стал проводить прямую замену, а сначала выпустил Осорио вместо Смольникова, только потом бросил в бой Вячеслава Караваева вместо Олега Шатова. Примерно к этому моменту наступил наиболее критический отрезок давления перестроившейся «Бенфики».

Лиссабонцы провели серию опасных атак и создали ощущение, что придавливают «Зенит» понемногу. Передергивание игры Семаком позволило не только сбросить эти путы в опасной ситуации при зыбком счете, но и забить второй. А уже при счете 2:0 «Зенит» заиграл снова уверенно и спокойно, устраивая очень острые и интересные контратаки. Одна из них позволила отличиться Сердару Азмуну. Хотя голов могло быть и больше.

Но и это не последний поворот в игре. «Зенит» любит расслабиться излишне, когда создает массу моментов. Ему кажется тогда, что соперник окончательно повержен, теряется концентрация. Поэтому самые последние минуты прошли в нервных отмашках от «Бенфики», и той удалось один мяч отквитать. Неприятно.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (6) – 18 (7)

Примерное равенство по статистике ударов, при этом самым бьющим на поле оказался Себастьян Дриусси, на счету которого шесть попыток. У Азмуна и Дзюбы – четыре и три соответственно. Частота ударов и острота их примерно соответствовали тем колебаниям, которые переживала игра в первом и втором таймах.

Владение мячом (точность передач): 43,1% (79%) – 56,9% (84%)

Вот как раз статистика, которая совсем не отражает ситуации на поле. Кажется, что «Бенфика» вела игру, но она лишь больше контролировала мяч, что не равнозначно контролю игры и остроте. Соответственно, и точность передач выше, но делались они в основном в центре на пару метров – эти «лишние» пасы в статистику. У «Зенита» было больше нацеленности на атаку и вертикальные передачи, что делает чуть ниже процент владения и точность.

Вячеслав Караваев (защитник «Зенита»):

Дебют получился отличным. Главное, что выиграли, три очка набрали. Считаю, свой отрезок сыграл неплохо. Не сказал бы, в концовке была какая-то расслабленность с нашей стороны. Пропустили ненужный гол, отсюда и нервы. К счастью, довели матч до победы.Перед игрой мой выход не оговаривался. Это тактика тренерского штаба. Значит, они грамотно это задумали.

Магомед Оздоев (полузащитник «Зенита»):

У нас был план, который нам тренерский штаб сказал. Подсказал слабые места. Считаю, что выполнили все на сто процентов. Это была очень хорошая игра. Думаю, болельщикам понравилось. Главное, что три очка взяли. Момент с первым голом? Я понял, что нужно использовать такой шанс. Тренерский штаб предупреждал, что их игроки часто идут в дриблинг в центре поля. Мы спокойны были, честно сказать, были уверены, что выиграем. Дома и в любой игре нельзя выходить с другим настроем. Да, «Бенфика» начала чуть-чуть прессинговать. Не знаю, как со стороны казалось, но мы контролировали ход матча.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Много передач с фланга шло у соперника. Мы добавили Осорио — еще одного высокого игрока в центр. В концовке матча игра больше складывалась так, что «Бенфика» быстро доставляла мяч вперед. Так что замена была нужна. «Бенфика» перестроилась, стала играть на высоких нападающих.

«Зенит» провел породистый грамотный матчи добился закономерного результата. Победа «Лиона» над «Лейпцигом» в Германии больше запутала ситуацию в группе G, где теперь «Зенит» и «Лион» лидируют, но у «Лейпцига» всего на очко меньше, а впереди у «Зенита» как раз с ним спаренные матчи. Будет интересно.