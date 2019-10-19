Трубка мира или дымок Везувия

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«Соккер.ру» о непростой ситуации в «Наполи» с участием главного тренера Карло Анчелотти.

Лоренцо Инсинье, капитан и многолетний лидер «Наполи», пропустил несколько матчей. И не из-за травмы. Выяснилось, что у Лоренцо конфликт с главным тренером неаполитанцев Карло Анчелотти. Или непростые отношения, как сказал сам нападающий.

Инсинье не играл с «Брешией», потом пропустил встречу Лиги чемпионов с «Генком». В игре с «Торино» Лоренцо вышел в стартовом составе, но в середине второго тайма был заменён. Никаких травм у Лоренцо не было. Стало быть...

Они и не скрывали. Карло Анчелотти сказал, что у Инсинье очень сложный характер. Капитан тоже признал, что с тренером у него «непростые отношения». Видимо, такие непростые, что Лоренцо чуть не ушёл прошлым летом (всё тайное становится явным), да и сейчас вопрос может стать «или он, или я». В дело подключился агент футболиста Мино Райола.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис тоже рассказал, что у Инсинье характер не самый приятный. И Анчелотти не первый, с кем он спорит. Наш сайт цитировал неаполитанского босса не так давно.

Инсинье - отличный футболист, но он должен сохранять спокойствие. У него всегда было чувство дискомфорта в Неаполе. Я понимаю его, защищаю его, он мне нравится. Я хочу ему сказать, что ему следует стать более спокойным человеком. Но это его проблема, ни Райола, ни Анчелотти не могут решить ее за него. Футболисты всегда могут быть в хорошей или в плохой форме. Если игрок менее подходит, чем другой, по мнению тренера, то он будет использовать более подходящего. Инсинье не может язвить в сторону Анчелотти из-за этого.

С Анчелотти тоже не всё так однозначно. Помните, из-за чего Карло ушёл из «Баварии»? Сначала поругался с Франком Рибери, потом с Робертом Левандовски, Томасом Мюллером. В итоге между тренером и ведущими игроками возникла полоса отчуждения. Руководство «Баварии» предпочло выплатить итальянскому тренеру неустойку и отозвать с пенсии Юппа Хайнкеса. А если вспомнить предыдущие места работы Анчелотти, то у Карло возникали трения и там. Особенно в «Реале», где он побил горшки с Флорентино Пересом. Хотя до прихода в «Реал» Карло считался милейшим, тишайшим и спокойнейшим человеком, способным скорее мирить, нежели спорить и ругаться.

Не секрет, что в «Наполи» тоже не все довольны работой именитого тренера. Нет, квалификация Анчелотти сомнений не вызывает. Мало кому удавалось покорить чемпионаты четырёх стран «большой пятёрки». Выиграть первенство Испании не удалось, однако победа в Лиге чемпионов восполнит этот пробел. Не первая, между прочим, Лига чемпионов, покорённая Карло. Были ещё четыре с «Миланом». Две в качестве игрока, две в качестве тренера. Но при всех плюсах Анчелотти, есть у него один недостаток, подмеченный ещё в Мюнхене. Дело в том, что он не сильно утруждает себя текущей работой. Приходит в команду, где всё отлажено до него, и просто не мешает процессу. Маурицио Сарри оставил после себя хорошее наследство, всё отстроено и настроено. Зачем же что-то улучшать, если всё и так хорошо работает?! Даже без Жоржиньо и Марека Гамшика. Своё второе место в сезоне 2018/19 неаполитанцы взяли без проблем. На большее они и не претендовали. И в Европе такая же картина. Неудача в групповом этапе Лиги чемпионов, капитуляция перед «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы.

Помните охотника из «Обыкновенного чуда»? Который в молодости застрелил 99 медведей и с тех пор живёт воспоминаниями. Тот же случай. Баварцы потом жаловались, что итальянский наставник без особого рвения относился к тренировочному процессу. С Анчелотти можно пожинать нивы, засеянные предшественниками. А двигаться дальше, развиваться надо с кем-то другим. Вот и сделали выводы. Не исключено, что в Неаполе это поняли или скоро поймут. Ведь разговоры об отставке Анчелотти по окончанию сезона появились ещё до ссоры с Инсинье.

Неизвестно, какое бы развитие получил бы конфликт. Но Лоренцо первым сделал шаг к примирению. Несколько дней назад он инициировал разговор с тренером. Встретились, обсудили что-то. Остались довольными. Хотя бы внешне. Послушаем футболиста.

Наши с Анчелотти отношения довольно странные. У нас порой случаются небольшие конфликты. Характеры у нас такие. Карло - выдающийся тренер. Может быть, я что-то выиграю под его руководством. Бывало, я опаздывал на тренировки или психовал. Иногда грубо отвечал на его замечания. Но эти инциденты заканчивались на месте, столь же быстро, как и начинались. Да и я могу и пошутить с ним. Карло никогда не заставлял играть меня на «чужой» позиции.

Прямо идиллия. Топор войны зарыт. Трубка мира выкурена. А оставшийся дымок - скоро развеется. Если это не дым Везувия. Не того, что расположился недалеко от Неаполя. Внутри команды может проснуться вулкан, способный устроить «Наполи» если не «последний день Помпеи», то что-то нехорошее. Лоренцо Инсинье, возможно, ещё тот фрукт. Но он неаполитанец и человек фанатично преданный своему клубу. Было бы иначе, давно бы играл где-то ещё. Но пока этот миниатюрный нападающий ежегодно посылает подальше всех, кто предлагает ему выгодные контракты на стороне. Репутацию нужно поддерживать. Лоренцо понимает, что конфликт станет бомбой. которая взорвёт его команду изнутри, испортит ей сезон. А это не нужно никому. Ни болельщикам, ни клубу, ни ему самому. Проще доиграть этот сезон, а там видно будет. Вот и дал Инсинье задний ход. До поры, до времени. С Рибери Анчелотти тоже обнимался после ссоры, причём публично. Результат вы знаете.

Что-то подсказывает, что это не конец истории, а всего лишь пауза. И летом, наверное, в Неаполе появится новый тренер. Который начнёт свою работу с выстраивания отношений с маленьким, но весьма влиятельным капитаном команды.