7 причин, почему Азмуна нужно продавать

сегодня, 15:30

«Соккер.ру» настаивает, что до лета Сердара нужно оставлять, но вот дальше срочно нужно организовывать дорогой трансфер.

Нападающему не хватает кнута

Дело не только в тренере, но и в нем тоже. Не совсем злой Семак, хотя у него много детей, в силу профессии часто проводит время вне дома, и вряд ли Сергей Богданович в статусе педагога-диктатора в собственной семье. И в футбольном смысле Бердыев из него так себе, если говорим о строгости и умении приказывать. Азмун и у Курбана Бекиевича не всегда включал интерес к футболу на максимум, но если окажется в топ-5 – придется пахать так, как в РПЛ не нужно. Чтобы лично Сердар развивался, его пора вытащить из теплой ванны игры за «Зенит», у которого все в порядке. Не говоря о том, что полезно отпускать легионеров на повышение в топ-5 – чтобы у новичков была мотивация зажечь и уехать. Иногда расставания всем выгодны в футболе. Продажа Паредеса открыла путь к зимним трансферам и титулу.

Азмун – готовый лот на продажу

У «Зенита», если присмотреться, достаточно ребят, которых можно представить в западных клубах. Дзюбой точно интересовались, да и возраст не всех отпугнул. Барриос постоянно под прицелом, просто весну и лето провел ярко, а после Кубка Америки взял паузу и ушел в тень, сохранив полезность. Дриусси и Сантос – футболисты уровня Серии А и Бундеслиги, в этих лигах есть более слабые ребята с левого фланга атаки и обороны соответственно. Но только Азмун в списке достаточно разрекламирован, и при этом не имеет минуса Дзюбы – на семь лет моложе, чтобы считаться готовым трансферным лотом. Сердара пока оценивают в 17-20 миллионов, но тут многое зависит от формы к концу сезона. Можно поторговаться.

Важно компенсировать траты

Чеферин делает все, чтобы спустить на тормозах идею Платини с финансовым «фэйр-плей». В кавычках нужно писать, потому что борьба за равные права в футболе благополучно провалилась. Но пока УЕФА докапывается до средних клубов – те находят пути выхода из ситуации. Не сказать, что у «Зенита» изящные методы, 50 000 рублей за Сутормина смотрятся позорно, могли бы пару миллионов нарисовать, как приличные конкуренты. Но продажа Азмуна за крупные деньги – от 25 млн евро и выше, будет компенсацией на случай ошибки с Малкомом – если дорогущий трансфер себя не оправдает, или на будущее – важно быть в плюсе, чтобы спокойно покупать новичков.

Азмун – зависимый нападающий

Дзюба показал, что к борьбе и игре спиной к чужим воротам может добавить и реализацию, и хороший последний пас. Автоматически стал в один ряд с форвардами, которых обожает Антонио Конте – рослые парни, которые умеют вдали от ворот больше, чем скажешь по виду. К таким и Грациано Пелле относится, и Ромелу Лукаку. А вот Сердара обозвать самостоятельным разноплановым нападающим сложно. Например, у Азмуна есть нацеленность на ворота, что делает его отличным форвардом штрафной. Но даже пять ассистов в РПЛ скорее говорят о зависимости от Дзюбы – три паса пошли именно на Артема, чем о том, что иранец многогранный и работает на опыте, как его коллега. Сердар - это Кокорин, у которого получилось.

«Зенит» без Сердара возможен

Не хотелось бы, чтобы Азмун уходил, но эта позиция эгоистична. Талантов нужно отпускать, пускай РПЛ и потеряла за последние три-четыре года многих звездных игроков, а компенсировать внутренними резервами эти потери нельзя – например, школа «Зенита» давно не выпускает новых Аршавиных и Кержаковых. Значит, Сердар очень важен, хотя и нужна оговорка – в связке с Дзюбой. Азмун может отдохнуть, когда ему хочется, может филонить, как иногда любит, но при этом в команде, которая сильнее всех конкурентов в РПЛ , иранец смотрится круто. Но если его убрать, поменяв на Игнатьева из «Краснодара» - например, с которым Дзюба в теории тоже сыграется, то «Зенит» не обязательно станет намного хуже. Проще говоря, Азмун очень крутой, но на незаменимого не тянет. Тот же Барриос важнее для баланса в игре Семака.

Не радует высокой реализацией

У Сердара есть футбольные минусы. Кстати, отчасти из-за них вообще оказался в «Зените», а не сразу из «Рубина» попал в серьезный клуб из топ-5. И что бросается в глаза именно в этом сезоне – небрежное отношение к реальным моментам. Давайте оперировать фактами. У Азмуна 4 гола в РПЛ , но по качеству моментов мог собирать все 8-9. У него было два шикарных момента против «Ахмата» - из пределов вратарской площади, а еще не попал в ворота с близкого расстояния в игре с «Динамо». Также иранец не реализовал пенальти против «Арсенала» - не важно, какой результат игры был, скауты не смотрят на такие нюансы. Промахи – повод или требовательнее относиться к Азмуну в «Зените», или придумать ему замену, получив большие деньги от продажи. Реализацию срочно нужно подтянуть, Сердар слишком легкомысленно подходит к решающим ударам.

Может мечтать о новом вызове

Говорили, что Азмун давно мечтает поиграть в АПЛ , хотя и в Серии А такого нападающего можно представить. Рибалта знает ходы и выходы в Англии и Италии, ведь работал на «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». И хотя смущает якобы желание выторговать именно 35 млн евро – есть сомнения, что покупатели столько отвалят, пусть форвард и молодой, сама постановка вопроса правильная. «Зениту» для здорового развития нужно отпускать некоторых игроков, вовремя меняя их на таких же сильных и интересных. Уйдут Дриусси, Барриос и Азмун – придут новые. А вот если кому-то кажется, что Сердар не будет интересен серьезным клубам в топ-5, то это ошибочное мнение.

Сердар давно в России, поэтому кажется, что ему немало лет, а на самом деле 1 января стукнет всего 25. С иранцем много нянчился Бердыев, поэтому знаем минусы нападающего, но должны признать плюсы – в мире сейчас не так много форвардов формата Индзаги. Филиппо тоже мазал, но в нем жил зверь, который обманывал защитников не потому, что ставил на хитрость, а по причине естества. Азмун – хищник, прирожденный нападающий штрафной площади. Ему всего 24 года, но у парня уже 46 матчей и 31 гол за сборную Ирана, не говоря о 11 мячах в 23 играх в еврокубках (средняя результативность заметно выше, чем у Кержакова, приглашенного в итоге в «Севилью»). Если иранец немного изменит отношение к работе – а перепадами в игре страдал всегда, то найдется в топ-5 тренер, который поверит, что плюсы Азмуна стоят больших денег, а с минусами можно работать.

И сама цена в 25-30 миллионов евро за центрального форварда – небольшие для 2019 года деньги. От тридцати миллионов и выше в разные времена отваливали за Гамейро, Слимани, Бентеке, Бони, Джексона Мартинеса или Андре Силву. При всем уважении к нападающим, здесь нет такого проворного парня, как Азмун. Рядом с Дзюбой сложно казаться большим, но и по росту Сердара не назвать мелким форвардом – 186 сантиметров, так что и головой сыграет, и ногами, и штрафную площадь хорошо читает. Результативность у него сейчас хромает, но моменты ведь находит, просто мажет. И весной меткость была в полном порядке. Азмун немного нестабильный, но сильный форвард. Если «Зенит» решит заработать, то нет в составе футболиста, которого проще продать за большие деньги (ведь к Малкому будут относиться насторожено из-за характера его травмы). Как думаете, стоит отпускать Сердара или пусть играет за «Зенит» годами?