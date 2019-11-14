Португалия - Литва: прогноз от БК Pinnacle

вчера, 13:13

Португалия

Подопечные Фернанду Сантуша выиграли первый розыгрыш Лиги Наций УЕФА . В финальном поединке была переиграна Голландия со счетом 1:0.

Пока не лучшим образом выглядят португальцы в отборе. Команда расположилась на второй позиции в группе В. В их активе 11 набранных очков. Важно после поражения от сборной Украины со счетом (1:2) сделать все, чтобы реабилитироваться в глазах своих поклонников.

Литва

Подопечные Вальдаса Урбонаса проиграли пять последних поединков. Команда в последней игре уступила со счетом 1:2 Сербии. Теперь необходимо сделать все, чтобы наверстать упущенное. Будет это не легко, так как за эти пять игр литовцы забила всего лишь пять мячей, а пропустили целых 19.

Сборная Литвы последний раз побеждала в формате товарищеского матча в противостоянии со сборной Шри-Ланки. Это было 11 июля 2018 года.

Котировки БК Pinnacle

Победа Португалии – 1,01

Ничья – 26,00

Победа Литвы – 56,00

Интересные факты

Литва не знает вкуса побед на протяжении 14 поединков

Португальцы, уступив украинцам прервали серию из 14 побед кряду

Прогноз

Последние матчи между этими командами проходят крайне результативно. Сейчас не стоит ждать исключения. Португальцы будут полны желания реабилитироваться за крайне неудачные действия в противостоянии со сборной Украины. Ожидаем, что игра раскроется и порадует нас искрометным футболом. Мы увидим в этом поединке не менее 4 забитых мячей. Сыграть итоговый тотал больше 4 мячей можно с коэффициентом 1,82 в букмекерской конторе Pinnacle.