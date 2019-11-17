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Сборная России намного сильнее, чем должна быть

вчера, 13:00

«Соккер.ру» взвешенно смотрит на российский футбол, ведь многие ушли в крайности после выноса от Бельгии. 

Одни надеялись на победу над фаворитом – залихватски и наивно. Другие примерно понимали, что будет. А третьи систематически унижают футбольную команду, подстраивая все под генеральный вывод. 

Но, если подумать, наличие России в крепком втором эшелоне – явление паранормальное. После ЧМ-2010, куда не попали из-за низкого профессионализма Аршавина и компании, Россия была на всех крупных турнирах.

Да, раз прошли, как хозяева, трижды до этого – проваливались в финальных частях. Но ведь пробираются, продираются, попадают, чтобы попадать. И все это не благодаря тому, что происходит в российском футболе. 

Кончина детского футбола

В стране, где остались очаги жизни в детском футболе – как в фильме про зомби-апокалипсис, а в целом мертвы и школа «Зенита», и академии других ведущих клубов – банально недостаточно классные и продуктивные, наличие сборной, которая стабильно проходит в финальные части крупных турниров – аномалия. Учитывая, что из воспитанников старой системы остался один Жирков, а всех остальных, кроме самых юных, готовили неправильно – футболисты даже слишком успешно играют. Скорее за счет самообучения, как Дзюба. Школы не хватает и Джикии, и Семенову, и Петрову, и многим другим. Из них не сделали машин, как из братьев Азаров в юности во Франции и Англии.  

Лимит на легионеров в РПЛ

В сборную из ФНЛ не зовут, так что ноги проблем растут из детского футбола, а голову держат в тепле РПЛ. Не может человек, который не привык к конкуренции, умирать на поле за клуб или сборную. Деньги-то капают, независимо от качества работы. Лимит на легионеров стал якорем и злом. Натурализация – последствие провала. А уехавший Головин – ключевой. Со времен гражданина Испании Карпина проблемы на его фланге в атаке. А невезучий испанец Черышев спасал на ЧМ-18. Люди из конкурентной среды круче. А сборная имени лимита из РПЛ матчи без явной турнирной мотивации играет слабо, даже если напротив Бразилия, Франция или Бельгия. 

Бюджетное финансирование

Если послушаете людей в провинции, то их оценочные суждения – в футболе пила не выключается. Странно в настолько богатой ресурсами стране воровать с убытков, а не с прибыли, но что поделать? «Бывает», - как говорит один футбольный персонаж. Конечно, ни разу ничего не доказали, распил лишь страшная сказка. Но согласитесь, если все даже вполовину так запущено, как говорят люди внутри системы, то наличие сборной, которая не проиграла 0:5 Хорватии – чудо. Когда в системе миллиарды рублей, и они бесследно исчезают, то может оказаться, что даже футболисты не всегда так много зарабатывают, как в их контрактах записано.

Частые странные матчи

Поскольку официально наказали за организацию одного договорного матча, то можем смело говорить, что подобное явление возможно. Специалисты в сфере допускают: скорее всего, «черные букмекеры» забрались во многие лиги, но так топорно, как в низших российских дивизионах, работают редко. Какой может быть мотивация спортсмена, если он работает в болоте? Приказ проиграть противоречит смыслу футбола. Тут как с арбитражем в самой РПЛ – когда часто происходят странные вещи, то сложно подготовить футболистов, которые умеют побеждать без помощи двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого игроков. Хотя странными бывают игры и без участия рефери, не пойман – не вор. 

Тренерская квалификация

Слуцкий – единственный, кто уехал и не вернулся, как Карпин. Причем когда тренировал сборную, то не был готов. Потихоньку обживается и растет благодаря поражениям «Халл Сити» и работе на «Витесс» - оба раза с назначениями помог Абрамович. В Голландии был крутой старт нового сезона, но сейчас у Слуцкого пошли поражения – ситуация сложная. У ведущих клубов РПЛ тоже нет наставников для импорта. Сам «Спартак» российского тренера найти не смог. Единицы в высшей лиге могут считаться растущими специалистами. Людей уровня финала ЛЧ нет. А если ныряем к детским тренерам и наставникам из ФНЛ, то там мрак. Подход тренера «ГазМяса». А на энтузиазме или с низкими зарплатами далеко не заедешь. Учитывая, что тот же Черчесов не самый крутой наставник – Мартинесу чисто слил оба матча, то победы сборной России нельзя воспринимать словно закономерность. И в клубах, и в сборной футболистов не готовят тренеры экстра-класса. Ван Бастен и Блинд подставили Нидерланды, Йерро – Испанию Лопетеги. Странно придираться, что Черчесов не выигрывает всегда. 

Команда России могла побеждать реже?

Намного, намного реже. У сборной нормальные средние футболисты с низким уровнем самодисциплины и ответственности. А лучше не могут быть из-за всего перечисленного. С детства видят «переписанных», взятки, откаты, российское судейство. Лимит лишь добивает неокрепшие умы. 

Каким может быть выпускник странной системы без здоровой конкуренции? И у тренеров, и у арбитров тоже профессиональная деформация. Педагогика – слабая сторона, отставание от ведущих футбольных держав – норма. Человек, который изначально играет не ради футбола и самореализации, становится бракованным. 

Потому так редко уезжают. Для многих ведущих игроков РПЛ - это скорее прибыльная работа, не обязательно любимая. Такой не сможет вырасти над собой настолько, как это делают лучшие из сборных Бельгии, Испании или Германии. Плюс само качество подготовки ранит. Тренеры боятся взять молодого вратаря и ответственность за его игру на себя, ставят бразильца в стране Яшина. 

Как победить Францию или Бельгию? Сразу – никак. Лучших соперников обучали в современной системе. Российских игроков – в отсталой. Что там немцы, хорваты в ЛЧ сыграли смелее, чем «Зенит»! И тактически загребское «Динамо» интереснее. Хорваты не вкладывают миллиарды в детский футбол, но сборная годами сильная, хотя не всегда такая везучая, как российская. 

Но даже у хорватов был полуфинал ЧМ-98, четвертьфинал Евро-2008, финал ЧМ-18 – они достаточно успешные. И бельгийцы ожили, хотя были неудачниками годами. Поэтому обидно, что в России, где средств больше, чем у Хорватии или Бельгии, давно ничего не делали, плыли по течению, потеряли 20-25 лет. Чудо, что Россия в футболе не вторая Шотландия. 

Если бы сборная была зеркальным отражением российского футбола, то пропускали десятилетиями крупные турниры. Если бы команда не была удачливой, то о каких пяти Евро подряд речь? То Евсеев, то хорваты с англичанами, то жребий с Ирландией, то приход Слуцкого, то Кипр с Шотландией. Очевидно, что везучая команда, Словения тоже не была самым сложным жребием в 2009 году. 

А если бы Россия не была богатой страной, способной выбросить миллиарды рублей на организацию чемпионата мира, то в ФИФА  нашли бы других хозяев. Зато теперь стала лучше инфраструктура, с которой даже у Италии большая беда. Вы увидите и Евро-2020, и финал Лиги чемпионов на российской земле. Но важно понять, что постоянно все на нефтяных соплях и чуде держаться не может. 

Нужна масштабная реформа российского футбола, иначе всех денег мира не хватит, чтобы сократить отставание. Нужен современный профессиональный подход во всем. Пока в РФС не поймут, что успехи сборной России вопреки, а не благодаря их общей с клубами работе, то существует риск, что следующие поколения игроков будут слабее и жиже. 

Реорганизация сама по себе не гарантия – у голландцев все четко, а сборная вылетала в отборах, поскольку тренеры были бездарями. Но с учетом везучести национальной команды России, если еще и порядок навести – станет лучше. А пока у болельщиков завышенные требования и слишком острая реакция. Пятый раз подряд вышли, причем результативно и уверенно, в финальную часть крупного турнира. 

В пятый раз подряд попали конкретно на Евро, что тоже слабо сочетается с положением дел. Сборная лучше, чем должна быть, исходя из условий. Но нужно учитывать частые провалы в решающих и сложных матчах, ведь как раз они – следствие отставания. Футбольная индустрия у немцев, испанцев или бельгийцев организована лучше. Нельзя тормозить, нужно перенимать опыт.   

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Все комментарии
andreistb
andreistb
   655 / 859
вчера в 21:52
Дело в том что в сборной России играют футболисты не профессионалы, умеющие играть только одной нагой либо левой либо правой вот отсюда и все проблемы у нашего футбола. Представьте на льду хоккеист играет только левосторонним положением я думаю ни о какой сборной и речи быть не может.А у наших футболистов сплошь и рядом дашь мяч под правую ногу, а он левша левой играть не умеет вот и возится пока мяч не потеряет. Профессионалы футбола должны играть обоими ногами и бить с обоих так чтобы штанги трещали.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   138 / 859
вчера в 20:06
лимит в помощь развитию футбола
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Конунг Рагнар
   36 / 859
вчера в 17:40
    zamsb
    zamsb
    вчера в 16:57
    Читая критические отзывы о последней игре сборной России с Бельгией задаешься вопросом: " Господа критики, а почему вы молчали в течении года, когда сборная одерживала победы?"
    Здравомыслящие люди не надеялись на победу Российской сборной, потому что бельгийцы откровенно сильнее и квалифицированнее наших футболистов. Да, надеялись на чудо, но чуда не произошло. Как сборная играет, когда "ставит автобус" поперек поля мы видели на примере игры со сборной Испании на ЧМ-2018. Теперь посмотрели как выглядит на фоне топ сборных при игре в "открытый футбол". Да, есть пища для размышлений у тренерского штаба, но для этого нужно было пробовать и они по пробовали атакующий стиль игры. Есть над чем работать. Есть и время до начала Европейского первенства провести работу над ошибками. А вообще мне вчерашний матч понравился. Игра была живой и интересной, скучать не давала.
    LAISMEN
    LAISMEN
       132 / 859
    вчера в 16:52
    Ух как повезло бельгийцам что Головин,Баринов ,Черышев не играли.......Не надо предвосхищать возможности этих игроков даже 3 -Головина и 3- Баринова команде ничем не помогли бы. Спуститесь с небес на грешную землю......
    Cremen
    Cremen
       315 / 859
    вчера в 16:34
    Свиного тренера пора гнать.
    Zimka
    Zimka
       683 / 859
    вчера в 15:03
    борная играет примитивно и если у Дзюбы не идёт игра, то сливай воду, вся игра заточена на вынос и скидку + потери в составе, если бы СМИ не раздували перед матчем тему про 1 место, никто бы не удивился такому результату.
    sir_Alex
    sir_Alex
       25 / 859
    вчера в 14:57
    Как будто в союзные времена было намного лучше. Те же яйца, только в профиль)))
    Медив
    Медив
       119 / 859
    вчера в 14:57
    А вообще, вся эта недооценка из-за того, что они растут в тепличных условиях всеобщего обожания. Чтобы они что то показывали, надо взять Миранчуков, Бакаева, Чалова и иже с ними, запаковать и отправить в середняки чемпионата Германии к примеру. Чтобы они поняли, что они не уникальны и нужно постоянно бороться за место в составе, в каждом матче, против каждого соперника. Тогда перестанут лажать на ровном месте
    Медив
    Медив
       119 / 859
    вчера в 14:47
    Они бы выступали намного лучше, если бы не это чертово самомнение, которое появляется после первого удачного матча.
    Стоит сыграть вничью с Англией, все, уже начинают вешать себе медали первенства на шею. А потом иди сюда 0-3 от Уэльса.
    Или кто там в группе, Южная Корея и Алжир? Все, можно готовиться к плей-офф второе место гарантированно.
    По-этому когда начались эти разговоры про победу на Евро, я сразу понял, будет жесткий влет. Вот когда сборная не чувствует себя фаворитом, тогда могут показать хороший футбол. А сейчас мы идем к чему то вроде 0-3 от финнов на Евро, ибо на фоне этого национального хайпа на сборную, они вообще их за соперников не будут держать... И как обычно будут наказаны
    Cremen
    Cremen ответил Конунг Рагнар
       315 / 859
    вчера в 14:28
    Славнов, тебе лучше завязать с клоноводством
    А ты кроме Славнова что-то может здесь написать, хотя бы о своих свиньях с 6-12 места?
    Лиговский
    Лиговский
       255 / 859
    вчера в 14:27
      Vredinka_online
      Vredinka_online
         580 / 859
      вчера в 14:05
      На мой взгляд одна из проблем адаптация молодых игроков в топ-командах. Ведь где получать мастерство как не рядом с классными партнёрами. А тренеров с такими возможностями нет. И конечно школы есть не знаю от куда у автора такая информация, проблема в их определенной коррумпированности не сдал денежку на мат. помощь тренера твой ребенок не играет. Поэтому и переводят родители своих детей в другие виды спорта.
      Вторая проблема перед школами тоже ставят задачи выиграть такие то соревнования, но не всегда в данном случае работает спортивный принцип иногда переманивают талантливых детей из других команд и сажают на лавку, т.к с.м денежку родители не перечисляют.
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар ответил azures
         36 / 859
      вчера в 13:58
      Славнов, тебе лучше завязать с клоноводством
      Суклетин
      Суклетин
         60 / 859
      вчера в 13:26
      Заказушная статья. После пассажика о самообучении _ _ ю _ ы и том, что Джикии не хватает школы, читать дальше не стал. Нет, я понимаю, что и Джикия не идеален, и иудушка не ужасен, но выпячивание фигуры _ _ ю _ ы достало. Как раньше с ихарем.
      yasukuni
      yasukuni ответил Риелтор с берегов Невы
         244 / 859
      вчера в 13:24
      Статья для бульварной прессы, Баррикады в пивных строить после таких статей. Рвать на себе рубаху, распускать сопли и истерическим голосом завывать: "Лёлик всё пропало" Проблема не в том что автор подводит к этой стадии низкограмотных и психически неустойчивых читателей. Ну хобби у человека такое, лепить чернуху. Ни он так другой. Просто когда факты перевираются, искажаются и на их основе строятся глобальные выводы. Вся статья становится большой ложью, и крупицам действительно критики, уже не относишься серьёзно.
      Тогда прокомментируйте знаменитое решение РФС: матч признан договорным, но результат оставлен в силе.
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
         106 / 859
      вчера в 13:23
      Статья для бульварной прессы, Баррикады в пивных строить после таких статей.
      Рвать на себе рубаху, распускать сопли и истерическим голосом завывать: "Лёлик всё пропало"
      Проблема не в том что автор подводит к этой стадии низкограмотных и психически неустойчивых читателей. Ну хобби у человека такое, лепить чернуху. Ни он так другой. Просто когда факты перевираются, искажаются и на их основе строятся глобальные выводы. Вся статья становится большой ложью, и крупицам действительно критики, уже не относишься серьёзно.
      yasukuni
      yasukuni ответил azures
         244 / 859
      вчера в 13:23
      Статья ни о чем, Горину лучше завязать с этим делом.
      Очень даже о чем. Если сказать коротко: наш футбол прогнил снизу доверху, буквально по всем компонентам. Команды, чемпионат, судейство, руководство - все прогнило, а точнее уже разложилось до состояния липкой вонючей массы. И автор прав - если и случаются победы, то не благодаря, а вопреки.
      OLESOCC
      OLESOCC
         257 / 859
      вчера в 13:16
      Всё так!. Но кто даст пинка под зад нашим футбольным бонзам?!.
      azures
      azures
         111 / 859
      вчера в 13:09
      Статья ни о чем, Горину лучше завязать с этим делом.
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