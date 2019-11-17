Сборная России намного сильнее, чем должна быть

вчера, 13:00

«Соккер.ру» взвешенно смотрит на российский футбол, ведь многие ушли в крайности после выноса от Бельгии.

Одни надеялись на победу над фаворитом – залихватски и наивно. Другие примерно понимали, что будет. А третьи систематически унижают футбольную команду, подстраивая все под генеральный вывод.

Но, если подумать, наличие России в крепком втором эшелоне – явление паранормальное. После ЧМ -2010, куда не попали из-за низкого профессионализма Аршавина и компании, Россия была на всех крупных турнирах.

Да, раз прошли, как хозяева, трижды до этого – проваливались в финальных частях. Но ведь пробираются, продираются, попадают, чтобы попадать. И все это не благодаря тому, что происходит в российском футболе.

Кончина детского футбола

В стране, где остались очаги жизни в детском футболе – как в фильме про зомби-апокалипсис, а в целом мертвы и школа «Зенита», и академии других ведущих клубов – банально недостаточно классные и продуктивные, наличие сборной, которая стабильно проходит в финальные части крупных турниров – аномалия. Учитывая, что из воспитанников старой системы остался один Жирков, а всех остальных, кроме самых юных, готовили неправильно – футболисты даже слишком успешно играют. Скорее за счет самообучения, как Дзюба. Школы не хватает и Джикии, и Семенову, и Петрову, и многим другим. Из них не сделали машин, как из братьев Азаров в юности во Франции и Англии.

Лимит на легионеров в РПЛ

В сборную из ФНЛ не зовут, так что ноги проблем растут из детского футбола, а голову держат в тепле РПЛ . Не может человек, который не привык к конкуренции, умирать на поле за клуб или сборную. Деньги-то капают, независимо от качества работы. Лимит на легионеров стал якорем и злом. Натурализация – последствие провала. А уехавший Головин – ключевой. Со времен гражданина Испании Карпина проблемы на его фланге в атаке. А невезучий испанец Черышев спасал на ЧМ -18. Люди из конкурентной среды круче. А сборная имени лимита из РПЛ матчи без явной турнирной мотивации играет слабо, даже если напротив Бразилия, Франция или Бельгия.

Бюджетное финансирование

Если послушаете людей в провинции, то их оценочные суждения – в футболе пила не выключается. Странно в настолько богатой ресурсами стране воровать с убытков, а не с прибыли, но что поделать? «Бывает», - как говорит один футбольный персонаж. Конечно, ни разу ничего не доказали, распил лишь страшная сказка. Но согласитесь, если все даже вполовину так запущено, как говорят люди внутри системы, то наличие сборной, которая не проиграла 0:5 Хорватии – чудо. Когда в системе миллиарды рублей, и они бесследно исчезают, то может оказаться, что даже футболисты не всегда так много зарабатывают, как в их контрактах записано.

Частые странные матчи

Поскольку официально наказали за организацию одного договорного матча, то можем смело говорить, что подобное явление возможно. Специалисты в сфере допускают: скорее всего, «черные букмекеры» забрались во многие лиги, но так топорно, как в низших российских дивизионах, работают редко. Какой может быть мотивация спортсмена, если он работает в болоте? Приказ проиграть противоречит смыслу футбола. Тут как с арбитражем в самой РПЛ – когда часто происходят странные вещи, то сложно подготовить футболистов, которые умеют побеждать без помощи двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого игроков. Хотя странными бывают игры и без участия рефери, не пойман – не вор.

Тренерская квалификация

Слуцкий – единственный, кто уехал и не вернулся, как Карпин. Причем когда тренировал сборную, то не был готов. Потихоньку обживается и растет благодаря поражениям «Халл Сити» и работе на «Витесс» - оба раза с назначениями помог Абрамович. В Голландии был крутой старт нового сезона, но сейчас у Слуцкого пошли поражения – ситуация сложная. У ведущих клубов РПЛ тоже нет наставников для импорта. Сам «Спартак» российского тренера найти не смог. Единицы в высшей лиге могут считаться растущими специалистами. Людей уровня финала ЛЧ нет. А если ныряем к детским тренерам и наставникам из ФНЛ , то там мрак. Подход тренера «ГазМяса». А на энтузиазме или с низкими зарплатами далеко не заедешь. Учитывая, что тот же Черчесов не самый крутой наставник – Мартинесу чисто слил оба матча, то победы сборной России нельзя воспринимать словно закономерность. И в клубах, и в сборной футболистов не готовят тренеры экстра-класса. Ван Бастен и Блинд подставили Нидерланды, Йерро – Испанию Лопетеги. Странно придираться, что Черчесов не выигрывает всегда.

Команда России могла побеждать реже?

Намного, намного реже. У сборной нормальные средние футболисты с низким уровнем самодисциплины и ответственности. А лучше не могут быть из-за всего перечисленного. С детства видят «переписанных», взятки, откаты, российское судейство. Лимит лишь добивает неокрепшие умы.

Каким может быть выпускник странной системы без здоровой конкуренции? И у тренеров, и у арбитров тоже профессиональная деформация. Педагогика – слабая сторона, отставание от ведущих футбольных держав – норма. Человек, который изначально играет не ради футбола и самореализации, становится бракованным.

Потому так редко уезжают. Для многих ведущих игроков РПЛ - это скорее прибыльная работа, не обязательно любимая. Такой не сможет вырасти над собой настолько, как это делают лучшие из сборных Бельгии, Испании или Германии. Плюс само качество подготовки ранит. Тренеры боятся взять молодого вратаря и ответственность за его игру на себя, ставят бразильца в стране Яшина.

Как победить Францию или Бельгию? Сразу – никак. Лучших соперников обучали в современной системе. Российских игроков – в отсталой. Что там немцы, хорваты в ЛЧ сыграли смелее, чем «Зенит»! И тактически загребское «Динамо» интереснее. Хорваты не вкладывают миллиарды в детский футбол, но сборная годами сильная, хотя не всегда такая везучая, как российская.

Но даже у хорватов был полуфинал ЧМ -98, четвертьфинал Евро-2008, финал ЧМ -18 – они достаточно успешные. И бельгийцы ожили, хотя были неудачниками годами. Поэтому обидно, что в России, где средств больше, чем у Хорватии или Бельгии, давно ничего не делали, плыли по течению, потеряли 20-25 лет. Чудо, что Россия в футболе не вторая Шотландия.

Если бы сборная была зеркальным отражением российского футбола, то пропускали десятилетиями крупные турниры. Если бы команда не была удачливой, то о каких пяти Евро подряд речь? То Евсеев, то хорваты с англичанами, то жребий с Ирландией, то приход Слуцкого, то Кипр с Шотландией. Очевидно, что везучая команда, Словения тоже не была самым сложным жребием в 2009 году.

А если бы Россия не была богатой страной, способной выбросить миллиарды рублей на организацию чемпионата мира, то в ФИФА нашли бы других хозяев. Зато теперь стала лучше инфраструктура, с которой даже у Италии большая беда. Вы увидите и Евро-2020, и финал Лиги чемпионов на российской земле. Но важно понять, что постоянно все на нефтяных соплях и чуде держаться не может.

Нужна масштабная реформа российского футбола, иначе всех денег мира не хватит, чтобы сократить отставание. Нужен современный профессиональный подход во всем. Пока в РФС не поймут, что успехи сборной России вопреки, а не благодаря их общей с клубами работе, то существует риск, что следующие поколения игроков будут слабее и жиже.

Реорганизация сама по себе не гарантия – у голландцев все четко, а сборная вылетала в отборах, поскольку тренеры были бездарями. Но с учетом везучести национальной команды России, если еще и порядок навести – станет лучше. А пока у болельщиков завышенные требования и слишком острая реакция. Пятый раз подряд вышли, причем результативно и уверенно, в финальную часть крупного турнира.

В пятый раз подряд попали конкретно на Евро, что тоже слабо сочетается с положением дел. Сборная лучше, чем должна быть, исходя из условий. Но нужно учитывать частые провалы в решающих и сложных матчах, ведь как раз они – следствие отставания. Футбольная индустрия у немцев, испанцев или бельгийцев организована лучше. Нельзя тормозить, нужно перенимать опыт.