«Арсенал» - «Краснодар»: прогноз от БК Pinnacle

«Арсенал»
В этом сезоне четко прослеживается направленность коллектива из Тулы на оборонительные действия. Команды пытается наладить свои действия в обороне и начать действовать стабильно. Именно это и позволяет подопечным Игоря Черевченко находиться на седьмой позиции в РПЛ.
Правда до зоны еврокубков отставание составляет целых 11 баллов. «Арсенал» в последнем поединке минимально уступил «Зениту». На этом была прервана серия из трех матчей без поражений.
«Краснодар»
Подопечные Мурада Мусаева играют не слишком стабильно. Вероятно, одна из основных причин — это постоянная смена состава. На текущий момент времени команда расположилась на пятой позиции в РПЛ. Хотелось, чтобы мы увидели большую динамику в действиях команды. Иначе претендовать на выход в Лигу Чемпионов в следующем сезоне будет по-настоящему трудно. На текущий момент времени отставание от лидера составляет девять очков. «Краснодар» сумел завершить последний свой поединок с «Локомотивом» 1:1. Правда команда уже не знает вкуса побед на протяжении четырех гостевых встреч.
Котировки БК Пинекл на матч Арсенал – Краснодар
Победа Арсенала – 3,37
Ничья – 3,37
Победа Краснодара – 2,27
Интересные факты
- «Арсенал» на домашней арене только раз покидал поле без забитых мячей
- «Краснодар» выиграл четыре последних матча у «Арсенала»
Прогноз
«Краснодар» все-таки в теории еще надеется на попадание в зону Лиги Чемпионов. Команда действует весьма неплохо чувствуется желание, но немного не хватает опыта. При всем уважении к «Арсеналу» команда во многих игровых аспектах уступает гостям. Верим, что подопечные Мурада Мусаева сумеют вырвать столь важную для себя победу и добудут столь желанные два три очка. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2,27.