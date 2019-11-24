«Арсенал» - «Краснодар»: прогноз от БК Pinnacle

сегодня, 16:07

«Арсенал»

В этом сезоне четко прослеживается направленность коллектива из Тулы на оборонительные действия. Команды пытается наладить свои действия в обороне и начать действовать стабильно. Именно это и позволяет подопечным Игоря Черевченко находиться на седьмой позиции в РПЛ .

Правда до зоны еврокубков отставание составляет целых 11 баллов. «Арсенал» в последнем поединке минимально уступил «Зениту». На этом была прервана серия из трех матчей без поражений.

«Краснодар»

Подопечные Мурада Мусаева играют не слишком стабильно. Вероятно, одна из основных причин — это постоянная смена состава. На текущий момент времени команда расположилась на пятой позиции в РПЛ . Хотелось, чтобы мы увидели большую динамику в действиях команды. Иначе претендовать на выход в Лигу Чемпионов в следующем сезоне будет по-настоящему трудно. На текущий момент времени отставание от лидера составляет девять очков. «Краснодар» сумел завершить последний свой поединок с «Локомотивом» 1:1. Правда команда уже не знает вкуса побед на протяжении четырех гостевых встреч.

Котировки БК Пинекл на матч Арсенал – Краснодар

Победа Арсенала – 3,37

Ничья – 3,37

Победа Краснодара – 2,27

Интересные факты

«Арсенал» на домашней арене только раз покидал поле без забитых мячей

«Краснодар» выиграл четыре последних матча у «Арсенала»

Прогноз

«Краснодар» все-таки в теории еще надеется на попадание в зону Лиги Чемпионов. Команда действует весьма неплохо чувствуется желание, но немного не хватает опыта. При всем уважении к «Арсеналу» команда во многих игровых аспектах уступает гостям. Верим, что подопечные Мурада Мусаева сумеют вырвать столь важную для себя победу и добудут столь желанные два три очка. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2,27.