«Спортинг» - ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Спортинг»
Подопечные Силаша очень здорово действует на домашней арене. Команда показывает качественный переход из обороны в атаку. На текущий момент в Лиге Европы на первом месте идет коллектив из Португалии.
Лучшим игроком в Лиге Европы у «Спортинга» является Бруно Фернандеш.
ПСВ
ПСВ на текущий момент находится на третьей позиции. На текущий момент в активе команды семь очков. В случае победы над «Спортингом» команда может подняться на первую позицию, поэтому дополнительно говорить о важности текущего противостояния не стоит. Подопечные Марко ван Боммела сейчас идут на третьей позиции в Эредивизии.
В обороне правда есть серьезные огрехи у коллектива из Нидерландов.
Котировки от БК Pinnacle
Победа Спортинга – 2,60
Ничья – 3,57
Победа ПСВ – 2,70
Интересные факты об игре
- «Спортинг» на домашней арене пропускал в 4 из 5 последних встречах
- ПСВ проиграл два последних поединка
Прогноз
Мы считаем, что все-таки не стоит ждать голевой феерии в текущей встрече. Это даже при учете, того что в атакующей манере выступает ПСВ. У команд крайне важное задание, для выполнения которого нужно очень осторожно действовать в обороне. Ожидаем низовую встречу и предлагаем воспользоваться отличными котировками. В букмекерской конторе Pinnacle cыграть тотал меньше 2,5 голов можно с коэффициентом 2,25.