«Спортинг» - ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:30

«Спортинг»

Подопечные Силаша очень здорово действует на домашней арене. Команда показывает качественный переход из обороны в атаку. На текущий момент в Лиге Европы на первом месте идет коллектив из Португалии.

Лучшим игроком в Лиге Европы у «Спортинга» является Бруно Фернандеш.

ПСВ

ПСВ на текущий момент находится на третьей позиции. На текущий момент в активе команды семь очков. В случае победы над «Спортингом» команда может подняться на первую позицию, поэтому дополнительно говорить о важности текущего противостояния не стоит. Подопечные Марко ван Боммела сейчас идут на третьей позиции в Эредивизии.

В обороне правда есть серьезные огрехи у коллектива из Нидерландов.

Котировки от БК Pinnacle

Победа Спортинга – 2,60

Ничья – 3,57

Победа ПСВ – 2,70

Интересные факты об игре

«Спортинг» на домашней арене пропускал в 4 из 5 последних встречах

ПСВ проиграл два последних поединка

Прогноз