Предстоящее Евро 2020 в свете прошедшей жеребьевки

вчера, 19:20

На днях вся Европа с замиранием следила за действом в Бухаресте, где 30 ноября проходила жеребьевка финальной части Чемпионата Европы 2020. Сама церемония оказалась традиционной и проходила в привычном режиме, однако после объявления результатов у многих специалистов и экспертов возник ряд вопросов. Вообще сам формат будущего Евро выглядит противоречиво. Новации, к которым прибегли чиновники УЕФА и организаторы турнира, мягко говоря, ставят команды - участницы в неравное положение.

В чем основная фишка будущего европейского футбольного форума

Мы все привыкли к тому, что каждый раз крупный футбольный международный турнир принимает какая-то одна страна, или два соседствующие друг с другом государства. Например, чемпионат Европы 2016 принимала Франция. В 2012 году европейское футбольное первенство принимали две страны, Польша и Украина. За четыре года до этого, чемпионат Европы у себя на футбольных аренах проводила Португалия. Одним словом, мы заранее знали в каких городах пройдут игры футбольного первенства, какие стадионы будут обслуживать команды-участницы.

При таком формате проведения турнира футбольные сборные стран - хозяек автоматически попадали в число участниц, минуя сито квалификации. Получалось, что любой стадион являлся для сборной страны - хозяйки родным и в этом было определенное преимущество.

Что же мы имеем сегодня? Как будут проходить игры Евро 2020, когда принимающей стороной являются сразу 11 стран!

Формат финальной части Чемпионата Европы 2020 выглядит следующим образом:

- команды - участницы по результатам жеребьевки распределены в 6 групп, в каждой по 4 команды. Предварительно, в соответствии с действующим рейтингом УЕФА , сборные команды были распределены по корзинам. Так в первую корзину попали сборные Англии, Италии, Германии, Испании и Бельгии, т.е. те сборные, которые показали лучшие результаты в групповом раунде.

Во вторую корзину попали сборные команды Польши, Франции, Хорватии, Нидерландов, Швейцарии и России. В третьей корзине собрались сборные Португалии, Дании, Турции, Австрии, Швеции и Чехии. Последняя четвертая корзина выглядит самой любопытной. Пока в ней только две сборные: Финляндии и Уэльса.

Остальные участники определятся после проведения стыковых матчей весной 2020 года. В числе соискателей путевки в финальную часть Чемпионата Европы через сито стыковых матчей оказалось сразу 16 сборных команд. В число этих команд попали те коллективы, которые заняли в своих отборочных группах третье места, однако по результатам турнира Лиги Наций имеют шанс попасть на Евро.

Что касается городов, в которых будут играться матчи, то вот здесь ситуация вызывает массу вопросов. Изначально определены 12 стадионов, на которых будут играться матчи Евро 2020. Т.е. странами хозяйками сразу стали 11 стран. Вот тут и возникает невольно вопрос, а будет ли такая формула проведения турнира одинаково справедливой для всех команд.

Среди 24 сборных, которые будут бороться за звание чемпиона Европы, пять сборных будут играть матчи турнира практически у себя дома. По три домашние игры проведут сборные Нидерландов, Германии, Англии, Испании и Италии. Т.е., хотя и была проведена жеребьевка, определился состав групп, некоторые команды будут в течение всего турнира чувствовать себя как дома. Так в группе «А», матчи запланированы на двух стадионах, в Риме и в Баку. Сборная Италии все три матча проведет на своем родном «Стадио Олимпико» в Риме.

Получается, что другие три команды будут играть постоянно на выезде? Справедливо, не думаю. Аналогичная ситуация обстоит и в других группах, где по сути хозяйками матчей группового раунда стали команды Англии, Нидерландов, Германии и Испании. Только для группы «В» формат выглядит более-менее сносно. Там две команды - хозяйки сборная Дании и сборная России проведут по две игры на своих футбольных аренах.

В целом, формат турнира выглядит бестолково. Если практически все стадионы будут принимать родные команды, то на Олимпийском стадионе в Баку будут играть только чужие команды. Парадокс? Нет. Просто бестолковая формула проведения турнира.