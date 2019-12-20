«Шальке» - «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Шальке»
Под руководством Давида Вагнер «Шальке» вновь претендует на зону еврокубков, в которой он находится после шестнадцати сыгранных туров. В активе «Кобальтовых» восемь побед, при пяти ничьих и трех поражениях.
Коллектив из Гельзенкирхена не участвует в еврокубках, поэтому может полностью сосредоточится на решении задач на внутренней арене. Среди недели подопечные Вагнера не удержали гостевую победу над «Вольфсбургом» (1:1).
Есть у хозяев и потеря на предстоящий матч. Его пропустит форвард Марк En и Ахмед Кутуджу, а также полузащитник Алессандро Шопф, Бенджамин Стамбули и Вестон Маккенни.
«Фрайбург»
Коллектив из одноименного города стал одним из главных открытий проходящего сезона чемпионата Германии. «Фрайбург» долгое время удерживался в группе лидеров, но с наступлением холодов существенно сбавил обороты.
Подопечные Кристиана Штрайха проиграли 3 из 5 последних поединков, опустившись с 25 очками на шестую позицию в рейтинге. Среди недели «Фрайбург» не удержал ничейный результат в домашнем матче с «Баварией» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шальке» - 1.704
- Ничья – 3.940
- Победит «Фрайбург» - 5.180
Интересные факты
- «Шальке» проиграл только 1 домашний матч в текущем сезоне Бундеслиги.
- «Фрайбург» не побеждал в 5 последних гостевых поединках чемпионата Германии.
- «Шальке» не проигрывал «Фрайбургу» в 6 последних домашних встречах.
Прогноз
В линии БК Пиннакл «Шальке» идет явным фаворитом предстоящего матча. «Кобальтовые» весьма успешны дома в этом сезоне. В Гельзенкирхене уже доставалось «Айнтрахту», «Герте» и «Майнцу».
Учитывая, как слабой «Фрайбург» стал играть вне родных стен, предлагаем заиграть ставку в пользу победы хозяев с коэффициентом 1.704.