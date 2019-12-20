«Шальке» - «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:08

«Шальке»

Под руководством Давида Вагнер «Шальке» вновь претендует на зону еврокубков, в которой он находится после шестнадцати сыгранных туров. В активе «Кобальтовых» восемь побед, при пяти ничьих и трех поражениях.

Коллектив из Гельзенкирхена не участвует в еврокубках, поэтому может полностью сосредоточится на решении задач на внутренней арене. Среди недели подопечные Вагнера не удержали гостевую победу над «Вольфсбургом» (1:1).

Есть у хозяев и потеря на предстоящий матч. Его пропустит форвард Марк En и Ахмед Кутуджу, а также полузащитник Алессандро Шопф, Бенджамин Стамбули и Вестон Маккенни.

«Фрайбург»

Коллектив из одноименного города стал одним из главных открытий проходящего сезона чемпионата Германии. «Фрайбург» долгое время удерживался в группе лидеров, но с наступлением холодов существенно сбавил обороты.

Подопечные Кристиана Штрайха проиграли 3 из 5 последних поединков, опустившись с 25 очками на шестую позицию в рейтинге. Среди недели «Фрайбург» не удержал ничейный результат в домашнем матче с «Баварией» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шальке» - 1.704

Ничья – 3.940

Победит «Фрайбург» - 5.180

Интересные факты

«Шальке» проиграл только 1 домашний матч в текущем сезоне Бундеслиги.

«Фрайбург» не побеждал в 5 последних гостевых поединках чемпионата Германии.

«Шальке» не проигрывал «Фрайбургу» в 6 последних домашних встречах.

Прогноз

В линии БК Пиннакл «Шальке» идет явным фаворитом предстоящего матча. «Кобальтовые» весьма успешны дома в этом сезоне. В Гельзенкирхене уже доставалось «Айнтрахту», «Герте» и «Майнцу».

Учитывая, как слабой «Фрайбург» стал играть вне родных стен, предлагаем заиграть ставку в пользу победы хозяев с коэффициентом 1.704.