«Реал» Мадрид – «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:19

«Реал»

Команда Зинедина Зидана вернулась из столицы Каталонии с одним очком в кармане. Вопреки прогнозам экспертов, «Сливочные» ни чем не уступали «Барселоне» в гостях, а порой действовали намного опасней.

По-прежнему «Реалу» не может помочь Эден Азар. Компанию ему в лазарет составляет Марсело, Хамес Родригес, Лукас и Марко Асенсио.

«Атлетик»

Коллектив из Бильбао в текущем сезоне решительно настроен побороться за зону еврокубков. Подспорье для этого у «Львов» есть – 27 очков и седьмая позиция в рейтинге.

Слегка усугубилось положение команды в двух последних турах. После гостевого поражения от «Бетиса» (2:3), «Атлетик» не смог обыграть дома «Эйбар (0:0).

Гостям сегодня не сможет помочь опытный форвард Ариц Адурис. Также матч из-за травмы пропустит полузащитник Икер Муниаин.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Реал“ - 1.355

Ничья – 5.380

Победит „Атлетик“ - 8.940

Интересные факты

„Реал“ не проигрывал в домашних матчах текущего сезона Ла Лиги – 6 побед и 2 ничьи.

„Атлетик“ выиграл только 1 гостевой матч в этой кампании – 4 ничьи и 3 поражения.

„Реал“ побеждал „Атлетик“ в 4 из 5 последних домашних матчах.

Прогноз

„Реал“ постепенно набрал форму и абстрагировался к новым требованиям Зидана. В Мадриде сейчас царит хорошая атмосфера в коллективе, и даже скандальный Бэйл стал пахать на поле, пусть и скрепя зубами.

У „Атлетика“ не ладится в гостевых встречах в этом сезоне. Поэтому вряд ли „Львы“ доставят проблемы „Сливочным“ на стадионе „Сантьяго Бернабеу“. Предлагаем заиграть ставку на Ф1(-1), которую БК Pinnacle оценивает коэффициентом 1.56.