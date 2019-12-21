«Челси» - «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:33

«Челси»

Команда Фрэнка Лэмпарда существенно сбавила обороты, что было вполне предсказуемо. Не имея возможности проводить качественную ротацию состава, «Аристократы» принялись стабильно терять очки.

Добытый запас на старте пока позволяет удерживаться в ТОП-4, но в спишу «Пенсионерам» уже дышат прямые конкуренты. Среди последних провалов «Челси» - домашнее поражение от «Борнмута» и гостевое от «Эвертона». Эти неудачи были разбавлены натужной победой над «Астон Виллой» и выходом в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

«Саутгемптон»

«Святые» продолжают работать над тем, чтобы покинуть зону вылета. Пока предпосылок к этому не сильно много, хотя временами команда Ральфа Хасенхуттля проводит неплохие матчи.

Среди последних успехов «Саутгемптона» отметим победы над прямыми конкурентами в лице «Уотфорда» и «Норвича», а также ничейный матч с «Арсеналом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» - 1.36

Ничья – 5.60

Победит «Саутгемптон» - 9.20

Интересные факты

«Челси» не уступает «Саутгемптону» с 2015 года – 8 побед и 1 ничья

«Саутгемптон» не забивал голов в 3 последних гостевых матчах против «Челси»

«Челси» выиграл 3 из 4 последних домашних матча у соперника

Прогноз

«Аристократы» рискуют выпасть из первой четверки по итогам серии зимних поединков в АПЛ . Чтобы сохранить позиции, лондонскому клубу нужно с закрытыми глазами обыгрывать аутсайдера чемпионата.

«Саутгемптон» если и удивляет, то только на домашней арене. Вряд ли ненадежная защита «Святых» сможет выстоять в Лондоне. Наша ставка – фора «Челси» (-1) за коэффициент 1.53 по линии БК Pinnacle.