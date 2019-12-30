Косметический ремонт «Монако»

вчера, 10:28

«Монако» пользуется небольшой паузой в чемпионате Франции, чтобы всё изменить. «Соккер.ру» - об очередном расставании с Леонарду Жардимом и назначении Роберта Морено.

Есть в «Монако» добрая традиция – увольнять каждый год Жардима с поста главного тренера. В прошлом году уволили – вернули. Теперь снова отправили в отставку, поняв, что поговорка о том, как нельзя дважды войти в одну реку, действительно работает. Хотя позиция «Монако» на этот раз не кажется такой плачевной, какой была при прошлом расставании. Более того, в последнем матче монегаски обыграли «Лилль» со счетом 5:1.

Нечасто клубы расстаются с главными тренерами после такого результата. Тем очевиднее, что решение зрело давно и носит комплексный характер – не импульсивно. К тому же поговаривают, что тот самый матч с «Лиллем» как раз был показателем того, что сама команда перестала верить в тренера. Ведь за несколько дней до этого «Монако» провел едва ли не худший матч сезона, безвольно проиграв со счетом 0:3 в Кубке Лиги тому же «Лиллю».

После этого футболисты буквально уговорили Жардима послушать их и выбрать игровую схему, которую предлагают они сами. Результат – 5:1. Но полная дискредитация тренера. О том, что Жардим потерял фундамент и почву под ногами, говорят и его некоторые кадровые решения, которые отчаянно критиковались уже и болельщиками, до сего момента верившими, что приводивший к успеху команду португалец знает, что делает.

В сложных ситуациях Жардим действовал шаблонно и полагался на определенный круг футболистов, которые играли уже не так надежно, как это было раньше. Его можно понять: в ситуации, когда команде не хватает стабильности, приходится хвататься за любую соломинку и доверять людям проверенным, но и они ведь склонны сдавать, а тренер упорно отказывался в это верить, раздражая еще и тех, кому не давал шанса.

Взять 21-летнего Лоика Бадьяшиля, которому Жардим почти не давал шансов. Тот написал в Твиттере после отставки португальца, что это «лучший вечер». Можно предположить, что думали другие. Не все, конечно, но такое мнение явно существовало в рядах футболистов «Монако». И в клубе о нем знали. Как и о недовольстве болельщиков, уже не видевших прогресса при Жардиме. Ведь по составу «Монако» оценивается аж вторым после ПСЖ , чего не скажешь по игре и результатам.

Ситуация в турнирной таблице Лиги 1 такова, что в очень плотной расстановке можно как подпрыгнуть высоко, так и упасть низко. Все ошибаются и теряют очки. И тем обиднее должно быть болельщикам и руководству «Монако», что команда не пользуется этим, имея все ресурсы. Монегаски сами участвуют в этих качелях, не имея стабильности. И если в прошлом году о спасении сезона и достойном его окончании речи уже не шло – лишь бы спастись от позора в виде вылета из Лиги 1. То на этот раз вполне можно рассчитывать и на место в Лиге чемпионов, ведь подбор игроков хороший, все конкуренты спотыкаются, за исключением, понятное дело, ПСЖ да «Марселя», может быть. Пока не поздно, нужно было что-то менять. И в клубе решились.

При этом Жардим сам наверняка понимал, что это неизбежно. К тому же он получил хороший финансовый парашют – около 8 миллионов евро. Да и попробовать себя в новом чемпионате сможет – на него давно засматривались другие клубы. Тренер-то грамотный, умелый, но ему нужна была смена обстановки и уход от шаблонов.

Назначение Роберта Морено на место главного тренера выглядит интригующе. За этим специалистом охотились многие клубы, а на виду он оказался, возглавив сборную Испании, когда пост главного тренера на время покидал Луис Энрике по семейным обстоятельствам. Причем работа Морено оказалась более чем успешной, поэтому сложилось тяжелое положение: возвращение Энрике, которому обещали сохранять место, вроде как и ни к чему. Видимо, эту мысль пытался донести куда следует и Морено, просивший, чтобы ему доверили работу со сборной Испании и на Евро-2020, куда он благополучно команду вывел. Энрике счел это предательством и жестко раскритиковал некогда ближайшего соратника, служившего верой и правдой много лет в разных командах.

Поэтому Морено оказался не только не главным тренером после успешной работы, но еще и должности ассистента лишился, вынужденно отправившись в самостоятельное плавание. Благо, результаты, показанные им со сборной Испании, позволяли рассчитывать на интересные предложения от клубов. И «Монако» - лишь один из ряда.

Причем даже при наличии у монегасков очень хороших ресурсов Морено предстоит немало работы. В первую очередь, ему нужно наладить игру в обороне, которая больше всего критиковалась. Команде катастрофически не хватает надежности и дисциплины. Она хватает красные карточки, привозит на ровном месте голевые ситуации, а стабильного состава обороны попросту нет. За несколько месяцев Жардим не смог с этим аспектом разобраться.

При этом «Монако» не будет очень активен на трансферном рынке зимой. Клуб достаточно закупился в летний период, пусть и делал это в пожарном режиме. Тем не менее, по составу, как уже говорилось, это одна из сильнейших команд лиги – есть с чем работать. Но нужно заставить выжимать максимум из ресурсов.

Может показаться, что Жардим и так это делал, поскольку Ислам Слимани и Виссам Бен Йеддер шикарно вписались в атакующую игру «Монако» и разрывают оборону соперников. Но другие ко двору не пришлись. Огюстен, Оньекуру, Марипан и даже Бакайоко – их игра далека от ожидаемой, а некоторые вовсе не имеют практики, хотя за них заплачены приличные деньги. Надо разобраться с имеющимися ресурсами и потенциалом.

Словом, у Морено интересные задачи и вызовы. Он принял команду, которой нужен незначительный ремонт, чтобы она снова набрала скорость. Ей не нужна кардинальная перестройка – необходимо по-другому организовать работу. И если бы в клубе не были уверены, что с имеющимися ресурсами этого реально добиться и побороться за место в Лиге чемпионов, они не стали бы расставаться с Жардимом, который больше ничего дать «Монако» не мог.