«Манчестеры» сразятся за финал!

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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» выяснят, кто сыграет в финале Кубка Лиги. «Соккер.ру» чует божественный аромат дерби.

Досрочный финал? Не спешите!

Когда видишь в полуфинале Кубка Лиги афишу «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити», а остальные представители английской «Большой шестерки» уже покинули розыгрыш турнира, на языке уже вертится устойчивый футбольный фразеологизм: «досрочный финал». Но я думаю, что в данном случае мы не имеем права так говорить, причем не из-за банального уважения к командам из другого полуфинала, а по вполне весомым причинам.

Дело в том, что вторую путевку в финал Кубка Лиги оспорят «Лестер» и «Астон Вилла». Стоит ли напоминать, что «лисы» проводят прекрасный сезон в АПЛ , где занимают вторую строчку, уступая только «Ливерпулю»? В случае победы «Манчестер Сити» в двухраундовом противостоянии над соседями «Лестер» может оказаться даже более серьезным оппонентом для команды Гвардиолы, чем МЮ , а если «красные дьяволы» пройдут «горожан», и парни Роджерса встретят их в финале, то кто будет фаворитом? То-то и оно.

Путь МЮ и «Ман Сити» в полуфинал

В розыгрыше Кубка Лиги принимают участие 92 клуба из четырех профессиональных дивизионов английского футбола ( АПЛ , Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2). Кстати, нынешний розыгрыш юбилейный — 60-й! Претендентов на победу осталось всего 4 ( МЮ , «Ман Сити», «Лестер» и «Астон Вилла»), каждый из них на пути к полуфиналу собрал по три скальпа оппонентов. Какими же маршрутами добрались до 1/2-й клубы из Манчестера?

«Манчестер Сити». Победитель двух последних розыгрышей начал свой путь в Кубке Лиги с легкой победы над «Престон Норт Энд» (3:0), а продолжил «Манчестер Сити» уверенными успехами в матчах с «Саутгемптоном» и «Оксфорд Юнайтед» - дважды по 3:1.

«Манчестер Юнайтед». Путь МЮ не был усеян лепестками роз. Уже в первом матче розыгрыша пришлось бить пенальти в игре с «Рочдейлом» из третьего дивизиона. После обмена голами в основное время «лотерейная» серия осталась за «дьяволами» - 5:3. В 1/8-й манкунианцы сражались с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» и выиграли 2:1 благодаря дублю Рэшфорда. А вот в четвертьфинале команда Сульшера без проблем разобралась с соперником из четвертого дивизиона: «Колчестер Юнайтед» получил на «Олд Траффорд» три безответных мяча в свои ворота.

История и статистика

Манчестерское дерби ведет свой отчет с 12 ноября 1881 года, когда встретились команды «Сент-Маркс (Вест-Гортон) » и «Ньютон Хит» - предки современных «Сити» и «Юнайтед». Победу со счетом 3:0 одержал «Ньютон Хит», чьи желто-зеленые цвета и по сей день можно встретить на «Олд Траффорд».

Официальная история манчестерских дерби насчитывает 179 матчей. Преимущество на стороне «красных дьяволов» - 74 победы, «Сити» выиграл 53 встречи, в 52 случаях команды довольствовались ничьими. Разница забитых и пропущенных мячей — 259:246 в пользу «Юнайтед».

Если обратиться к современной истории соперничества, то обнаружим бескомпромиссность «Ман Сити» и «Ман Юнайтед»: только одна ничья в последних 10 встречах. Удивительно, но у «красных дьяволов» на этом отрезке преимущество по победам — 5:4, хотя в последние годы «Сити», несомненно, является более успешным клубом. Последнее дерби Манчестера состоялось ровно месяц назад в рамках АПЛ , и МЮ взял верх со счетом 2:1 на «Этихад Стэдиум».

Новости и форма команд

Пеп Гвардиола без обиняков говорит, что «Манчестер Сити» досрочно проиграл чемпионскую гонку в Премьер-Лиге «Ливерпулю» и теперь сосредотачивается на кубковых турнирах: Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги. Если выиграть все три, кто назовет такой сезон неудачным?! 2020 год «Ман Сити» начал с двух побед: сначала перед «горожанами» капитулировал «Эвертон» Карло Анчелотти (2:1), а затем МС вышел в четвертый раунд Кубка Англии, разгромив «Порт Вейл» (4:1).

«Манчестер Юнайтед», которого на протяжении всего сезона лихорадит, в 2020-м пока не побеждал и даже не забивал. Год начался с выездного поражения от «Арсенала» (0:2), а продолжился нулевой ничьей против «Вулверхэмптона» в Кубке Англии с нулем же ударов в створ ворота противника. Теперь придется играть лишний матч в январе. Сульшер старается не унывать и уверен, что его команде по силам снова обыграть «Манчестер Сити», а вот в зимних трансферах Оле-Гуннар не так уверен: «Это будет трудно реализовать». Усиление не помешало бы…

Составы и тактика

У «Манчестер Юнайтед» внушительный список травмированных: Поль Погба перенес операцию на лодыжке, Байи, МакТоминэй, Рохо, Фосу-Менса, Туанзебе в лазарете. Остаются сомнения по Магуайру и Шоу, как и по Лингарду с Марсьялем, которые пропустили игру против «Вулверхэмптона» из-за болезни. Очевидно, после отдыха в матче с «вулвз» вернутся в стартовый состав Рэшфорд, Фред и Ван-Биссака. Тревожнее всего за центр поля, потери Погба и МакТоминэя — это сокрушительный удар по команде.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Ромеро — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг — Матич, Фред — Рэшфорд, Лингард, Джеймс — Марсьяль.

Лазарет «Манчестер Сити» в полном распоряжении Лероя Сане, который продолжает восстановление после тяжелой травмы, полученной еще летом. Поправился Эмерик Ляпорт, но слишком наивно рассчитывать на его появление в составе, более того, с высокой долей вероятности в старте сыграет молодой защитник Эрик Гарсия. «Порт Вейл» был обыгран смешанным составом, так что в игре с МЮ выйдут с первых минут отдохнувшими лидеры.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Браво — Уокер, Фернандиньо, Гарсия, Менди — Родриго, Давид Сильва, Де Брюйне — Марез, Стерлинг, Агуэро.