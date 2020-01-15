Без пыли и шума. ЦСКА усиливает атаку

вчера, 17:30

Перестраховка на случай потери Чалова и доверие молодому снайперу – «Соккер.ру» узнает почерк «армейцев».

ЦСКА умеет совершать грамотные покупки. Это переход в «Зенит» для российского футболиста часто оборачивается неприятностями – просто потому, что набирают без разбора, и на каждого Дзюбу есть Заболотный, Набиуллин, Новосельцев…

У «армейцев» все иначе. Не будем отвлекаться на иностранцев, пусть отдельные или связаны с Россией – как москвич по месту рождения Еременко, или связались – как Марио Фернандес. Посмотрите лучше на то, как ЦСКА в условиях, когда ушли братья Березуцкие и Игнашевич, что вместе с Акинфеевым стабильно закрывали лимитные позиции годами, сумел набрать молодежь.

В этом сезоне заплатили за Дивеева «Уфе» - подтвердил талант, будучи в аренде. Из второй команды перевели Карпова. Обляков пришел чуть раньше, воспитанника «Зенита» не отдали в родной клуб. Ахметов оказался в ЦСКА как свободный агент – еще одна удачная сделка с молодым российским футболистом. Никиту Чернова – воспитанника, отдали в «Крылья Советов», чтобы получал практику.

По-человечески относятся к молодым футболистам. Не заиграл Лукас Сантос – вернули на родину, Гордюшенко не дорос до уровня первого состава ЦСКА – Астемир уходил в аренду за опытом, как делал Базелюк. Но Константин объективно не потянул на роль вечного напарника Чалова, поэтому отбыл из клуба свободным агентом. Заявлять, что в ЦСКА испортили карьеру форварду, точно нельзя.

Москвичи не хватают всех россиян подряд, и поскольку много лет «армейцы» ставили на важных иностранцев – Вернблума, Мусу, Фернандеса, до этого на бразильцев поколения Вагнера Лава, на Красича и других, то есть баланс. ЦСКА не всегда может выжать максимум из молодого российского футболиста – Мамаев, например, в легенду сборной России у «армейцев» не вырос. Но разве там вина клуба?

Поэтому новость, что ЦСКА подписал Александра Соболева – хорошая. И для форварда, и для клуба, и для российского футбола. Плохая только для «Крыльев Советов», но если Гинер выдал пару миллионов за автора 10 голов в РПЛ этого сезона, то и для самарского клуба вести не худшие. В этом году у них вряд ли будет много денег, поэтому пришлось расстаться с Соболевым, пока у него была хорошая пресса.

В «Манчестер Юнайтед» не перешел, но шаг к дебюту в еврокубках определенно сделал. А если на полном серьезе, то ЦСКА нужен был рослый нападающий. И потому, что Чалов сбавил, и потому, что Федор хочет уйти – кстати, покупка Соболева намекает, что переговоры с английскими клубами могут активизироваться. Но в идеале у Ганчаренко будут оба кандидата в сборную России. Два молодых, результативных и разных по формату форварда.

Соболев из тех, на кого можно играть всей командой – классический центральный нападающий, который при этом умеет вертеть головой и замечает напарников, ведь у Александра и 3 ассиста имеется. Чалов же наоборот не очень уютно себя чувствует, если все внимание на него. Федору было удобнее в прошлом сезоне, когда создавали в меру моментов, и стал лучшим снайпером сезона. А сейчас Чалова засыпали шансами – начал нервничать.

Два из трех пенальти не смог реализовать, а из моментов на восемь голов с игры забил всего четыре раза. Федора оправдывает тот факт, что его хорошие шансы против «Ахмата», «Тамбова» и «Арсенала» случились в дни побед ЦСКА , но дополнительно были моменты в проигранном дерби со «Спартаком», например. Порой Чалову явно не хватало напарника, и Соболев может стать таковым, если Ганчаренко наиграет схему «3-5-2» на сборах.

Влашич может быть одним из двух центральных хавбеков, которые играют выше опорника, и дуэт форвардов теперь есть. Впишется ли Соболев в ЦСКА ? Если не поймает звезду – за Александром водится такой грешок, сам сознавался. 22-летний нападающий не имеет опыта игры на самом высоком уровне, ведь от борьбы за выживание переходит в категорию войны за Лигу чемпионов. Но это естественный процесс, а поскольку Соболев порой дерзкий – вспомните гол в ворота «Урала» из дальней дистанции, то такой игрок нужен ЦСКА .

Не стоит путать его с Нецидом, ведь Александр не такой деревянный, как чешский нападающий. Также Соболев играет преимущественно ногами. Головой с метра от линии ворот позволил голкиперу остановить мяч в матче против «Арсенала», а ногой при хорошем навесе или простреле с фланга легко отличится, даже если вокруг немало защитников. В принципе, вы видите классику жанра для трансферов форвардов. В первом туре чемпионата на счету Александра дубль в ворота ЦСКА , а в двадцатом может выйти на игру против «Урала» уже в футболке москвичей.

Будь Бабаев не мальчиком из армянской семьи, могли заподозрить, что у Романа Юрьевича есть опыт работы на израильскую внешнюю разведку – настолько тихо и четко обычно проворачиваются подобные сделки в ЦСКА . Ну, что тут скажешь? Когда работают красиво – глупо не признавать. Пока «Спартак» ковырялся в носу, не понимая, нужен им Соболев, или же хватит Ларссона и Понсе – ЦСКА действовал.

Пока в «Динамо» определялись, кто душе милее – Комличенко или Соболев, «армейцы» отправились на переговоры с «Крыльями Советов» и нашли около 4.5 млн евро для сделки. Не факт, что в контракте Александра вправду был какой-то магический бонус, позволявший его забрать всего за два миллиона евро, но очевидно, что семь, как «Рубин» за Игнатьева, москвичи точно не заплатили. Не в стиле Гинера переоценивать российских футболистов – в истории ЦСКА самым дорогим подписанием из местных является Обляков за 4 млн евро.

Иван деньги отрабатывает, и Соболев сможет, невзирая на планы Чалова, ведь Ганчаренко и Абеля Фернандеса, как помните, в команду приглашал, надеясь, что у ЦСКА будет именно пара форвардов, и Сигурдссона с Нисимурой записывали в нападающие, и даже Бийола готовили к роли высокого крепкого форварда. Теперь такой есть, и хотя Соболев - сырой нападающий, ведь нестабильный (с начала октября шесть матчей без голов), теперь у москвичей два таких таланта. Федор и Александр могут создать дуэт, а если Чалов уедет в АПЛ – ждите еще одного нападающего в ЦСКА , на этот раз иностранца.

«Армейцы» четко понимают, что для решения поставленной задачи – в идеале прямой путевки в Лигу чемпионов, нужно усилить атаку. Соболев – верная ставка, и Александр вряд ли прогадал, ведь Чалов уйдет если не зимой, то летом, и в ЦСКА молодые ребята, если хорошо работают, прогрессируют. У Ганчаренко теперь филиал сборной России будущего – Обляков, Дивеев, Ахметов, Чалов, Кучаев, Карпов, а теперь еще и Соболев. Мощный российский костяк, в ЦСКА помнят о новом лимите – по тысяче минут в РПЛ отыграли всего три легионера (Влашич, Магнуссон и Бистрович), «армейцы» поставили на местных, и трансфер Соболева вписывается в новый вектор.

Ждем официального подтверждения подписания Александра, ведь это логичный трансфер – выбрали результативного форварда, ведь команде нужны голы (забили всего на два мяча больше, чем «Урал»), поставили на не дорогого и перспективного нападающего, который по формату отличается от Чалова, чтобы играть с ним в паре, или же заменить, если продолжит прогрессировать. Для Соболева лучше команду, чем ЦСКА , сейчас в РПЛ найти сложно, так что это правильный выбор.

А дальше все зависит от форварда и обстоятельств. Будет здоров и в форме – точно пригодится, ведь у Чалова нет здоровой дерзости, которая отличает многих нападающих, а у Соболева спортивная наглость есть. Потому Александр пробивает в падении через себя, играет пятками и может перебросить голкипера необычным ударом издали. Свежий футболист, хватит мотивации – покорит Москву.