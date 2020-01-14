Тест на зрелость. ЦСКА в 10 кадровых вопросах

сегодня, 13:00

Зима в РПЛ как межсезонье – много времени и важных задач. «Соккер.ру» оценивает «армейцев».

Что бы там Гинер ни говорил публично, ему последние события – и вокруг личного бизнеса, и вокруг ЦСКА с передачей акций клуба новому владельцу, но сохранением управляющих, вряд ли понравились.

Давным-давно РОВД города Харькова его так неприятно дергало, но в Москве успешный футбольный предприниматель привык к более уверенной, хотя и веселой жизни. Гинеру точно неуютно во время перестройки и омоложения команды.

Приходится приспосабливаться, хотя непонятно где будет ЦСКА весной и способен ли Ганчаренко решит поставленную задачу – финишировать в зоне ЛЧ ? Позиция в таблице позволяет помечтать, заставляет много работать и отвечать на острые вопросы.

Федор Чалов уедет в АПЛ зимой?

Не случайно начали разговор именно с Гинера. Не в его традициях отпускать игроков тогда, когда тем выгодно. Федор закис в ЦСКА , ведь мечтает об Англии. Но теперь его убедят, что важный, что незаменимый, что нужен на поле весной, затянут переговоры, ведь за форварда со статистикой Чалова именно в этом сезоне никто сразу много денег не даст. Скорее ЦСКА затянет переговоры и оставит нападающего до лета.

В центре защиты нужен Бекао?

Бразилец нормально играет в Серии А, а вот Гогуа стать ему полноценной заменой точно не сумел. В принципе, как и юный Карпов. Персонально неплохо выступил Магнуссон, но нужен защитник, который будет хорошо играть один в один. Дивеев, Шарлия и Васин – не такие, по отборам за игру лидирует Кучаев. Если бы у ЦСКА были деньги, то стоило подумать, можно ли количеством подменить качество? Защитников в центр полно – Набабкина седьмым к названым добавьте, а Акинфеев не всегда с «сухарем». Не случайно Сигурдссона якобы звали «дядькой», но Рагнар выбрал Копенгаген.

ЦСКА не готов к малейшим потерям?

Любая команда становится хуже, если теряет лидеров. Но у «армейцев» слишком явные опорные точки – Акинфеев, Фернандес, Влашич и Чалов. А поскольку коллектив молодой, то ни потерю капитана Игоря, ни отсутствие Фернандеса, ни пропуски матчей Влашичем или Чаловым нельзя хотя бы частично компенсировать. Другими словами, 34 очка осенью – результат того, что четверка была на поле постоянно. Одну игру пропустил Обляков, две – Магнуссон, но получается команда, не готовая к потерям, ведь не имели такого опыта. Опасная ситуация, а скамейка короткая – до трансферов состоит из четырех опытных человек, если не считать резервных центрбеков, чей функционал ограничен.

Зачем в команду приходил Сантос?

Перефразирую: готовы ли скауты не ошибаться зимой? Лукас – один из самых странных новичков ЦСКА в истории клуба. Крошечный легкий полузащитник оказался совсем неготовым к контактной борьбе в РПЛ , не смог козырнуть техникой и умением создавать моменты. Сантос был бесполезен, и хотя Ганчаренко через прессу подбадривал взятого в аренду игрока, на деле «армейцы» уже давно приняли решение – досрочно расстаться. Удивляет, что такую ставку вообще сделали. Хорошо, что Сантоса не подписали на лет пять, а лишь взяли в аренду, но молодой Жоаозиньо в РПЛ не появился.

У Ганчаренко мягковатые опорники?

Яка Бийол – угловатый парень, если применяет грубую физическую силу – получается нелепо. И не случайно из него делали форварда, причем не такого, как был Вернблум. Понтуса можно вспоминать через раз по ходу матчей ЦСКА , поскольку баланса в схеме Ганчаренко не хватает. Есть Акинфеев, который старается не пропустить любой ценой, если талантливые ребята впереди – Обляков, Влашич и Чалов, но Бистрович и Ахметов – не опорники. Вот только придется выкручиваться с теми, кто есть, вряд ли зимой ЦСКА подпишет разрушителя уровня Понтуса.

У «армейцев» есть запасной план игры?

Ганчаренко неудачно рискует по ходу матчей, за что его часть фанатов ЦСКА и не любит. Перестраиваться не всегда удавалось. Упреки не по центру защиты – там толпа из 7 человек, ошибки закономерны. Но как ЦСКА усилить игру по ходу матча на флангах? На «4-3-3» перешли однажды, а Влашич, Сигурдссон или Обляков – не вингеры. Также, хотя в команде восемь человек с результативными пасами и десять, где там джокеры? ЦСКА определенно нужны запасные варианты ведения игры, а их нет. Из основных игроков осенью сразу 7 из 18 – центрбеки, и добавление девятнадцатого Дзагоева не принесло серию побед.

Осенью ЦСКА не хватило лишь опыта?

«Армейцы» создали меньше качественных моментов, чем «Спартак». Забавно при этом, что даже с учетом промахов с «точек» их реализация была лучше, чем у «Зенита», «Локомотива» и «красно-белых». Но если бы ЦСКА агрессивнее отработал дерби с «Динамо» - соперник реализовал свой подход, а «армейцы» не сумели, не соглашались на ничью в Уфе, получили пенальти в концовке против «Сочи» - а повод был, то именно ЦСКА шел бы на уверенном втором месте. Но не хватило опыта. Уязвимость кадров Ганчаренко – в их возрасте. Самый юный состав РПЛ не реализовал то, что имел, хотя Влашич создавал, а у Чалова были хорошие моменты.

Ганчаренко найдет позицию Облякову?

Ивана жаль. В сборной России ему непросто найти место – разве что идеально сыграет на позиции левого латераля, Кудряшов и Жирков выступят весной в Турции и Санкт-Петербурге слабее, и тогда Черчесов доверится на сборах перед Евро-2020 именно Облякову как левому защитнику. Но Ивану объективно не хватает навыков игры в защите, кроме того – у него большой атакующий потенциал. Нужно найти Облякову идеальную позицию – сложная задача. Простое решение – в «3-4-2-1» Иван будет в двойке с Влашичем под форвардом, но это не самый элегантный выбор. Латераль, центрхав или инсайд? Пора выбирать.

У «армейцев» проблемы на флангах?

В футболе подавляющее число голов создают после навесов, прострелов и стандартов. Если забивают с игры, то в основном после подач с флангов. Вот только по количеству кроссов за матч ЦСКА на предпоследнем месте в РПЛ . Добить соперников стандартами, пенальти или контратаками, хотя команда молодая, у «армейцев» осенью не получилось. Даже к Фернандесу есть вопросы. В игре Марио не было карнавальных элементов, зато видели привычные проблемы в защите. А поскольку Обляков и Кучева – левые латерали Ганчаренко, хавбеки, но пока фланги не выдали максимум. Недобрали самых вероятных по сценарию голов – недобрали побед.

Зачем ЦСКА ищет новых нападающих?

Ищет, ведь Чалов хочет уйти, Сантос – ушел, Нисимура вне заявки на сбор в Испании. Шкурин на контракте и Караев на просмотре – правильные действия, но хватит ли у них класса? Боженик сорвался, но в «Жилине» назвали сумму предложения ЦСКА – 5 млн евро. Достаточно для покупки Саксесса из «Уотфорда». Нигериец крепкий, молодой, торчит в запасе клуба из АПЛ . Самое время соглашаться на предложения из РПЛ ? Посмотрим, кого выберут, но что разыскивают результативного форварда – абсолютно верная информация.

Если с ЦСКА точечно поработать, а самое главное – провести полноценные успешные сборы, как Ганчаренко удалось первой зимой в качестве главного тренера «армейцев», когда поменял схему на три в центре, то москвичи легко смогут повоевать за второе место. Хотя календарь непростой - в расписании «Урал», кубковый «Спартак», «Ростов» и «Уфа».

Уже к игре против «Зенита» 21 марта будет понятно, на что команда Ганчаренко претендует. Если после ухода старой «семьи» создадут новый клан – ЦСКА всех удивит. А не получится, то летом будет новый тренер и нужно искать деньги на более опытных игроков, если молодежь подведет. Но не ставьте крест на скакунах – с каждым матчем будут опытнее и опаснее.