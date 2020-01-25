Долгожданный форвард для «Динамо»

сегодня, 10:00

Не второй Кураньи, но тоже результативный. «Соккер.ру» оценивает ставку москвичей и потребность команды в форварде.

Заиграет ли Николай Комличенко в «Динамо»? Никто понятия не имеет, даже те скауты и аналитики, что убедили лично Новикова и руководство клуба, что между Соболевым и Комличенко нужно выбирать последнего.

Вопрос о том, заиграет ли, можно ставить разве ради прогноза. Начинать стоило с другого: «Динамо» нужен центральный нападающий? И все хором ответят: «Конечно». Хавбек Грулев, которого использовали на острие, ушел в аренду в «Нижний Новгород». Шейдаев расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Комличенко хорош? И да, и нет. Каждый, кто наблюдал за голевыми подвигами воспитанника «Краснодара» в Чехии, не спешил ставить на кон репутацию, лишь бы Николай за любую цену вернулся домой. То есть игра Комличенко на протяжении целых матчей отличалась от его действий в успешных голевых моментах.

Зато Николай – физически крепкий центральный форвард, как нужно «Динамо». Реализует пенальти резким ударом правой ноги, может убежать от защитников, поставив корпус. В нем угловатость сразу двух известных футболистов – Дзюбы и Ярмоленко, но нет техники Андрея, ведь играет Николай на другой позиции – не на фланге, а в центре штрафной.

В Чехии его голы не похожи на те, что забивают в РПЛ – пространства больше. Поэтому как пройдет адаптация к лиге с более плотной и грамотной опекой и закрытым футболом – загадка. Впрочем, после Шейдаева любой крепкий парень в атаке, что сможет реализовать парочку классных моментов, закрепится в основе и будет любимцем публики.

В «Динамо» заждались футболиста, который может забить в падении через себя, как Комличенко делал. Впрочем, куда чаще действует просто, но довольно эффективно. Также Николай точно может быть частью нехитрых комбинаций – Ярмоленко вспомнили не случайно, «стеночки» с начальным пасом «под себя» Комличенко тоже частенько применяет.

Но в Москве будет несколько иначе. В «Младе-Болеслав» у него была лидирующая роль, а за «Динамо» надо играть на команду, забыв об эгоизме. Но и сходство найти в задачах можно. Чешский клуб Комличенко прошлый сезон завершил на 7-м месте – Николай отличился 23 раза, стал с отрывом лучшим снайпером лиги, а в этом клуб идет на 5-й строчке, и снова форварда не подвел – 10 голов.

Для «Млады-Болеслав» расставание с Комличенко – огромная потеря. Причем заработают не так уж много денег, если верить источникам в «Динамо» и друзьям тренера Новикова из числа журналистов. Изначально чехи хотел взять 5 млн евро, мотивируя подорожание форварда с лета тем, что Черчесов позвал его в сборную России, но потом согласились на 3.5 млн. Сколько при этом получил агент игрока и сам футболист?

Наверное, немало, раз также видим информацию о трансфере за 400 тысяч евро. Верится с трудом, форварды с такой результативностью не стоят так мало, даже если играют в чемпионате Сан-Марино. Кстати, в разных открытых источниках отказ от Комличенко всех российских клубов прошлым летом аргументировали как раз тем, как чехи вели переговоры, и какие требования были у самого футболиста.

Более того, еще несколько недель тому назад сообщали, что только «Рубин» сделал официальный запрос «Младе-Болеслав», который казанцы подтвердили в прессе. Но когда Шейдаев выдал сказочную осень в «Динамо» – воспитанник «Зенита» открывался так неудачно, что по суммарному качеству моментов его обошли даже защитники команды, то пришлось действовать.

Игбун – не центральный форвард, как и немец Филипп. Поэтому благодаря подписанию Комличенко «Динамо» получает возможность выстроить схему без ложных девяток. Не нужно перегружать Кирилла Панченко ударами, – если останется в клубе и будет играть. Можно найти схему, где появится сильный плеймейкер, ведь такового тоже не было. Фанаты и эксперты ведь не случайно требовали именно тяжелого форварда.

Во-первых, по созданным моментам за игру лучше всех из игроков основы у «Динамо» Юсупов. Хавбек может быть диспетчером, но когда у него хотя бы ассисты есть, но их у Артура нет. Во-вторых, только Н’Жие умудрялся открываться так, чтобы получать по шансу на один гол за две игры в среднем, но Клинтон промахивался – у него один мяч после 520 минут в 13 матчах.

В-третьих, если ищем место Юсупова в списке людей с качественными созданными моментами во всей РПЛ , то лучший из «Динамо» оказывается ниже Тиля из «Спартака», который свой дебют провалил. Проще говоря, у Хохлова никто в атаке не сыграл круто, были только разовые подвиги. И тасование состава сказалось, и адаптация к новой команде, и промахи яркие были, ведь по моментам претендовали на 24 гола, а забили жалкие 16 раз.

Конечно же, такому составу нужен «game-changer» - человек, появление которого изменит результат всей игры, хотя в остальном все останется так, как было. Поворотным моментом может стать налаживание связей между Максимилианом Филиппом и Комличенко, если оба будут в хорошей форме весной. Тогда и пасы Юсупова из глубины поля окажутся уместными, и фланговые игроки зашевелятся в атаке.

Очевидно, что немец Филипп может играть круто и эффективно – 5 из его 6 голов принесли команде 9 пунктов. Но как ассистент новичок себя не проявил, ведь на кого ему пасовать? Дайте правильно выстроенную линию атаки «Динамо» - увидите другой по классу футбол, более агрессивный и разноплановый.

Например, москвичи не сильно хуже, чем «Краснодар», по игре у своих ворот в РПЛ , пропустили всего на один мяч больше. К опорной зоне в защите были вопросы, но в атаке сейчас неплохой набор – скорее можно подумать о том, кто должен покинуть коллектив Новикова, ведь народу набрали на другие позиции немало. Состав не совсем скудный, даже приличный резервный вратарь, как показала травма Шунина, был.

А теперь есть форвард с высоченной для российского футболиста результативностью – за «Младу-Болеслав» Комличенко забил 37 мячей и сделал 6 ассистов в 59 играх чемпионата Чехии. По среднему количеству голов за игру намного выше, чем был сам Кевин Кураньи в «Динамо». Если у Комличенко в России весной будет хотя бы такая результативность, как была у немца, то поедет на Евро-2020 в составе сборной России.

И фанаты «Динамо» выдохнут – наконец появится деталь механизма, обеспечившая поворотный момент в истории команды, которой снова выделили деньги на трансферы. Новиков не спешил с решением по форварду, Комличенко не завербовали сразу, но за него повоевали – и с чехами, и с другими клубами РПЛ , вроде «Рубина». Значит, Николай нужен Кириллу Александровичу.

И дебют может получиться знаковым, ведь 29 февраля – в день, который видим раз в шесть лет, «Динамо» на домашней арене принимает «Спартак». Если Комличенко в Чехии вырос в большого снайпера – сразу сможет себя показать в дерби при поддержке более сыгранных напарников по новой команде. Серьезное решение в карьере Николая, и очень важно, чтобы он показал приземленный подход к футболу.

Комличенко – и потенциальный лидер атак, и винтик в системе, вероятно, один из двух форвардов, если сыграют «5-3-2». Но для успеха нужна полная концентрация на реализации моментов. Нельзя, чтобы РПЛ убила мотивацию еще одного местного игрока с данными. А вот если за него действительно отдали всего 3.5 млн евро, то молодого забивного иностранца за такие деньги найти практически невозможно.

Тогда получается, что Комличенко – оптимальная ставка, а дальше все зависит от него, команды и тренерского штаба. Дерби «Динамо» и «Спартака», исходя из положения клубов в таблице, становится определяющим поединком для двух московских команд, и Николай выбрал свою сторону в принципиальном сражении.