Тятя, тятя, наши сети…

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«Соккер.ру» - об одной знаменитости, которая может оказаться в российской Премьер-Лиге. А может и не оказаться.

Вы, конечно, знаете продолжение пушкинских строк. Нет, Дэниел Старридж ни в коем случае не «мертвец». И тем более не мертвец, долгих лет ему. Но сейчас бывший игрок сборной Англии больше напоминает человека, который доигрывает, а не играет. В тридцать лет из «Ливерпуля» в «Трабзонспор» просто так не переходят.

В чём, собственно говоря, дело. В четверг на фанатском сайте «Трабзонспора» появилась новость, что Старридж, появившийся на берегах Чёрного моря в августе, может скоро покинуть ряды шестикратных чемпионов Турции. Англичанин заинтересовал некий российский клуб, который готов арендовать Дэниела. А потом может и выкупить. Большого оживления эта новость не вызвала. За полгода пребывания в Трабзоне бывший игрок сборной Англии не провалился, но и ничем особым себя не проявил. Сыграл в половине матчей – 9 из 18, забил четыре мяча. Пропустил немало матчей из-за травмы бедра. Игру команды особо не усилил. Осенью привлёк дополнительное количество зрителей на трибуны стадиона «Шенол Гюнеш». Но теперь именитого англичанина видели все, кто хотел увидеть. Ажиотаж спал.

«Трабзонспор» тоже может быть заинтересован в аренде Дэниела. Особенно, если новый клуб возьмёт часть обязательств по выплате немаленькой зарплаты английскому нападающему. Поэтому сообщение об интересе некоего российского клуба к бывшему игроку сборной Англии может быть попыткой выдать желаемое за действительное. Утечка со стороны клуба, желающего пристроить иностранца, сэкономив при этом на зарплате. А на российские клубы, которые иной раз покупают всё, что блестит или некогда блестело, всегда можно перевести стрелки.

А что, если некий российский клуб действительно решил усилить атаку, пригласив именитого англичанина. Как вам такой поворот событий. И информация, мелькнувшая на форуме «Трабзонспора» - не информационный взброс и не «утка»? Маловероятно, англичане как-то в современном российском футболе не приживаются. Играл немножко Дэвид Бентли в «Ростове», да Джон Терри не доехал в «Спартак». И всё. В Российской империи, наоборот, были целые команды, состоявшие из англичан. Самых разных, и специалистов, любивших погонять мячик, и бывших профессионалов. Под видом одного из английских легионеров скрывался знаменитый разведчик Роберт Локкарт.

Но Старридж, естественно, не разведчик. Он потомственный футболист. Отец Дэниела Майкл Старридж сыграл несколько встреч за «Бирмингем Сити». Куда более известен дядя Дин Старридж, известный по выступлениям за «Дерби Каунти», «Лестер», «Вулверхэмптон» и «Куинз Парк Рейнджерс». Дин очень хотел сыграть за сборную Англии и ради этой несбыточной мечты отказался от реального происхождения сыграть за сборную Ямайки на чемпионате мира 1998 года. Средний брат Майкла и Дина Саймон играл за «Бирмингем Сити», «Сток Сити» и «Блэкпул».

Но сын Майкла превзошёл и папу, и обоих дядюшек. В 17 лет Дэниел играл за «Манчестер Сити», - выходил на замену, забил несколько мячей. И был недоволен своим положением в клубе. К тому же Дэниел не видел перспектив у «Сити» даже после покупки клуба миллиардерами с Ближнего Востока. 20-летний нападающий отказался подписывать контракт и отправился в «Челси». Где провёл три с половиной сезона. Весьма неоднозначных. Стал чемпионом, пробился в сборную Англии, освоил вторую футбольную специальность – крайнего нападающего. Но при этом только в одном из четырёх лондонских сезонов Старридж был основным игроком. В чемпионате 2010-11 он и вовсе сдавался в аренду «Болтону».

В январе 2013-го нападающий сдал синюю футболку «Челси» и облачился в красные одеяния «Ливерпуля». Здесь он провёл свои лучшие годы. Дэниел выглядел в линии атаки куда интереснее раскрученного и капризного Марио Балотелли. Пара Луис Суарес – Дэниел Старридж была чудо как хороша.

Но травма одна, другая. Пока лечился, потерял место в составе. Которое так и не нашёл. Ушёл в «Барселону» Суарес, а с новыми партнёрами Старридж сыгрывался тяжело. Тем более что Юрген Клопп создал на «Энфилде» сверхмощную линию атаки, в которой не нашлось места Дэниелу. Вот уже нисколько ещё не старый нападающий практически не играл. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он потерял место в сборной Англии, а потом стал лишним в «Ливерпуле». Который фактически подарил форварда «Трабзонспору». В последнее время Дэниел был известен благодаря двум событиям. У него украли любимую собаку, которую потом вернули. А ещё он был дисквалифицирован на 6 недель за то, что делал ставки. Что непозволительно действующему футболисту.

Возможный приход Старриджа в РПЛ – это хорошо или плохо? Если Дэниел окончательно поправил своё здоровье, не чувствует себя потенциальным пенсионером и хочет перезапустить свою карьеру, то добро пожаловать. Футболист такого уровня может только усилить наш чемпионат, который растерял немало звёзд. Перезапустит карьеру – сможет в сборную вернуться. Даже быстрее, чем кажется.

Но что-то подсказывает, что нынешний Старридж – всего лишь тень того Дэниела. Что сейчас он может лечиться, ласкаться с четвероногим любимцем, делать ставки, говорить, как он всех осчастливил своим приездом и одновременно тосковать по Туманному Альбиону. Есть большие сомнения, что он у нас заиграет. Хотя всякое может быть. Вспомните, как расцвёл у нас Джефферсон Фарфан. Который тоже «ехал с ярмарки».

Продолжим фантазировать? Что же это за таинственный российский клуб, которому мог понадобиться бывший нападающий сборной Англии. Первое, что приходит в голову – «Локомотив», который любит приглашать, казалось бы, отыгравших своё футболистов, и если не перезапускать карьеру, то выжимать из них максимум. А если учесть, что «железнодорожникам» нужно срочно усиливать атаку, то почему бы не прибегнуть к услугам 30-летнего англичанина.

Второй вариант – «Спартак», нуждающийся в усилении атаки. Старридж, находящийся в оптимальной форме, сильнее и Луиза Адриано и Зе Луиша, не говоря уже об Эсекеле Понсе и Джордане Ларссоне. Но есть большой риск, что Дэниел окажется вторым Андре Шюррле. Именитым экспонатом. Опять же легионер, а «красно-белые» с трудом вписываются в лимит.

Третий вариант – «Краснодар», потерявший Ивана Игнатьева. Южане тоже любят подбирать известных футболистов. Вот и Маркус Берг, как бы его не склоняли, приносит пользу. Но именно присутствие в составе Берга и станет шлагбаумом на пути Старриджа к «быкам». Два возрастных легионера в атаке – чересчур.

«Рубин», стремительно набирающий игроков? Вполне может быть. Но казанцы уже набрали столько футболистов, что вряд ли захотят вытаскивать из Турции нападающего, который не факт, что понадобится. Несколько лет назад «Рубин» уже набрал легионеров на два состава, а потом не знал, что с ними делать. «Динамо», похоже, покупает Николая Комличенко. Смысла приглашения Старриджа нет. Хотя есть возможность. ЦСКА был бы рад англичанину, но нет средств. «Зениту» Дэниел вряд ли понадобится.

Поэтому, если изрядно забытый англичанин и появится в нашем чемпионате, то в «Локомотиве» или в «Спартаке». Но пока Старридж - игрок «Трабзонспора» и никаких официальных комментариев пока нет. Может Дэниел задержится на берегах Чёрного моря до конца срока, предусмотренного контрактом. Всякое может быть.