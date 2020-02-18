Дисквалификация «Манчестер Сити» или по ком звонит колокол!

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сегодня, 19:41

День Святого Валентина стал для поклонников Английской Премьер Лиги настоящим кошмаром. Атмосферу праздника приближающегося старта матчей плей-офф Лиги Чемпионов взорвала сенсационная новость. Судебная палата УЕФА , занимающаяся контролем над финансовыми операциями, приняла решение отстранить английский футбольный клуб «Манчестер Сити» от участия в будущих розыгрышах Лиги Чемпионов. Откуда? Почему?

Как могло такое случиться, что ведущий футбольный клуб Европы оказался в немилости у чиновников УЕФА ? Разбираемся в причинах этой шокирующей новости.

Откуда пришла беда

Для начала следует напомнить! Еще осенью 2018 года независимый интернет - ресурс Football Leaks, занимающийся публикацией информации в сфере футбольных трансферов, анализом сумм заключенных контрактов, предоставил целый пакет компромата на клуб «Манчестер Сити». Собранные журналистами факты свидетельствовали о нечистоплотности руководства клуба в осуществляемых финансовых сделках. Расследование коснулось двух сезонов 2011/12 и 2013/14. Именно в эти годы «горожане два года подряд становились чемпионами Английской Премьер Лиги. В чем же конкретно был уличен чемпион Англии?

Доклад содержал информацию о подлоге с расчетом прибыли, полученной от спонсорских контрактов. Судя по документам размер финансовой помощи клубу от своего титульного спонсора авиакомпании „Этихад“ составил 75 мл. евро. На деле реальная сумма спонсорского контракта едва дотягивает до 10 млн. Налицо факт заведомого завышения спонсорских доходов. Помимо этого были выявлены ряд фактов несоответствия сумм контрактов, реальным доходам бюджета клуба в указанные периоды.

Другими словами, на деле оказалось, что все миллионы спонсорских денег, огромные суммы контрактов футболистов оказались „дутыми“. Что это значит? При наличии обоснованных доказательств нарушений в сфере финансовой сфере, так называемый фейр-плей, клуб может подвергнуться серьезным санкциям со стороны финансовых контролирующих органов УЕФА .

Такова история скандала.

Что имеем по факту?

При таких раскладах ничего хорошего клубу ожидать не приходиться. Решения судебной палаты финансового контроля УЕФА по поводу финансовых злоупотреблений клуб выносились и ранее. Еще свежи в памяти санкции, наложенные УЕФА на лондонский клуб „Челси“, допустивший финансовые нарушения при подписании футбольных контрактов.

Команда Фрэнка Лэмпарда в течение года была отстранена от участия в трансферном рынке. Наказание для „аристократов“ оказалось не таким строгим. Куда более жестко чиновники УЕФА реагировали на подобные нарушения в данной сфере, допущенные другими клубами.

Так, например, за злоупотребления в финансовой сфере и нарушение принципов фейр-плей ранее наказывались итальянский „Милан“ и греческий клуб „Панатинаикос“. Если „россонери“ сумели отделаться всего одним годом дисквалификации в еврокубках, то греков УЕФА отстранило от участия в еврокубках на целых три года.

Следует отметить, что через Арбитражную палату финансового контроля УЕФА (ИФКК) прошло 15 команд. Список „штрафников“ внушительный и в нем присутствуют титулованные, далеко не бедные клубы. Штрафовали итальянские клубы „Интер“, Рома», турецкие «Галатасарай», «Бешикташ» и Фенербахче», французские команды «Марсель» и «Пари Сен-Жермен».

Некоторые решения Судебной палаты финансового контроля носили воспитательный характер и ограничивались серьезными суммами штрафов. Однако наиболее громкие дела ограничиваются не только наложением финансовых санкций. Самыми страшными для футбольных клубов видами наказаний могут стать дисквалификация от участия в турнирах, лишение титулов, понижение в классе. Именно это и случилось на этот раз с клубом «Манчестер Сити».

Решение ИФКК, вынесенное 14 февраля 2020 года содержит следующее:

«горожане» лишаются возможности принимать участие в розыгрыше Лиги Чемпионов на два последующих года, сезон 2020/21 и 2021/22;

на клуб налагается штраф в размере 30 млн. евро.