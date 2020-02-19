ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Байер» - «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 08:57

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle для первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» на стадионе «Бай-Арена» сыграет против «Порту».

«Байер»

«Аптекари» попали в раунд плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе Лиги Чемпионов. Там подопечные Петера Боса не смогли навязать борьбу «Ювентусу» и «Атлетико» за первые две строчки, но сумели обойти московский «Локомотив».

После зимней паузы «Байер» существенно прибавил и упрочил свои позиции в чемпионате Германии. В 2020 году «Фармацевты» уступили только в гостях «Хоффенхайму». В остальных четырех встречах Бундеслиги команда из Леверкузена одержала победы. Особенно стоит отметить фееричный матч подопечных Боса против дортмундской «Боруссии», которая была обыграна в волевом стиле со счетом 4:3. В последнем поединке «Байер» вырвал победу в Берлине над «Унионом» (3:2).

«Порту»

«Драконы» уступили «Краснодару» в квалификации Лиги Чемпионов и отправились покорять турнир рангом ниже. На групповой стадии Лиги Европы «Порту» не без проблем взял первую строчку в квартете G, Где его соперниками были «Рейнджерс», «Янг Бойз» и «Фейенорд», Итоговый успех команды обеспечили победы в последних двух матчах, который были добыты в Швейцарии и дома над представителем голландского чемпионата.

В чемпионате Португалии «Порту» недавно отметился победой над «Бенфикой», что позволило команде сократить отставание от лидера до одного очка. В целом «Драконы» выиграли 4 предыдущих поединках в родном первенстве.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Байер» - 1.980
  • Ничья – 3.500
  • Победит «Порту» - 3.970

Статистика

  • Команды встречались в 2016 году. Контрольный матч закончился вничью 1:1.
  • «Байер» выиграл 3 предыдущих домашних матча с обшим счетом 9:4.
  • В активе «Порту» 3 победы в 5 предыдущих гостевых поединках – 1 ничья и 1 поражение.
  • «Аптекари» забивали не меньше 2 голов в 5 предыдущих домашних матчах во всех турнирах.

Прогноз

Пара «Аптекарей» и «Драконов» стала одной из самых интригующих на стадии 1/16 финала Лиги Европы. К очному противостоянию команды подходят в превосходной игровой форме, имея положительную статистку игры в атаке.

Полагаем, что в обороне никто из соперников отсиживаться не будет, что должно поспособствовать прохождению ставки на ТБ(2,5), за которую БК Pinnacle дает коэффициент 1.990.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100