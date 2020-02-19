«Байер» - «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:57

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle для первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» на стадионе «Бай-Арена» сыграет против «Порту».

«Байер»

«Аптекари» попали в раунд плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе Лиги Чемпионов. Там подопечные Петера Боса не смогли навязать борьбу «Ювентусу» и «Атлетико» за первые две строчки, но сумели обойти московский «Локомотив».

После зимней паузы «Байер» существенно прибавил и упрочил свои позиции в чемпионате Германии. В 2020 году «Фармацевты» уступили только в гостях «Хоффенхайму». В остальных четырех встречах Бундеслиги команда из Леверкузена одержала победы. Особенно стоит отметить фееричный матч подопечных Боса против дортмундской «Боруссии», которая была обыграна в волевом стиле со счетом 4:3. В последнем поединке «Байер» вырвал победу в Берлине над «Унионом» (3:2).

«Порту»

«Драконы» уступили «Краснодару» в квалификации Лиги Чемпионов и отправились покорять турнир рангом ниже. На групповой стадии Лиги Европы «Порту» не без проблем взял первую строчку в квартете G, Где его соперниками были «Рейнджерс», «Янг Бойз» и «Фейенорд», Итоговый успех команды обеспечили победы в последних двух матчах, который были добыты в Швейцарии и дома над представителем голландского чемпионата.

В чемпионате Португалии «Порту» недавно отметился победой над «Бенфикой», что позволило команде сократить отставание от лидера до одного очка. В целом «Драконы» выиграли 4 предыдущих поединках в родном первенстве.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» - 1.980

Ничья – 3.500

Победит «Порту» - 3.970

Статистика

Команды встречались в 2016 году. Контрольный матч закончился вничью 1:1.

«Байер» выиграл 3 предыдущих домашних матча с обшим счетом 9:4.

В активе «Порту» 3 победы в 5 предыдущих гостевых поединках – 1 ничья и 1 поражение.

«Аптекари» забивали не меньше 2 голов в 5 предыдущих домашних матчах во всех турнирах.

Прогноз

Пара «Аптекарей» и «Драконов» стала одной из самых интригующих на стадии 1/16 финала Лиги Европы. К очному противостоянию команды подходят в превосходной игровой форме, имея положительную статистку игры в атаке.