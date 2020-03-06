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Betcity нашли оригинальный способ запуска в линию матча «Зенит» — «Спартак»

сегодня, 15:57

В последние дни разгораются споры о изъянах регламента Кубка России. Ситуация такова, что вышедшие в полуфинал «Зенит» и «Спартак» не могут определить на чьем поле пройдет встреча. На данный момент это определить не могут и в РФС.

На команды, по сути, это пока никак не влияет, но у букмекерских компаний возникла пауза с запуском в линии столь ожидаемого матча. Оно и понятно — коэффициенты будут сильно разниться в зависимости от места проведения встречи. 

Компания Betcitу первая придумала как поступить в этой ситуации. Аналитики запустили сразу два практически одинаковых события в линию: «Спартак» — «Зенит» и «Зенит» — «Спартак» с разницей в месте проведения матча. Теперь клиенты компании могут уже сейчас сделать ставку на любимую команду, а в случае если они ошибутся с местом проведения, то средства вернутся на их лицевые счета. 

Таким образом, аналитики Betcity делают свою линию по-настоящему качественным букмекерским продуктом, позволяя клиентам компании ставить заблаговременно. 

Отметим, что Betcity была отмечена премией «Рейтинга Букмекеров» за лучшую линию.

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Источник: Soccer.Ru
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