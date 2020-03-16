Футбол на паузе: в BETCITY открыли линии на судьбу главных первенств планеты

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сегодня, 15:23

Пандемия коронавируса поставила на паузу практически весь мировой футбол. Сейчас продолжаются единицы первенств, под вопросом проведение чемпионата Европы и Олимпиада. Аналитический центр компании BETCITY отреагировал на ситуацию в мире актуальными линиями.

Евро-2020

Как поступить с главным турниром этого лета? В прессе обсуждают несколько вариантов. Наиболее вероятным является перенос первенства Европы на лето 2021 года. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1,8. Не стоит исключать вариант, при котором футбольные функционеры не станут откладывать мероприятие так далеко и подвинут его только на зиму 2020/2021. У оптимистов еще остается надежда на проведение Евро в изначально обозначенные сроки, а пессимисты ждут полной отмены турнира и проведения следующего в 2024 году.

Российская Премьер-Лига

Пока под вопросом и дальнейшая судьба российского футбола. 22 тур чемпионата прошел с минимальными ограничениями в некоторых городах. Например, на арену ЦСКА было допущено лишь 5000 зрителей, “Зенит” проверял температуру болельщиков на входе, а “Сочи” предпочел перестраховаться и сыграть при пустых трибунах с “Краснодаром”. В остальном же никаких неудобств или изменений болельщики не почувствовали. Однако вариант, при котором сезон будет приостановлен на время, по-прежнему остается самым вероятным — коэффициент 1,5. Поставить на продолжение РПЛ можно за 3,5.

Английская Премьер-Лига

В Англии матчи уже прерваны. Теперь всех поклонников лиги волнует определение чемпиона. “Ливерпуль” не выигрывал первенство с 1990 года. Сейчас команда Клоппа замерла в двух шагах от достижения заветной цели, но титул вновь может ускользнуть из рук. Это произойдет в том случае, если текущий розыгрыш Премьер-Лиги завершится без чемпиона и вылетающих команд (коэффициент 7). Однако самым вероятным исходом пока остается возобновление сезона и проведение всех 38 туров — коэффициент 1,35.

Другие лиги

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