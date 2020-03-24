Отдельным легионерам не хватает уважения

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сегодня, 10:27

Почему они думают, что заявление о смене футбольного гражданства должно радовать россиян? «Соккер.ру» возмущен.

Первое, объективное и важное – клубы годами склоняют иностранцев к получению российских паспортов, чтобы обходить глупый и неработающий лимит на легионеров. Не работает ограничение именно потому, что в сборную Черчесов хоть завтра может позвать гражданина Испании Черышева, граждан Германии Нойштедтера и Рауша, граждан Бразилии – Фернандеса, Гильерме, Ари и Жоаозиньо. Почти всех уже вызывал.

Причем важно отметить, что вторые паспорта у них на руках. Вряд ли в этом списке хотя бы один останется жить в России после завершения футбольной карьеры, исключения единичные. Ладно, родители Черышева – из России. Ладно, «армеец» Ахметов ассимилирован. Уйгур родился в Киргизии, но почти половину жизни провел в России, у него нет паспорта главной родины, есть только документы государства, которое представляет на футбольном уровне. Но такой случай – редкий, куда чаще речь о наглом наборе спортсменов.

Лимит уже не сработал в пользу сборной России, но продолжаются глупые заявления. За последнее время услышали о получении российского паспорта и вызове в сборную России от Мурило Серкейры из «Локомотива». А теперь Малком зачем-то повторил ту же конструкцию. Мол, ждет вызова в основную сборную Бразилии, но если что – можно через пару лет получить российский паспорт, ведь другие его соотечественники так делают, причем не только из Восточной Европы.

Но очевидна разница между тем, как Пепе получал португальский паспорт, а Сенна – испанский, и тем, что дорогущий и пока бесполезный легионер «Зенита» считает, что все в России должны радоваться его заявлению. Во-первых, ни Мурило, ни Малком не имеют юридического права вызываться в сборную России, даже если им специальным указом сменят гражданство – тут не сработает фокус, что применяли перед Олимпиадой в Сочи, ФИФА не разрешает дикую натурализацию.

Во-вторых, подобные разговоры в футболе, когда все культурно и осмысленно, инициирует главный тренер сборной. Видели, чтобы Черчесов заявлял, что Мурило и Малком – его любимые футболисты, без которых сборная России невозможна? Даже вызов Ари был продавлен человеком на букву М, ведь как-то надо было оправдать повальную раздачу паспортов – якобы дефицитом на конкретных позициях. Но здесь даже Станислав Саламович не спешит.

Откуда ему знать, будет ли через пять лет у сборной России достойный центрбек, опорник или правый вингер? Как узнать, что Малком и Мурило к тому времени будут играть в РПЛ или на высоком уровне? Зачем приезжие футболисты позволяют себе так унижать место, где им платят миллионы евро? Возьмите недавнее высказывание Ари о российских женщинах. Ни для кого не секрет, что бразилец не далеко убежал от Тарасова. Кто он такой, чтобы судить и ставить оценки? Он может рассказать нам о бразильянках, но в России он в гостях.

Хотелось бы чуть больше уважения от наемных работников-футболистов. Не мечтали играть за Россию, а согласны сделать одолжение. А есть другие примеры. Бразилец Пепе начинал карьеру у Бышовца в «Маритиму», переехал в страну, где много бразильцев, где говорят на понятном португальском языке. В Европе научили его играть в жесткий дикий футбол. Пепе переживал за Португалию, проникся реальным патриотизмом. И юридически вызов чистый, и бразильцев не предавал – не был им нужен в 2007 году. Более того, Пепе для Португалии выиграл чемпионат Европы, именно бешеный защитник на Евро-2016 часто вел за собой.

С Маркосом Сенной и Испанией – похожая история. Бразилец вызывался, поскольку был критически нужен для реализации идей Арагонеса. Опорник помог «Красной Фурии» перестать быть сборной звезд, которые ничего не могут выиграть. Не исключено, что Сенна стал предвестником появления новой вариации схемы Кройфа – Гвардиола смотрел Евро и прикидывал, как будет играть через полгода его «Барселона». Но как только Хави, Иньеста и Бускетс окрепли – Сенна ушел из сборной Испании, хотя провел в «Вильярреале» 11 лет, то есть проявил максимальное уважение к стране, за которую играл, и где стал полезным.

Сборной России пока полезен лишь один легионер – Марио Фернандес. Тут никакого секрета нет, ведь даже если посмотрите на современных правых латералей сборной Тите – за спиной у Дани Алвеса никого нет, Фагнер слабее, чем Марио, и ему уже 30 лет. Но только факт, что защитник ЦСКА в юности много гулял и выпивал – в результате опоздал на самолет сборной, чем вызвал гнев и попал в «черный список», сохранил для Черчесова классного исполнителя уровня первой сборной Бразилии во времена, когда там нет Кафу, Майкона или Дани Алвеса. Марио всем названным по классу уступает, но среди российских правых защитников – лучший.

А вот про Ари уже не сказать, что идеальный форвард для сборной при Дзюбе, Соболеве, Комличенко, Кокорине и так далее. Про старика Гильерме не сказать, что это великий вратарь уровня Алиссона. Тите не кусает локти, что вызывает голкипера «Ливерпуля», проморгав стража ворот «Локомотива». Жоаозиньо в зрелом возрасте получил паспорт. Мурило может уступить в центре защиты Кверквелии, а в центре поля – Магкееву, банально по уровню может оказаться на лавке своего российского клуба, о какой сборной речь?

А Малком пока один из самых непонятных легионеров в истории РПЛ , поскольку взяли человека с коварной травмой, никаких гарантий нет. Пока у вингера один удачный матч против великого «Урала» с дебютантами сезона в защите, а уже «снизошел» к согласию играть за сборную России. Что это за бред со стороны клубов? Командам надо инструктировать футболистов – не несите чушь о российских паспортах, это давно не актуально, никто не будет в восторге от подобных пустых заявлений.

Это как фраза Ари о российских девушках – показывает полное неуважение. С языком – та же история. Тот факт, что Гильерме разговаривает на русском языке, а Фернандес – нет, не делает Маринато игроком экстра-класса для основы сборной, но является камнем в огород Марио из ЦСКА . За восемь лет можно выучить русский язык, хотя бы на базовом уровне! Так что когда очередной легионер заявляет в интервью, что ждет вызова в свою сборную, а потом глупо добавляет, что согласен играть за Россию, если его забракуют на родине, то реакция должна быть одна.

Что ты несешь, милый легионер? Ты ведь сейчас унизил свою страну – готов ее предать на спортивном поприще, а не сражаться за право представлять до последней капли пота. Еще ты унизил государство, где тебе платят миллионы евро – сам посчитал, что уже заслужил право на вызов в сборную сильнее, чем все твои местные конкуренты, хотя в футболе пока ничего не достиг, кроме скандального трансфера в «Барселону»». Орлов полностью прав – такие заявление несерьезные.

В силу статуса и возраста комментатор из Санкт-Петербурга хотя бы изредка может высказывать мнение, которые идут вразрез с линией партии – а она заключается в повальной натурализации. И гнев Геннадия Сергеевича в этом случае праведный. Найдется через четыре года нормальный местный правый вингер, чтобы не ставить в основу сборной человека, что не выучит русский язык, не будет знать слова гимна, а вызов пощекочет его самолюбие, не более.

Малком, конечно, будь он примерным профессионалом, стал бы игроком высокого уровня. Но не настолько крут, чтобы иметь право унижать и страну, где зарабатывает, а также самого себя. Неужели они не понимают, что заходом о паспорте показывают свою неуверенность и слабость? Ни один мощный бразильский игрок не заявит, что уйдет играть за Хорватию, Украину, Россию или Армению. Максимум – когда есть итальянская бабушка, то Жоржиньо смог выбрать Италию, ведь на родине у него Каземиро в центре, капитан «селесао».

Но в таких случаях должна быть выгода и мера. Российскому футболу от сборной из легионеров одни убытки. Это ведь яркая демонстрация провала подготовки молодых игроков и идеи искусственных ограничений, которые в условиях краха экономики еще и потопят ряд клубов. Зарплаты паспортистов завышены, а бюджеты команд зависят от подачек из худеющего бюджета. А тут еще и некоторые легионеры выступают. Нет ничего почетного в том, что иностранец снизойдет к смене паспорта.

Почти все подобные заявления являются именно высокомерным кокетством. Если меня забракуют дома – так уж быть, сыграю за вашу команду. Спасибо, но нет, обойдутся. Смысл сборных не в наборе доступных легионеров, драться за родину на поле – честь, а не халтурка за премиальные. Они ведь не в команду России рвутся, а мечтают опробовать себя против Франции, Испании или Бельгии.