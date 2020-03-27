Самый дорогой тренерский мостик в футболе

1585259466

сегодня, 00:51

О самых высокооплачиваемых футболистах в современном футболе известно довольно много, но во что касается тренеров, то тут информации явно меньше, да и цифры куда помельче. Кто они, самые дорогостоящие футбольные специалисты, возглавляющие самые топовые команды в Европе? Начнем в соответствии с размером заработка?

Первая пятерка самых дорогих тренеров

Судя по тому, какие в это табель о рангах попали фамилии, удивляться есть чему. Возглавляет список человек, который тренирует не мадридский «Реал» или туринский «Ювентус», английский «Манчестер Сити» или мюнхенскую «Баварию». Сегодня в лидерах среди футбольных специалистов числится Диего Симеоне, главный тренер мадридского клуба «Атлетико».

По сведениям, указанным во французском еженедельнике «France Football», зарплата аргентинца в клубе составляет чуть более 41 млн. евро. Вероятно, в клубе сумели по достоинству оценить работу и труд Диего Симеоне с командой, если за его услуги готовы выкладывать такую огромную сумму. А заслуги действительно выдающиеся. При Диего Симеоне мадридский клуб «Атлетико» превратился из заурядной команды — середнячка испанской Ла Лиги, в настоящего европейского гранда. Сегодня «матрасники» фавориты любого турнира не только потенциально, но и по игре.

Нельзя говорить, что под руководством Симеоне «Атлетико» стал выигрывать все подряд. Нет! Просто команда постоянно входит в ТОП лучших команд Старого Света, неизменно принимает участие в Лиге Чемпионов. Новый контракт на столь крупную сумму аргентинцу предложили подписать хозяева клуба уже в новом сезоне. В подтверждение своего высокого класса и успешной тренерской работы стали недавние матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов, в которых подопечные Симеоне сумели одолеть английский «Ливерпуль».

На втором месте по размеру заработка находится португалец Жозе Мауринью, возглавляющий сейчас тренерский мостик лондонского «Тоттенхэма». Доходы португальца никоим образом не отражают его реальную зарплату в клубе. Основная сумма, которая легла в основу расчетов, сумма отступных которые получил португальский специалист по условиям контракта с другими командами. Сегодня размер доходов Моуринью оценивается в 31 млн. евро. Его новый контракт с лондонской командой «Тоттенхэм» нельзя назвать дорогим, так что место португальца в этом списке временное.

Аналогичная ситуация сложилась и у обладателя третьей строчки рейтинга. Будучи безработным, француз Тьерри Анри имеет доход в 25 млн. евро. Его первый практический опыт на тренерском мостике оказался неудачным. Сначала была работа со сборной Бельгии, а затем неудачный сезон во французском «Монако». После неудач, которые постигли клуб, французу предложили уйти, выплатив на прощание приличные отступные.

Доходы настоящих тренеров — трудоголиков

Только с четвертого места ситуация начинает проясняться. Здесь как раз расположились те, чьими действиями и работой в клубах могут городиться не одно поколение болельщиков.

Четвертым в списке идет Хосеп Гвардиола, тренирующий сегодня английский клуб «Манчестер Сити». Его услуги оценили владельцы клуба в 24 млн. евро. Зарплата вполне достойная, как говорится по делам и по заслугам, однако этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в ТОП-тройку самых высокооплачиваемых тренеров планеты.

Если с клубом ничего серьезного не случится, имеется ввиду информация о возможных финансовых нарушениях фейр -плей, то испанцу придется поднять зарплату. В противном случае легендарный Пеп может покинуть команду в поисках лучшей доли.

Чуть меньше получал другой представитель Пиренейского полуострова. Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Его зарплата на должности главного тренера на тот момент составляла 23 млн. евро. После увольнения из клуба, Вальверде получил тоже немалые отступные и теперь может вполне безбедно заниматься поисками новой работы.

Юрген Клопп в конце прошлого года подписал новый контракт с клубом «Ливерпуль». Теперь его услуги на посту главного тренера обойдутся команде в 18 млн. евро. В месяц немецкий специалист получает 3,5 млн. евро в месяц.

Доходы других известных специалистов куда меньше, чем у их коллег из ведущих клубов. Например, Уле Гуннар Сульшер в «Манчестер Юнайтед» получает всего 7,5 млн. евро в год. Около 6 млн. евро зарплата у главного тренера туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри. Ханс-Дитер Флик, руководящий мюнхенской «Баварией» получает где-то около 5,5 млн. евро.

Как видим, за чертой пятерки самых высокооплачиваемых тренеров, зарплаты далеко не заоблачные. По всей вероятности некоторые контракты будут переписаны в нынешнем году и заработки некоторых футбольных тренеров значительно вырастут.