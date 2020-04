Любуйтесь, коллекционеры! 10 самых дорогих классических футболок  

Лучше не смотрите на эти футбольные формы — вам захочется ими владеть!

Ностальгия по детству и юности для нас с вами — это не в последнюю очередь футбольные формы любимых и просто популярных команд. «Спартак» с титульным спонсором «AKAI», МЮ и победная форма с «SHARP», «Реал» времен «Teka»… Список можно продолжать бесконечно. Сегодня на «Соккер.ру» — о десятке самых дорогих классических футболок, которые трудно найти, но еще можно купить, если запастись терпением и деньгами. Мы не говорим о футболках с плеча футболистов, предметах экипировки с автографами и прочем эксклюзиве. Речь о самых обычных майках возрастом не старше 35 лет, которые в свое время в стандартном порядке продавались в клубных магазинах.

9-10 место. Альтернативная форма «Ювентуса» 1997/98 — 340 евро или 28 тысяч рублей

Изначальными клубными цветами «Юве» были розовый и черный, поэтому не удивительно, что периодически «Старушка» облачается в цвет нежной юности. В сезоне 1997/98 таким был альтернативный комплект в исполнении Kappa. Зидан, Дель Пьеро, Дешам, Индзаги, Конте сыграли в этих футболках всего пару раз, но сейчас это раритет, за который придется выложить почти 30 тысяч рублей.

9-10 место. Основная форма дортмундской «Боруссии» 1996/97 — 340 евро или 28 тысяч рублей

За те же деньги, что и розовую форму «Ювентуса», можно приобрести футболку дортмундской «Боруссии» в классических цветах. Знатоки футбольной истории с логическим мышлением безошибочно назовут причину высокой стоимости именно этой формы «шмелей»: в сезоне 1997/98 «Боруссия» в первый и единственный раз выиграла Лигу чемпионов. Действительно, особенная форма.

7-8 место. Основная форма «Ливерпуля» 1989/91 — 400 евро или 33 тысяч рублей

В такой футболке играл еще Кенни Далглиш, а «Ливерпуль» в последний раз становился чемпионом Англии в сезоне 1989/90. 33 тысячи рублей — и она ваша.

Liverpool's 1989-90 champions — where are they now? http://t.co/MS4Wa9PuxF pic.twitter.com/2h5bTefOOu

7-8 место. Основная форма «Челси» 1986/87 — 400 евро или 33 тысяч рублей

Эта форма не принесла «Челси» трофеев: «синие» заняли 14-е место в чемпионате Англии, хотя на следующий год дела пошли еще хуже и пришлось вылетать во Второй дивизион. Так почему же эта форма такая особенная и пользуется спросом у коллекционеров? Не только из-за мягких оттенков и похожей на вельвет фактуры. Все дело в том, что «Челси» пошил форму самостоятельно, без помощи сторонних производителей, поэтому там, где обычно располагается эмблема титульного спонсора, мы видим этикетку с надписью «Chelsea Collection». Тру-фаны такое ценят. Что касается титульных спонсоров, то по ходу того сезона у «Челси» их было три, но можно достать и «чистую» футболку.

5-6 место. Основная форма «Интера» 1997/98 — 425 евро или 35 тысяч рублей

В этой форме начинал играть за «Интер» Хавьер Дзанетти (третий сезон аргентинца в Милане), зажигал Роналдо, Иван Саморано рисовал плюсик между единицей и восьмеркой на спине, ее носили Диего Симеоне и Юри Джоркаефф. А еще том сезоне «нерадзурри» выиграли Кубок УЕФА , разгромив в финале «Лацио» со счетом 3:0.

5-6 место. Гостевая форма «Арсенала» 1991-1993 — 425 евро или 35 тысяч рублей

Эта весьма нетривиальная выездная форма продержалась у «канониров» два сезона, хотя основной комплект менялся. Особенность таких футболок в том, что «Арсенал» поиграл в них в последнем сезоне старого Первого дивизиона и в первом сезоне образованной в 1992-м Премьер-Лиги.

4 место. Основная форма «Милана» 1999/2000 — 450 евро или 37.5 тысяч рублей

Прекрасная современная классика в исполнении «Милана». В такой футболке свой первый сезон за «россонери» провел Андрей Шевченко.

3 место. Альтернативная форма МЮ 1986-1988 — 510 евро или 42 тысячи рублей

Основная форма была красной, гостевая — белой, а в синем комплекте МЮ сыграл лишь однажды — против «Саутгемптона».

2 место. Основная форма «Наполи» 1990/91 — 570 евро или 47 тысяч рублей

В небесно-голубой футболке с надписью «Марс» свой последний сезон в Неаполе провел Диего Марадона.

1 место. Вторая форма «Барселоны» 1991/92 — 680 евро или 56 тысяч рублей

С 1982 по 1992 форму для «Барселоны» шила каталонская компания Meyba, которая не утруждала себя поисками новых дизайнерских решений, но в сезоне 1991/92 у «блаугранас» появилась яркая оранжевая форма, которой суждено было войти в историю. Именно в этих футболках футболисты «Барсы» выиграли первый в своей истории Кубок чемпионов, хотя после долгожданной победы переоделись в сине-гранатовую классику. Но именно оранжевые футболки днем с огнем не сыщешь, а стоят они недешево.

#onthisday 1992: Barcelona won the European Cup Final



They wore the rare orange away shirt in the final and then switched to the home shirt to lift the trophy pic.twitter.com/rvNvlYcYsm