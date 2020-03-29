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Опубликованы изображения формы «Реала» на следующий сезон

сегодня, 15:03

Опубликованы изображения формы «Реала» на сезон-2020/21. Экипировку по-прежнему будет поставлять Adidas, спонсором останется Fly Emirates. Основная форма мадридцев традиционно будет выполнена в белом цвете. Новшества касаются рукавов – там будут нанесены розово-черные дополнения, сообщает источник со ссылкой на портал Footyheadlines.

Опубликованы изображения формы «Реала» на следующий сезон

Также обнародовано изображение второй формы «Реала» на сезон-2020/21.

Опубликованы изображения формы «Реала» на следующий сезон

Напомним, что ранее были опубликованы изображения выездной формы «Тоттенхэма» на следующий сезон.

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Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
сегодня в 15:58
Просто бомба!
cska minus
cska minus ответил NOVA
сегодня в 15:36
Ваши пошли еще дальше) пришили на рукава резинки от трусов😂
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
сегодня в 15:29, ред.
    Valdo Brunetti 9
    Valdo Brunetti 9
    сегодня в 15:28
    Зайêвал этот розовый цвет. Что других цветов мало чтоли
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 15:16
    ну если это поможет стабильности)))))))))))))))
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 15:06
    опять розовый цвет!! че пример с Каталонияских девчат берут что ли??
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