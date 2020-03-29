Опубликованы изображения формы «Реала» на следующий сезон

1585483404

сегодня, 15:03

Опубликованы изображения формы «Реала» на сезон-2020/21. Экипировку по-прежнему будет поставлять Adidas, спонсором останется Fly Emirates. Основная форма мадридцев традиционно будет выполнена в белом цвете. Новшества касаются рукавов – там будут нанесены розово-черные дополнения, сообщает источник со ссылкой на портал Footyheadlines.

Также обнародовано изображение второй формы «Реала» на сезон-2020/21.

Напомним, что ранее были опубликованы изображения выездной формы «Тоттенхэма» на следующий сезон.