«Неман» — «Белшина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч четвертого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Неман» и «Белшина».
«Неман»
В последнем туре чемпионата Беларуси «Неман» преподнес сюрприз «Шахтеру» в Солигорске, отстояв нулевую ничью. Набрав четыре очка, клуб из одноименного города расположился на девятой позиции в турнирной таблице.
Перед этим «Неман» отметился домашней победой над «Витебском» (2:0), а в стартовом туре сезона уступил в гостях «Ислочь» с минимальным счетом (0:1).
«Белшина»
Клуб из города Бобруйск продолжает оставаться единственной командой Высшей Лиги, которая еще не набирала очков. С нулем в соответствующей графе «Белшина» плотно осела на последнем месте в рейтинге.
В стартовом матче сезона «Белшина» без шансов уступила дома ФК «Минск». Затем команда не смогла набрать очков в гостевой встрече с «Торпедо» (0:1) и проиграла дома «Городее» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Неман» — 2.110
- Ничья – 3.130
- Победит «Белшина» — 3.780
Статистика
- «Неман» не проигрывал «Белшине» в 17 из 18 предыдущих домашних матча.
- «Неман» не уступал соперникам в 4 предыдущих домашних матчах Высшей Лиги.
- Ставка на ТМ(2,5) прошла в 3 из 5 последних очных встречах команд.
Прогноз
«Неман» вполне оправдано считается фаворитом предстоящего поединка. Старт сезоны показал, что «Белшина» не готова к матчам с соперниками даже среднего уровня чемпионата Беларуси. Полагаем, что за счет надежной обороны и проблем соперника хозяева добудут три очка.
В букмекерской конторе Pinnacle ставку на победу «Немана» можно разместить с коэффициентом 2.110.