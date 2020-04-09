«Неман» — «Белшина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:40

Представляем вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч четвертого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Неман» и «Белшина».

«Неман»

В последнем туре чемпионата Беларуси «Неман» преподнес сюрприз «Шахтеру» в Солигорске, отстояв нулевую ничью. Набрав четыре очка, клуб из одноименного города расположился на девятой позиции в турнирной таблице.

Перед этим «Неман» отметился домашней победой над «Витебском» (2:0), а в стартовом туре сезона уступил в гостях «Ислочь» с минимальным счетом (0:1).

«Белшина»

Клуб из города Бобруйск продолжает оставаться единственной командой Высшей Лиги, которая еще не набирала очков. С нулем в соответствующей графе «Белшина» плотно осела на последнем месте в рейтинге.

В стартовом матче сезона «Белшина» без шансов уступила дома ФК «Минск». Затем команда не смогла набрать очков в гостевой встрече с «Торпедо» (0:1) и проиграла дома «Городее» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Неман» — 2.110

Ничья – 3.130

Победит «Белшина» — 3.780

Статистика

«Неман» не проигрывал «Белшине» в 17 из 18 предыдущих домашних матча.

«Неман» не уступал соперникам в 4 предыдущих домашних матчах Высшей Лиги.

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 3 из 5 последних очных встречах команд.

Прогноз

«Неман» вполне оправдано считается фаворитом предстоящего поединка. Старт сезоны показал, что «Белшина» не готова к матчам с соперниками даже среднего уровня чемпионата Беларуси. Полагаем, что за счет надежной обороны и проблем соперника хозяева добудут три очка.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на победу «Немана» можно разместить с коэффициентом 2.110.