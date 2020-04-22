«Неман» — «Энергетик-БГУ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:48

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч шестого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Неман» и «Энергетик-БГУ».

«Неман»

После пяти сыгранных туров чемпионата Беларуси «Неман» отметился лишь одной победой. Коллектив из «Гродно» обыграл дома «Витебск», после чего, сыграл вничью с «Шахтером» (0:0) и «Белшиной» (1:1).

В прошлом туре Высшей Лиги «Неман» уступил в гостях минскому «Динамо» (0:2), пропустив оба гола после перерыва. С пятью очками в активе команда расположилась на 14 строчке в турнирной таблице.

«Энергетик-БГУ»

Минский клуб выдал ударный старт, одержав три победы кряду. «Энергетик» уверенно обыграл экс-чемпиона БАТЭ (3:1), после чего разобрался с «Рухом» (1:0) и ФК «Минск» (2:0).

Но после успешного начала у столичного коллектива наступил заметный спад. В прошлом туре Высшей Лиги «Энергетик» минимально проиграл дома «Городее» (0:1), а перед этим в гостях уступил «Торпедо-БелАЗ».

Котировки БК Pinnacle

Победа «Неман» — 2.320

Ничья – 3.170

Победа «Энергетик-БГУ» — 3.200

Статистика

«Неман» не проигрывал «Энергетику» в 7 последних матчах – 6 побед и 1 ничья.

«Неман» выиграл 4 из 5 домашних матча против «Энергетик-БГУ».

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 5 очных встречах соперников на стадионе «Немана».

Прогноз

Запала «Энергетика» хватило только на стартовые матчи, после чего, команда столкнулась с проблемами. «Неман» в прошлом туре хоть и проиграл «Динамо», но при этом смотрелся довольно неплохо на фоне столь серьезного соперника.

В пользу хозяев предстоящего матча говорит и статистика личных встреч против «Энергетика», который никогда не побеждал в Гродно. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(0) можно разместить с коэффициентом 1.621.