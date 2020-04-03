БАТЭ попросил детей и пожилых не посещать матч с «Рухом»

БАТЭ в своем инстаграме перед матчем 3-го тура чемпионата Беларуси с «Рухом» опубликовал обращение к болельщикам:
Друзья, если Вы намерены посетить завтрашний матч, который состоится на Борисов-Арене в 17:30, то будьте крайне осторожны, соблюдайте все правила гигиены, помните, что Вас окружают люди!
Берегите себя!
Убедительно рекомендуем воздержаться от посещения этой игры детей до 16 лет, пожилых людей, а также всех, кто имеет повышенную температуру, симптомы простуды и респираторных заболеваний!
Планирующих прийти на стадион просим неукоснительно соблюдать меры предосторожности:
-️ избегать рукопожатий и держать дистанцию при общении;
-️ рассаживаться на трибунах в шахматном порядке на расстоянии как минимум в 1,5 м друг от друга;
- как можно чаще мыть руки мылом или спиртосодержащими средствами;
- по возможности носить маски;
️- не трогать руками глаза, нос и рот.
Сообщаем, что в профилактических целях на матче не будут работать фан-зона и точки общественного питания. Давайте заботиться друг о друге и помнить, что здоровье — самое ценное, что есть у любого человека!
❗❗❗Друзья, если Вы намерены посетить завтрашний матч, который состоится на Борисов-Арене в 17:30, то будьте крайне осторожны, соблюдайте все правила гигиены, помните, что Вас окружают люди! Берегите себя! ❗️Убедительно рекомендуем воздержаться от посещения этой игры детей до 16 лет, пожилых людей, а также всех, кто имеет повышенную температуру, симптомы простуды и респираторных заболеваний! Планирующих прийти на стадион просим неукоснительно соблюдать меры предосторожности: ❗️избегать рукопожатий и держать дистанцию при общении; ❗️рассаживаться на трибунах в шахматном порядке на расстоянии как минимум в 1,5 м друг от друга; ❗️как можно чаще мыть руки мылом или спиртосодержащими средствами; ❗️по возможности носить маски; ❗️не трогать руками глаза, нос и рот. ❗️Сообщаем, что в профилактических целях на матче не будут работать фан-зона и точки общественного питания. ❕Давайте заботиться друг о друге и помнить, что здоровье — самое ценное, что есть у любого человека! Напоминаем: в прямом эфире встречу покажут телеканалы «Беларусь 5» и «Яснае TV».
Напомним, что БАТЭ стартовал в чемпионате с двух поражений. В предыдущем туре борисовчане уступили «Славии».