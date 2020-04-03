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БАТЭ попросил детей и пожилых не посещать матч с «Рухом»

03 апреля 2020, 16:52
БАТЭЛоготип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)1 : 0Логотип футбольный клуб РухРухМатч завершен

БАТЭ в своем инстаграме перед матчем 3-го тура чемпионата Беларуси с «Рухом» опубликовал обращение к болельщикам:

Друзья, если Вы намерены посетить завтрашний матч, который состоится на Борисов-Арене в 17:30, то будьте крайне осторожны, соблюдайте все правила гигиены, помните, что Вас окружают люди! 

Берегите себя! 

Убедительно рекомендуем воздержаться от посещения этой игры детей до 16 лет, пожилых людей, а также всех, кто имеет повышенную температуру, симптомы простуды и респираторных заболеваний! 

Планирующих прийти на стадион просим неукоснительно соблюдать меры предосторожности: 

-️ избегать рукопожатий и держать дистанцию при общении; 

-️ рассаживаться на трибунах в шахматном порядке на расстоянии как минимум в 1,5 м друг от друга; 

- как можно чаще мыть руки мылом или спиртосодержащими средствами; 

- по возможности носить маски; 

️- не трогать руками глаза, нос и рот. 

Сообщаем, что в профилактических целях на матче не будут работать фан-зона и точки общественного питания. Давайте заботиться друг о друге и помнить, что здоровье — самое ценное, что есть у любого человека!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❗❗❗Друзья, если Вы намерены посетить завтрашний матч, который состоится на Борисов-Арене в 17:30, то будьте крайне осторожны, соблюдайте все правила гигиены, помните, что Вас окружают люди! Берегите себя! ❗️Убедительно рекомендуем воздержаться от посещения этой игры детей до 16 лет, пожилых людей, а также всех, кто имеет повышенную температуру, симптомы простуды и респираторных заболеваний! Планирующих прийти на стадион просим неукоснительно соблюдать меры предосторожности: ❗️избегать рукопожатий и держать дистанцию при общении; ❗️рассаживаться на трибунах в шахматном порядке на расстоянии как минимум в 1,5 м друг от друга; ❗️как можно чаще мыть руки мылом или спиртосодержащими средствами; ❗️по возможности носить маски; ❗️не трогать руками глаза, нос и рот. ❗️Сообщаем, что в профилактических целях на матче не будут работать фан-зона и точки общественного питания. ❕Давайте заботиться друг о друге и помнить, что здоровье — самое ценное, что есть у любого человека! Напоминаем: в прямом эфире встречу покажут телеканалы «Беларусь 5» и «Яснае TV».

Публикация от Футбольны клуб БАТЭ Барысаў (@fcbate)

Напомним, что БАТЭ стартовал в чемпионате с двух поражений. В предыдущем туре борисовчане уступили «Славии». 

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ZjzoRe
ZjzoRe
03 апреля в 23:28
в Белоруссии идет такая мощная пропаганда этого "языка"
Footbolista
Footbolista
03 апреля в 17:26, ред.
16+...65 -...
VAN ARM
VAN ARM
03 апреля в 17:14
да там смотреть не на что)) сольют и третий матч)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 апреля в 16:53
Отличная новость!
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