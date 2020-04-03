БАТЭ попросил детей и пожилых не посещать матч с «Рухом»

БАТЭ в своем инстаграме перед матчем 3-го тура чемпионата Беларуси с «Рухом» опубликовал обращение к болельщикам:

Друзья, если Вы намерены посетить завтрашний матч, который состоится на Борисов-Арене в 17:30, то будьте крайне осторожны, соблюдайте все правила гигиены, помните, что Вас окружают люди!

Берегите себя!

Убедительно рекомендуем воздержаться от посещения этой игры детей до 16 лет, пожилых людей, а также всех, кто имеет повышенную температуру, симптомы простуды и респираторных заболеваний!

Планирующих прийти на стадион просим неукоснительно соблюдать меры предосторожности:

-️ избегать рукопожатий и держать дистанцию при общении;

-️ рассаживаться на трибунах в шахматном порядке на расстоянии как минимум в 1,5 м друг от друга;

- как можно чаще мыть руки мылом или спиртосодержащими средствами;

- по возможности носить маски;

️- не трогать руками глаза, нос и рот.

Сообщаем, что в профилактических целях на матче не будут работать фан-зона и точки общественного питания. Давайте заботиться друг о друге и помнить, что здоровье — самое ценное, что есть у любого человека!