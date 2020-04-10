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«Спартак» предложил болельщикам выбрать, с кем бы они провели карантин

сегодня, 16:43

«Спартак» предложил болельщикам выбрать из игроков, с кем бы они хотели провести время вместе на карантине.

«Красно-белые» опубликовал пять «домов» на выбор. В первом: голкипер Александр Максименко, защитники Николай Рассказов и Илья Гапонов и полузащитник Наиль Умяров. Во втором: голкипер Артем Ребров, защитники Андрей Ещенко и Айртон, полузащитник Лоренцо Мельгарехо и нападающий Эсекель Понсе. В третьем: защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго, полузащитники Аяз Гулиев и Резиуан Мирзов и нападающий Александр Соболев. В четвертом: голкипер Александр Селихов, защитники Павел Маслов и Илья Кутепов и полузащитники Роман Зобнин и Дмитрий Маркитесов. В пятом: полузащитники Зелимхан Бакаев, Гус Тиль и Алекс Крал и нападающие Андре Шюррле и Джордан Ларссон.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия стал донором крови для детского центра гематологии.

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Все комментарии
Роман Холотов 1
Роман Холотов 1
сегодня в 17:54
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 17:47
Лазурятня как обычно о своем... Аххах
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 17:44
Федун решил на эскорт-услугах подзаработать
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:31
Дело пахнет развратом.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 17:30
Мужикам нормальным лучше идти к Кутепову, от него всё равно толку никакого.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:27
Что у кого а у "Спартка" общежитие.
ArgonS
ArgonS
сегодня в 17:26, ред.
Карантин это не время для голубого веселья.
averoniy
averoniy
сегодня в 17:25
Когда весь мир борется с пандемией, свиньи устраивают на квартирах голубые оргии.
leopit
leopit
сегодня в 17:22
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответил Igo0rek
    сегодня в 17:19
    Да ты Жиго видел? 🤣 Он скорей на головореза похож, чем на лгбт
    Karabal
    Karabal
    сегодня в 17:12
    В третьем: защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго, полузащитники Аяз Гулиев и Резиуан Мирзов и нападающий Александр Соболев.

    Соболеву тут явно не повезло.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 17:07
    какой бред...
    креативный менеджер небось премию получит?
    viv
    viv
    сегодня в 17:07, ред.
    Приглашаю всех к Семьлихову....
    Comdiv
    Comdiv ответил Igo0rek
    сегодня в 17:01
    Да ты Жиго видел? 🤣 Он скорей на головореза похож, чем на лгбт
    Одно другое не исключает, а наоборот дополняет.
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    сегодня в 17:01
    Все спартачи с Борисом хотят и с Жано !
    Izmar
    Izmar
    сегодня в 16:59
    Боря Моисеев выберет Жиго.
    beefs
    beefs
    сегодня в 16:55
    и смех и грех
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Comdiv
    сегодня в 16:55
    Спартаковцы уже домами живут вместе, никого не стесняются. Жиго свое дело знает, скоро свадьбы пойдут.
    Да ты Жиго видел? 🤣 Он скорей на головореза похож, чем на лгбт
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 16:53
    Предлагаю с Глушаковым!)))
    Не спартак
    Не спартак
    сегодня в 16:52
    Стыд и срам!!!
    unoejk
    unoejk ответил Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 16:52
    В перечне команд отсутствуют Славия и Белшина, зато в наличии вылетевшие Торпедо, Днепр и Гомель и по неизвестным причинам примкнувший к ним Луч.
    Добрый день. Поправили.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 16:51
    Я всё понимаю, но не до такой же степени. Времена бани Глушакова видать ещё не прошли.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 16:51
    каждый по своему решает свои дела..
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 16:51
    Забыли домики наф-наф, ниф-ниф и нуф-нуф.
    Almazny
    Almazny
    сегодня в 16:51
    Главное, Джикия изменяет пупсику Онанидзе с Жиго. Прочная связка и на поле и дома.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    сегодня в 16:49
    Спартак уже и ничего не стесняется....
    между собой мало в баньке,так уже болел домой приглашают...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 16:48
    Подозрительный вопрос, очень подозрительный?!?
    Comdiv
    Comdiv
    сегодня в 16:48
    Спартаковцы уже домами живут вместе, никого не стесняются. Жиго свое дело знает, скоро свадьбы пойдут.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 16:48
    с девочкой демоном))))
    STVA 1
    STVA 1 ответил drug01
    сегодня в 16:46
    Давайте лучше ко мне!
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