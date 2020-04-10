«Спартак» предложил болельщикам выбрать, с кем бы они провели карантин

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сегодня, 16:43

«Спартак» предложил болельщикам выбрать из игроков, с кем бы они хотели провести время вместе на карантине.

«Красно-белые» опубликовал пять «домов» на выбор. В первом: голкипер Александр Максименко, защитники Николай Рассказов и Илья Гапонов и полузащитник Наиль Умяров. Во втором: голкипер Артем Ребров, защитники Андрей Ещенко и Айртон, полузащитник Лоренцо Мельгарехо и нападающий Эсекель Понсе. В третьем: защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго, полузащитники Аяз Гулиев и Резиуан Мирзов и нападающий Александр Соболев. В четвертом: голкипер Александр Селихов, защитники Павел Маслов и Илья Кутепов и полузащитники Роман Зобнин и Дмитрий Маркитесов. В пятом: полузащитники Зелимхан Бакаев, Гус Тиль и Алекс Крал и нападающие Андре Шюррле и Джордан Ларссон.

А что, если бы ваш карантин проходил в одном доме с игроками «Спартака»? 😅



🏡 С кем бы хотели провести этот месяц? Пишите в реплаях номер дома 👇 pic.twitter.com/9GlKPCBDM6 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 10, 2020

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия стал донором крови для детского центра гематологии.