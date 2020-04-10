«Спартак» предложил болельщикам выбрать, с кем бы они провели карантин

«Спартак» предложил болельщикам выбрать из игроков, с кем бы они хотели провести время вместе на карантине.
«Красно-белые» опубликовал пять «домов» на выбор. В первом: голкипер Александр Максименко, защитники Николай Рассказов и Илья Гапонов и полузащитник Наиль Умяров. Во втором: голкипер Артем Ребров, защитники Андрей Ещенко и Айртон, полузащитник Лоренцо Мельгарехо и нападающий Эсекель Понсе. В третьем: защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго, полузащитники Аяз Гулиев и Резиуан Мирзов и нападающий Александр Соболев. В четвертом: голкипер Александр Селихов, защитники Павел Маслов и Илья Кутепов и полузащитники Роман Зобнин и Дмитрий Маркитесов. В пятом: полузащитники Зелимхан Бакаев, Гус Тиль и Алекс Крал и нападающие Андре Шюррле и Джордан Ларссон.
А что, если бы ваш карантин проходил в одном доме с игроками «Спартака»? 😅— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 10, 2020
🏡 С кем бы хотели провести этот месяц? Пишите в реплаях номер дома 👇 pic.twitter.com/9GlKPCBDM6
Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия стал донором крови для детского центра гематологии.
Соболеву тут явно не повезло.
Соболеву тут явно не повезло.
креативный менеджер небось премию получит?
креативный менеджер небось премию получит?
между собой мало в баньке,так уже болел домой приглашают...
между собой мало в баньке,так уже болел домой приглашают...