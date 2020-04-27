БАТЭ – «Славия» Мозырь: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:28

Представляем прогноз и обзор котировок на ответный матч ½ финала Кубка Беларуси, в котором сыграют БАТЭ и «Славия» Мозырь.

БАТЭ

БАТЭ постепенно набрал обороты, по сравнению со стартом текущего сезона. В трех предыдущих поединках чемпионата команда из Борисова одержала две победы и не смогла обыграть дома «Торпедо-БелАЗ».

После минимального поражения в Мозыре в первой кубковой встрече, «Батоны» кинут все силы на то, чтобы отыграться и пройти в финал соревнований.

«Славия» Мозырь

Клубу из Мозыря уже дважды удалось в этом сезоне обыграть БАТЭ в родных стенах. После победы в поединке Высшей Лиги, «Славия» преподала экс-чемпиону урок в Кубке Беларуси, одержав минимальную победу.

Сохранить полученное преимущество гостям предстоящего матча будет крайне сложно. В двух предыдущих поединках чемпионата «Славия» уступила «Ислочи» (1:2) и ФК «Минск» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит БАТЭ – 1.315

– 1.315 Ничья- 4.790

Победит «Славия» — 10.360

Статистика

БАТЭ победил «Славию» в 4 из 5 предыдущих домашних матчах.

победил «Славию» в 4 из 5 предыдущих домашних матчах. Две последние домашние победы БАТЭ на «Славие» добыты с «сухим» счетом.

на «Славие» добыты с «сухим» счетом. «Славия» не побеждает в трех матчах подряд – 2 поражения и 1 ничья.

Прогноз

Безусловно, БАТЭ устроит теплый прием «Славии» в Мозыре и кинет все силы на то, чтобы поквитаться со своим обидчиком за два гостевых поражения.

Клуб из Мозыря существенно сбавил обороты и в последних матчах выглядел очень неубедительно. С такой игрой «Славии» будет очень трудно избежать крупного поражения. В БК Pinnacle ставку на Ф1(-1,5) можно разместить по выгодному коэффициенту 2.130