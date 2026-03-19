Осимхен получил перелом предплечья в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен получил перелом правого предплечья, ему наложили гипсовую повязку. В ближайшие дни после дальнейшего обследования будет принято решение о хирургическом вмешательстве.
Форвард получил удар по руке в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4), на вторую 45-минутку он не смог выйти из-за риска перелома, подтвержденного осмотром в перерыве.
Также серьезное повреждение большого пальца правой руки получил форвард турецкого клуба Ноа Ланг. Ему предстоит операция в Ливерпуле в ближайшие часы.